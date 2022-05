Chytil skóroval za Rangers, Calgary uspělo v kanonádě nad Edmontonem

V souboji Caroliny a Rangers dlouho drželi hubený náskok 0:1 hosté poté, co v 8. minutě skóroval Filip Chytil (13:38, 1+0, +1, 3 střely). Český centr své druhé trefy v probíhajícím play off dosáhl střelou z první z pravého kruhu. Celou akci připravil ziskem puku ve středním pásmu po chybě Tonyho DeAngela a následnou perfektní přihrávkou Alexis Lafreniere.

Gólman New Yorku Igor Šesťjorkin, jenž je za skvělé výkony ze základní části v nominaci na Vezinovu i Hartovu trofej, udržel nulu až do 58. minuty, kdy Carolinu vrátil do hry elitní centr Sebastian Aho. Produktivní Fin uspěl dorážkou své vlastní střely - 1:1.

Utkání se tak přehouplo do prodloužení, které v 69. minutě ukončil třetí obranný pár Hurricanes. Jako první pálil od modré čáry Brendan Smith a po jeho zblokovaném pokusu se ke střele dostal i Ian Cole. Jeho ránu pak před Šesťjorkinem nechtěně tečoval mimo brankářův dosah bránící Ryan Lingdren. Vítězný vstup do série tak se spoluhráči slavil i útočník Martin Nečas (15:39, +1, 1 střela).

Otevírací duel „bitvy o Albertu“ v letošní sérii 2. kola play off vstoupí do historie NHL. Atraktivní souboj kanadských rivalů Calgary a Edmontonu totiž nabídl hned 15 brankových situací. Šťastnější do kabin odcházeli Flames po výhře 9:6.

Domácí hokejisté rozjásali publikum v aréně Scotiabank Saddledome hned dvakrát už během úvodní minuty zápasu. Pouhých 26 vteřin od zahajovacího buly skóroval centr Elias Lindholm a v čase 00:51 na něj navázal Andrew Mangiapane. Gólmana hostů Mikea Smitha vyhnal na střídačku gólem na 3:0 v 7. minutě Brett Ritchie. Čest Oilers hájil snížením z 8. minuty kapitán Connor McDavid.

Ve druhé hrací části ale Calgary pokračovalo ve střeleckých hodech. Nejprve dvakrát uspěl Blake Coleman - 5:1. Po snížení beka Evana Boucharda se pak z přesilovky v 29. minutě poprvé v utkání prosadil Matthew Tkachuk - 6:2. Podruhé do kabin se ovšem nakonec šlo za nejtěsnějšího rozdílu poté, co hosty vrátili do kontaktu Leon Draisaitl a dvougólový Zach Hyman.

Na startu třetí dvacetiminutovky navíc dokonal stíhací jízdu Edmontonu srovnáním na 6:6 Kailer Yamamoto. Svůj čtvrtý bod večera (1+3) si připsal vítěz bodování ze základní části a rovněž průběžný lídr produktivity i v play off Connor McDavid. Nadšení ale hostům dlouho nevydrželo. V 43. minutě totiž Flames vrátil náskok obránce Rasmus Andersson a klid do domácích řad vnesl Tkachuk, jenž góly z 49. a 58. minuty završil hattrick.

Výsledky 2. kola play off:

Východní konference:

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Rangers New York Rangers 2:1P (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0) Góly:

57:37 Aho (Jarvis, Teräväinen)

63:12 Cole (Br. Smith, Kotkaniemi) Góly:

07:07 Chytil (Lafreniere) Sestavy:

Raanta (Kočetkov) – Slavin (A), DeAngelo, Skjei, Pesce, Br. Smith, Cole – Svečnikov, Aho (A), Jarvis – Domi, Trocheck, Teräväinen – Niederreiter, Staal (C), Fast – Lorentz, Kotkaniemi, Nečas. Sestavy:

Šesťorkin (Georgijev) – R. Lindgren, Fox, Miller, Trouba (A), Braun, Schneider – Kreider (A), Zibanejad, Vatrano – Panarin (A), Strome, Copp – Lafreniere, Chytil, Kakko – Reaves, Rooney, Motte. Rozhodčí: O’Rourke, L’Ecuyer – Murchison, Shewchyk Počet diváků: 18 705 Stav série: 1:0

Západní konference: