Edmontonu vyšel vstup do zápasu na ledě obhájců Stanley Cupu, když se v první třetině prosadili Owen Michaels a nejlepší střelec ligy Leon Draisaitl.
Ve druhém dějství však Carolina předvedla velký obrat. Do sítě Devona Leviho v daném dějství dostala hned pět puků a podruhé do kabin se tak šlo za stavu 5:4. V závěrečné dvacetiminutovce pak náskok Hurricanes ještě navýšili podruhé skórující Andrej Svečnikov a obránce Alexander Nikišin.
Gólman vítězů Pjotr Kočetkov čelil v součtu jen 15 pokusům Oilers, za které se po předchozím prvním zápase sezony bez bodu opět prosadil Connor McDavid. Jasný lídr produktivity si dvěma asistencemi vylepšil bilanci na 57 bodů (13+44) z 25 startů.
Výsledky NHL
10:45 R. Strome (Parekh, Gridin)
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud (A), Middleton, Nemec, Hanley, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – R. Strome (A), Pospíšil, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Sunijev, Castagna, Cyplakov.
Knight (Commesso) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Cole, Del Mastro, Kaiser – Kane (A), Nazar, O. Moore – Mangiapane, Frondell, Donato – Bertuzzi (A), Kancerov, Greene – Teräväinen, C. Smith, D. Boucher.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Michael Markovic – Caleb Apperson, Mark Shewchyk
21:12 S. Walker (Stankoven)
29:29 Chatfield (Martinook, Staal)
31:51 Hall (Gostisbehere, Stankoven)
32:34 Svečnikov (Blake, Aho)
39:34 Aho (Ehlers, Gostisbehere)
48:20 Svečnikov (W. Carrier, Aho)
57:57 Nikišin (Jankowski, Hall)
10:38 Michaels (Shea, Levi)
18:39 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
24:27 Joseph
36:55 Podkolzin (Draisaitl, McDavid)
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Staal (C), Martinook – Robinson, Jankowski, Hall.
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Muchamadullin – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – Hyman, C. Dach, K. Kapanen – Joseph, J. Dickinson, Hållander – Frederic, Michaels, Formenton.
Rozhodčí: MacDougall, South – Brisebois, McNamara
Počet diváků: 18855
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Guhle, A. Carrier, L. Hutson, Reinbacher, A. Xhekaj – Texier, Suzuki, Caufield – K. Dach, Danault, Bolduc – Slafkovský, J. Evans, Newhook – Beck, O. Kapanen, Berard.
Vladař (Woll) – Ristolainen, Sanheim, Drysdale, York, Bonk, Seeler – Konecny, Dvorak, Foerster – Martone, Barkey, Tippett – Mičkov, Cates, Knuble – Acciari, Couturier, Zegras.
Skinner (Daws) – Pionk, Morrissey, Salomonsson, Samberg, Ferraro, Thrun, Bauer – Vilardi, Scheifele, Connor – Mercer, Yager, Perfetti – Björck, Lowry, M. Barron – Iafallo, Zhilkin.
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Andersson, Lauzon, Coghlan, Wotherspoon – Stone, Eichel, Howden – Marner, W. Karlsson, Connelly – Olofsson, Hertl, Barbašov – Bowman, Dowd, Gatcomb.
J. Gibson (Tarasov) – Englund, Faulk, Chiarot, Albert Johansson, Anton Johansson, Seider (A) – Arvidsson, Brandsegg-Nygård, Compher – Copp, Danielson, DeBrincat (A) – Dries, Finnie, Kolesar – Mazur, Rasmussen, Raymond (A).
Sorokin (Varlamov) – DeAngelo, Hutton, Kessel, Pelech, M. Schaefer, L. Stanley – Barzal, Cizikas, Duclair – V. Eklund, Heineman, Holmström – Horvat (C), Palát, Palmieri – B. Schenn (A), Pageau, Maccelli.