Carolina znova porazila Rangers, Edmonton naopak dokázal sérii srovnat

Na výhru 2:1 po prodloužení z úvodní partie navázali hokejisté Caroliny v domácí odvetě proti Rangers výsledkem 2:0 a stejným poměrem tak vedou i v sérii 2. kola play off. Bezchybný výkon podal gólman Antti Raanta, jenž na své první čisté konto ve vyřazovacích bojích potřeboval jen 21 zákroků. V dosavadních devíti startech v letošním play off šlo o nejnižší střelecký součet New Yorku.

Na první gól se čekalo až do 36. minuty. Hurricanes udeřili při hře v oslabení, když z brejku 2 na 1 po přihrávce Sebastiana Aha skóroval Brendan Smith. Také u druhé branky Caroliny figuroval elitní centr týmu, v čase 59:58 Aho zamířil do prázdné klece a stanovil konečnou podobu skóre.

Podruhé v sérii se tak radoval i český útočník Martin Nečas (13:31, +/-: 0, 1 střela), hostující Filip Chytil (13:44, +/-: 0, 1 střela) naopak tentokrát na vstřelený gól z úvodního zápasu nenavázal.

Carolina uspěla ve všech domácích startech i v předchozí sérii proti Bostonu. Je tak prvním týmem NHL od ročníku 2017, kdy se takto prezentoval i Nashville, s průběžnou bilancí 6:0 z domácího ledu.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky 2. kola play off

Východní konference:

Carolina - Rangers 2:0 (stav série 2:0).

Západní konference:

Calgary - Edmonton 3:5 (stav série 1:1).

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Rangers New York Rangers 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Góly:

35:54 Br. Smith (Aho, Teräväinen)

59:58 Aho Góly:

Sestavy:

Raanta (Kočetkov) – DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Cole, Br. Smith – Teräväinen, Aho (A), Jarvis – Nečas, Trocheck, Svečnikov – Fast, Staal (C), Niederreiter – Lorentz, Kotkaniemi, Domi. Sestavy:

Šesťorkin (Georgijev) – Fox, R. Lindgren, Trouba (A), Miller, Schneider, Braun – Vatrano, Zibanejad, Kreider (A) – Copp, Strome, Panarin (A) – Kakko, Chytil, Lafreniere – Reaves, Rooney, Motte. Rozhodčí: Kelly Sutherland, Jon Mclsaac. Čároví: Jonny Murray, Ryan Gibbons Počet diváků: 19332 Stav série: 2:0