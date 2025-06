Hokejisté Edmontonu povzbuzení výhrou z úvodního finále 4:3 po prodloužení měli v zahajovacím dějství druhé partie navrch. Floridu v daném dějství přestříleli 16:10 a dvakrát šli do vedení. Jako první ale skórovali hosté, když už ve 3. minutě Sam Bennett využil přesilovou hru. Jeden z bránících hráčů Oilers přišel o hokejku právě po souboji se střelcem Bennettem, který své 13. trefy v play off dosáhl zakončením po ledě podél levého betonu brankáře Stuarta Skinnera.

Stav 0:1 vydržel do 8. minuty, kdy střelou z levého kruhu rozjásal zaplněnou arénu Rogers Place útočník Evander Kane. Ještě větší radost v publiku zavládla v 10. minutě. Ofenzivní obránce Evan Bouchard si našel puk po své zblokované střele a opakovaným zakončením otočil vývoj ve prospěch Edmontonu. Asistence braly největší hvězdy domácích Connor McDavid a Leon Draisaitl.

Ve 12. minutě se ale v ofenzivě prosadil pro změnu hostující zadák Seth Jones a za stavu 2:2 se tak začínalo od znova. Parádní kombinaci předvedla třetí formace Panthers ve složení Marchand - Lundell - Luostarinen a Jones zakončoval do zcela odkryté brány Skinnera. Gólové hody zahajovacího dějství ovšem ještě neskončily. K velké radosti kanadských fanoušků se jako poslední radovali Oilers, když ve 13. minutě trestal faul provokatéra Bennetta na brankáře Skinnera kanonýr Leon Draisaitl. Obrovský podíl na akci na 3:2 měl McDavid, jenž se prokličkoval mezi bránícími hráči Floridy a předložil puk Draisaitlovi. Ten se proti přemísťujícímu Sergeji Bobrovskému dokázal prosadit.

Druhá třetina ale přinesla obrat. Panthers postupně převzali otěže a dokázali otočit i skóre. Vyrovnání na 3:3 zařídil v 29. minutě sváteční střelec zadák Dmitrij Kulikov. Po sérii přihrávek hostů v útočném pásmu dostal přihrávku na modrou čáru a jeho nahození se od bránícího Boucharda odrazilo za Skinnerova záda. Obrat skóre pro Floridu pak přinesla posila před play off z Bostonu Brad Marchand, který v 33. minutě proměnil samostatný únik při hře v oslabení.

Třetí dvacetiminutovka nabídla nejméně vzruchu. Florida kontrolovala své těsné vedení a Edmonton se dlouho nemohl dostat do větší šance. Povedlo se až při závěrečné snaze bez brankáře. Do konce řádné hrací doby zbývalo jen 18 vteřin, když si zkušený útočník Corey Perry našel odražený puk před brankovištěm a i přes bránění Luostarinena dokázal vystřelit a překonal Bobrovského - 4:4. Také druhé finále letošního Stanley Cupu tak přešlo do prodloužení.

Větší příležitosti rozhodnout měli v prvním nastavení rozhodně hráči Panthers. V 69. minutě už se část příznivců hostů radovala, kdy nadvakrát zakončoval Marchand. Za již překonaným Skinnerem však puk odrazila pravá tyč a obránce John Klingberg jej odehrál do bezpečí. Nedlouho na to Skinner nadvakrát vychytal Reinharta a stejný hráč se v 76. minutě řítil do samostatného úniku. Navrch měl ale opět brankář Edmontonu.

Do druhého prodloužení vstoupili lépe domácí hokejisté. Šance Podkolzina a Kapanena ovšem dokázal zlikvidovat gólman Bobrovskij. Hrdinou večera se tak nakonec stal hostující Marchand, jenž v 89. minutě znova ujel obraně Oilers a samostatný únik zakončil střelou mezi betony Skinnera. Gratulace k vítězné trefě přijímal také od českého centra Tomáše Noska (12:45, +/-: 0, 1 střela), jehož vyloučení před rozhodující trefou úvodní partie je tak zapomenuto. Florida před přesunem na domácí led srovnala stav série na 1:1.

Výsledek