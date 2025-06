Edmonton srovnal stav finále Stanley Cupu. Draisaitl udeřil v prodloužení

Potřetí z dosavadních čtyř finálových partií se fanoušci dočkali prodloužení. Po první třetině tomu ovšem nic nenasvědčovalo poté, co domácí Florida navázala na triumf 6:1 ze třetího duelu. Hokejisté Panthers, které v hledišti Amerant Bank Arény osobně přijela podpořit i česká legenda Jaromír Jágr, vlétli na Edmonton ve velkém stylu a vypracovali si třígólový náskok.

Klíčovou roli sehrála přesilovková formace Floridy a provokatér Matthew Tkachuk. Ve 12. minutě dostala dokonce výhodu dvou mužů v poli, čehož americký reprezentant využil skrytou střelou z levého kruhu. Podruhé se skóre měnilo v 17. minutě. Panthers tentokrát disponovali klasickou přesilovkou a Tkachuk slavil podruhé, když si našel odražený puk v bezprostřední blízkosti brankáře Stuarta Skinnera. Skvělou první třetinu z pohledu domácích pak završil třetím zásahem v čase 19:18 Anton Lundell, kterého našel před bránou pasem od zadního mantinelu Carter Verhaeghe.

Domácí během úvodní dvacetiminutovky přestříleli soupeře 17:7 a za stavu 3:0 se trenéři Oilers rozhodli ve druhém zápase za sebou vystřídat brankáře. Stuarta Skinnera na startu druhé třetiny nahradil Calvin Pickard a s jeho příchodem se zástupci kanadského celku zvedli. Nakopla je i rychlá branka z početní výhody. V 24. minutě vymazal nulu na kontě brankáře Sergeje Bobrovského z levého kruhu pálící Ryan Nugent-Hopkins. V polovině řádné hrací doby mohl domácí uklidnit Lundell. Po chybě Jakea Walmana se sám řítil na Pickarda, navrch měl ale střídající gólman Edmontonu.

Krátce po nevyužité příležitosti Panthers naopak přišel trest na druhé straně. Běžela 33. minuta, kdy Bobrovského načapal střelou z ostrého úhlu z levého rohu kluziště obránce Darnell Nurse. Následné vyloučení kapitána domácích Aleksandera Barkova vystupňovalo tlak Edmontonu na vyrovnání. Z přesilovky se Oilers ještě neradovali, v 36. minutě se však již začínalo od znova. Na 3:3 srovnal díky důrazu na brankovišti Vasilij Podkolzin. Těsně před druhým odchodem do kabin pomohli udržet Pickardovi nulu obránci, kteří zblokovali střelu Tkachuka. Ten se natahoval po hattricku střelou do odkryté brány, stav ale zůstal 3:3.

Do třetí třetiny vstoupili lépe hráči Floridy. Pickard ovšem vytahoval jeden zákrok za druhým. Kanadský celek se vzpamatoval až po přesilovce z 49. minuty, během níž měl velkou příležitost dorážející Corey Perry. Šok pro domácí fanoušky přinesla 54. minuta. Kasperi Kapanen vybídl ke střele z pravého kruhu neobsazeného beka Jakea Walmana, jenž po velkém nápřahu trefil přesně prostor nad lapačkou Bobrovského. Edmonton tak dokázal senzačně otočit stav z 0:3 na 4:3. Čas se neúprosně krátil a s Floridou to nevypadalo dobře. Panthers se dlouho nemohli usadit v útočném pásmu. Nakonec se však povedlo a s odvolaným brankářem zkoušeli hru v šesti, což se jim nakonec vyplatilo. Čas se zastavil na 59 minutách a 40 vteřinách, když z ostrého úhlu našel puku cestu do sítě Sam Reinhart. Kouzlo střídajícího brankáře Pickarda tak bylo prolomeno a za stavu 4:4 se šlo do prodloužení.

V 62. minutě po aktivitě Trenta Frederica na brankovišti zachránila Floridu tyčka. Stejně tomu bylo v 67. minutě i na druhé straně kluziště, kdy konstrukci brány trefil pro změnu domácí Sam Bennett. Rozhodnutí tak nabídla až 72. minuta. Leon Draisaitl naskočil do hry za Connora McDavida a po nenápadné akci z pravého křídla dokázal zápas rozhodnout. Německý forvard chtěl bekhendem nabídnout puk v tandemu najíždějícímu Perrymu, jeho nahození však nešťastně tečoval bránící Niko Mikkola a puk doklouzal kolem Bobrovského do sítě. Série se tak vrací zpátky do Edmontonu za stavu 2:2 na zápasy.

