Chytil dal rozdílový gól Rangers, Florida a Calgary jsou blíž postupu

Rangers po dvou sedmigólových propadácích (4:7 a 2:7) ztráceli s Pittsburghem již 1:3 na zápasy a ve středeční partii s pořadovým číslem pět tak již čelili případnému vyřazení. To ale po výhře 5:3 odmítli a první hvězdou byl zvolen český útočník New Yorku Filip Chytil (12:37, 1+0, +/-: 0, 2 střely).

Svým prvním gólem letošního play off utkání v 43. minutě zlomil na stranu Rangers poté, co v přesilové hře zpracoval puk na pravém kruhu a střelou švihem nedal brankáři Louisi Domingueovi šanci - 4:3. Obránce Ryan Lindgren pak ještě v samém závěru výsledek pojistil do prázdné klece.

Jednou z klíčových situací utkání bylo zranění kapitána Penguins Sidneyho Crosbyho ze druhé třetiny. Po tvrdém bodyčeku od obránce Jacoba Trouby (v utkání 1+1) ještě zkusil absolvovat dvě střídání, než zamířil do kabin na lékařské vyšetření. Gólman vítězů Igor Šesťjorkin, který v předchozích dvou startech vždy střídal, tentokrát zastavil 29 z 32 střel soupeře. Dvakrát jej překonal Jake Guentzel.

Washington na ledě vítěze základní části NHL z Floridy vedl už o tři branky, přesto se nakonec radovali domácí. Obrat z 0:3 na 5:3 režíroval skvělým výkonem útočník Carter Verhaeghe, jenž s bilancí dvou gólů a tří asistencí figuroval u všeho podstatného.

Po trefě obránce Justina Schultze a dvou zásazích T.J. Oshieho se Panthers probrali až v polovině duelu. Díky gólům zmiňovaného Verhaegheho, Patrica Hörnqvista a Sama Reinharta se však podruhé do kabin šlo už za smírného stavu 3:3.

Obrat završil hrdina Verhaeghe v 43. minutě po parádním pasu mezi dvěma bránícími hráči od kapitána Aleksandera Barkova. Popáté překonal Ilju Samsonova, jenž opět dostal přednost před Vítkem Vaněčkem, ještě Claude Giroux v 56. minutě. Bývalý dlouholetý kapitán Flyers si brankáře Washingtonu vychutnal kličkou do protipohybu.

Stejně jako Florida díky domácí výhře odskočil do vedení 3:2 v sérii i tým Calgary. Stalo se tak po výsledku 3:1 nad Dallasem, který otevřel skóre v 34. minutě brankou Jasona Robertsona. Kanadský celek si schoval obrat až na třetí třetinu, kdy se prosadili Mikael Backlund, Andrew Mangiapane a Trevor Lewis.

Výsledky play off NHL:

Východní konference:

Florida Panthers Florida Panthers : Washington Capitals Washington Capitals 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) Góly:

26:50 Verhaeghe (Barkov, Giroux)

32:27 Hörnqvist (Verhaeghe)

34:41 Reinhart (Verhaeghe, Bennett)

43:04 Verhaeghe (Barkov)

55:55 Giroux (Verhaeghe, Forsling) Góly:

07:09 Oshie (Carlson, Kuzněcov)

22:12 Schultz (Eller, Ovečkin)

23:38 Oshie (Kuzněcov, McMichael) Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Ekblad (A), Chiarot, Weegar, Forsling, Gudas, Montour – Duclair, Barkov (C), Verhaeghe – Giroux, Bennett, Huberdeau (A) – Reinhart, Lundell, Mamin – Hörnqvist, Luostarinen, Acciari. Sestavy:

Samsonov (Vaněček) – Carlson (A), Fehérváry, Jensen, Orlov, Schultz, van Riemsdyk – Oshie, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Mantha, Bäckström (A), M. Johansson – Sheary, Eller, McMichael – Hathaway, Dowd, Larsson. Rozhodčí: Skilliter, Rooney – Galloway, Shewchyk Počet diváků: 20 023 Stav série: 3:2

New York Rangers New York Rangers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) Góly:

35:11 Fox (Copp, Strome)

36:41 Lafreniere (Kakko, Trouba)

37:53 Trouba (Panarin, Miller)

42:53 Chytil (Lafreniere, Vatrano)

59:44 R. Lindgren Góly:

10:28 Guentzel (Rust, Matheson)

27:58 Letang (Malkin, Zucker)

38:06 Guentzel (Malkin) Sestavy:

Šesťorkin (Georgijev) – Miller, Trouba (A), R. Lindgren, Fox, Braun, Schneider, Nemeth – Kreider (A), Zibanejad, Vatrano – Panarin (A), Strome, Copp – Lafreniere, Chytil, Kakko – Rooney, Reaves. Sestavy:

Domingue (D'Orio) – Matheson, Letang (A), Pettersson, Marino, Friedman, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rust – Heinen, Malkin (A), Kapanen – Zucker, Carter, McGinn – Boyle, Blueger, Rodrigues. Rozhodčí: McCauley, Rank – Barton, Daisy Počet diváků: 18 006 Stav série: 2:3

Západní konference: