Vegas slaví první výhru, prodloužení proti Dallasu ukončil Howden

Také úvodní souboj finále Západní konference play off hokejové NHL se protáhl až do prodloužení. Zatímco o den dříve celky Caroliny s Floridou hrály v šestém nejdelším zápase historie soutěže až do 140. minuty, mezi Vegas a Dallasem bylo hotovo už v 62. minutě. Domácí publikum rozjásal útočník Golden Knights Brett Howden.