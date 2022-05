Palát pečetil hladký postup Tampy, krok od postupu je i Colorado

Po úspěchu v sedmém zápase série úvodního kola proti Torontu se hokejisté Tampy Bay rozjeli a výsledkem 4:0 na zápasy nedali šanci rivalům z Floridy. V rozhodující partii vítěze dlouhodobé fáze sezony Lightning porazili před svými fanoušky 2:0.

Na úvodní branku se čekalo až do 47. minuty, kdy fanoušky v Amalie Aréně rozjásal člen čtvrté formace domácích Pat Maroon. Od modré čáry pálil bek Zach Bogosian a urostlý Maroon ze vzduchu dorážel, puk se dostal za brankovou čáru po odrazu od dezorientovaného brankáře Sergeje Bobrovského. Ten kryl celkově 24 z 25 střel Tampy, jeho protějšek Andrej Vasilevskij se však blýskl bezchybným výkonem podloženým vysokým počtem 49 zákroků. Nulu uhájil už v šestém rozhodujícím duelu sérií play off, což je nejvíc v historii NHL.

V 60. minutě do prázdné klece výhru ještě zpečetil Ondřej Palát (18:06, 1+0, +1, 3 střely). Rodák z Frýdku-Místku se v letošních vyřazovacích bojích trefil už počtvrté. Postup a účast ve finále Východní konference, ve kterém se poměří s lepším z dvojice Carolina - Rangers (aktuálně 2:1 na zápasy pro Hurricanes), s Palátem na ledě slavil i obránce Jan Rutta (7:27, +/-: 0). Sezona naopak skončila pro Radko Gudase (18:09, +/-: 0, 2 střely).

Tampa v součtu s předchozími dvěma triumfy ve Stanley Cupu zvítězila už v desáté sérii play off za sebou. Historie NHL pamatuje jen dvě delší série. Rekord drží dynastie New York Islanders s 19 vítěznými sériemi v řadě z let 1980 až 1984, druhý nejlepší výkon zaznamenal Montreal Canadiens (13 sérií z let 1974 až 1980 a stejně jako Tampa 10 sérií z let 1955 až 1960).



Výsledky play off NHL

Východní konference:

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Góly:

46:16 Maroon (Bogosian)

59:38 Palát (Cirelli) Góly:

Sestavy:

Vasilevskij (Elliott) – Černák, Hedman (A), Rutta, McDonagh (A), Foote, Sergačjov, Bogosian – Kučerov, Stamkos (C), Cirelli – Killorn, Paul, Palát – Perry, Colton, Hagel – Bellemare, Maroon. Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Ekblad (A), Chiarot, Weegar, Forsling, Gudas, Montour – Giroux, Barkov (C), Verhaeghe – Thornton, Bennett, Huberdeau (A) – Reinhart, Luostarinen, Mamin – Hörnqvist, Lundell, Acciari. Rozhodčí: Kozari, Lee – Pancich, Cherrey Počet diváků: 19 092 Stav série: 4:0

