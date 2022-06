Francouz byl hvězdou zápasu, výhru Colorada podpořil čistým kontem

Zdravotní potíže brankářské jedničky Colorada Darcy Kuempera dostaly Pavla Francouze do akce v průběhu play off už podruhé. V úvodní sérii proti Nashvillu naskočil během zápasu číslo tři (výhra 7:3) a odchytal i celý rozhodující čtvrtý duel (5:3). V následném souboji proti St. Louis se vrátil do brány uzdravený Kuemper, zdravotní komplikace mu ale nedovolily dokončit hned úvodní zápas finále Západní konference proti Edmontonu.

V divokém duelu za stavu 6:3 šel do akce český reprezentant a nakonec z toho byla výhra 8:6. Domácí odvetu pak Avalanche zvládli s větším přehledem. Elitní duo kanadského bodování play off v dresu Oilers, Connor McDavid (29 bodů, 8+21 z 14 startů) - Leon Draisaitl (28 bodů, 7+21 z 14 startů), tentokrát vyšlo naprázdno. Francouz zastavil všech 24 pokusů soupeře a vysloužil si post první hvězdy.

„Už po předchozím duelu jsem tušil, že půjdu znovu do brány. Ve středu mi to pak potvrdili. Byl jsem trochu nervózní a měl jsem to v hlavě, byl to hodně důležitý zápas. Pomohl mi ale obětavý týmový výkon hned od prvních vteřin. To mě uklidnilo a soustředil jsem se už jen na svou hru,“ řekl Francouz.

Jeho protějšek Mike Smith udržel čisté konto do druhé třetiny, v jejímž úvodu jej překonali Artturi Lehkonen, Josh Manson a Mikko Rantanen. Finální podobu skóre pak určil ještě využitou přesilovkou z 56. minuty aktivní Nathan MacKinnon. Hvězdný forvard Avalanche v zápase vyprodukoval celkově 11 střel na bránu, což vydá na druhý nejvyšší součet letošních vyřazovacích bojů. Víc ran posbíral jen jeho spoluhráč Cale Makar, jenž v první sérii proti Nashvillu v jednom duelu pálil dvanáctkrát.

Výsledek play off NHL

Západní konference - 2. zápas: