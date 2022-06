Francouz vychytal další výhru, Colorado je krok od finále Stanley Cupu

Na hranu vyřazení hokejisty Edmontonu přitlačil gólem z 53. minuty útočník Colorada J.T. Compher. Smírný stav 2:2 uťal krátce po svém návratu z trestné lavice, ze které sledoval, jak domácí trefili tyč za již překonaným Pavlem Francouzem. Skóre se ale nakonec měnilo o sedm vteřin později na opačné straně, když Compher obral o puk obránce Evana Boucharda a střelou z pravého kruhu propasíroval puk mezi betony brankáře Mikea Smitha. Do tyče v dresu Oilers pálil právě smolař Bouchard.

V poslední minutě pak výsledek ještě pojistil trefou do prázdné klece útočník Colorada Mikko Rantanen. Vstup do zápasu přitom konečnému výsledku 2:4 moc nenasvědčoval poté, co Edmonton poslal do trháku už 38 vteřin po zahajovacím buly kapitán Connor McDavid. Neprůstřelnost Francouze, který vychytal čisté konto v předešlé partii číslo dvě, ukončil střelou z levého kruhu.

Za Avalanche ale kontroval Valerij Ničuškin. Nejprve v 17. minutě srovnal na 1:1 a obrat skóre pro hosty zařídil v 25. minutě. Kanadský celek vrátil do hry až na startu třetí třetiny útočník Ryan McLeod, jenž nachytal českého gólmana střelou na lapačku. Pak ale přišla velká chvíle zmiňovaného Comphera a bylo hotovo.

Po střetu u hrazení dvou kontroverzních forvardů na obou stranách utkání za Avs nedohrál Nazem Kadri, jenž si přivodil blíže nespecifikované zranění po souboji s Evanderem Kanem. „Je mimo. Minimálně do konce série. Takový zákrok je v hokeji nejvíce nebezpečný. Zezadu jej narazil a šel tak hlavou proti hrazení. Víc bych to nekomentoval,“ řekl trenér vítězů Jared Bednar.

Výsledek play off NHL

Finále Západní konference - 3. zápas: