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Pastrňák přihrál Zachovi na dva góly. Bodovali i Hertl, Jiříček a Nečas

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:50
Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví trefu Boston Bruins.

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví trefu Boston Bruins. | foto: Gene J. PuskarAP

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól.
Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche a Adam Wilsby z Nashville Predators...
Tomáš Hertl (v bílém) z Vegas Golden Knights zlobí před bránou Detroit Red...
Cole Caufield (vpravo) a Jakub Dobeš (75) slaví výhru Montreal Canadiens.
14 fotografií
Bostonští hokejisté v NHL porazili Pittsburgh 6:2 i díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (0+2) a Pavla Zachy (2+0). Do bodových statistik se asistencí zapsali Tomáš Hertl z Vegas, Adam Jiříček ze St. Louis a Martin Nečas z Colorada. Z brankářů byl v akci jen Jakub Dobeš, jenž s Montrealem slavil výhru 5:4 po prodloužení nad Utahem.

Nejproduktivnější Čech v NHL David Pastrňák (20:23, 0+2, +1, 4 střely) byl se dvěma přihrávkami třetí hvězdou, dvougólový Pavel Zacha (18:37, 2+0, +2, 2 střely) byl zvolen dokonce nejlepším hráčem.

Češi tak výrazně pomohli Bostonu ke čtvrtečnímu triumfu 6:2 na ledě Pittsburghu, díky čemuž si s průběžnými 25 body upevnili pozici druhého nejlepšího týmu Východní konference za vedoucí Carolinou (28 bodů). Pro srovnání lídři Západní konference Minnesota a Edmonton mají rovněž bodů 25.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 17z. - 22b. (8+14)

2. Nečas (COL), 17z. - 19b. (7+12)

3. Hertl (VGK), 18z. - 12b. (7+5)

4. Zacha (BOS), 16z. - 15b. (5+7)

5. Hronek (VAN), 18z. - 12b. (1+11)

Česká spolupráce poprvé zafungovala ve 13. minutě, kdy po vítězném souboji u mantinelu Pastrňák v útočném pásmu našel Zachu ve střelecké pozici - 1:1.

Krátce na to navíc za hosty skórovali i Mark Kastelic a Elias Lindholm. Když ve druhé třetině za Pittsburgh vstřelil kontaktní trefu Nick Robertson, Češi udeřili podruhé.

Pastrňák založil rychlý protiútok, ve kterém J. J. Peterka z pravého křídla nabil Zachovi. Domácí kapitán Sidney Crosby dojel k 29letému rodákovi z Brna pozdě a Boston tak opět vedl o dva góly. Nakonec nezůstalo jen u nich poté, co náskok Bruins ještě navýšili Morgan Geekie a Fraser Minten.

Detroit s českým gólmanem Michalem Postavou na střídačce v roli náhradníka přivítal na domácím ledě Vegas. Fanoušci v Little Caesars Areně čekali na první gól až do 43. minuty, kdy je rozjásal domácí Anton Johansson.

Radost ovšem příznivcům Red Wings dlouho nevydržela poté, co o pouhé dvě minuty později srovnal Braeden Bowman. Asistenci si za Golden Knights připsal i Tomáš Hertl (14:26, 0+1, +1, 2 střely).

Hosté navíc neřekli poslední slovo. V čase 58:18 smírný stav 1:1 rozsoudil Trevor Connelly, jenž se tak se sedmi góly vyrovnal na čele střelecké tabulky nováčků s Romanem Kaňcerovem z Chicaga.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL:

NHL
6. 11. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Utah Mammoth Utah Mammoth 5:4P (2:2, 0:1, 2:1 - 1:0)
Góly:
15:25 Suzuki (Slafkovský, Dobson)
17:10 A. Xhekaj (K. Dach, Newhook)
41:09 K. Dach (Suzuki, L. Hutson)
54:54 Engström (J. Evans, Dobson)
60:30 Caufield (L. Hutson, Suzuki)
Góly:
01:42 L. Cooley (Schmidt, Trocheck)
09:24 L. Cooley (Schmaltz, Sergačov)
31:05 L. Cooley (Schmaltz, Keller)
47:14 Schmaltz (L. Cooley, Guenther)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – L. Hutson, Dobson, Guhle, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Kreider, J. Evans (A), J. Anderson (A) – Bolduc, Danault, Texier – Newhook, O. Kapanen, K. Dach.
Sestavy:
Cossa (Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Peeke, Simašev, DeSimone – Keller (C), Hayton, Anders Lee – L. Cooley, Trocheck, Crouse (A) – Schmaltz, McBain, Guenther – Carcone, Stenlund, O'Brien.

Rozhodčí: MacDougall, Luxmore – Knorr, Lapointe

Počet diváků: 20962

NHL
6. 11. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Góly:
03:49 Iafallo (H. Fleury, Mercer)
04:03 Koepke (M. Barron)
14:04 Mercer (Perfetti, DeMelo)
26:52 Pionk (Connor, Vilardi)
31:36 Scheifele (Connor, Björck)
51:32 Ferraro (Scheifele, DeMelo)
Góly:
06:51 Öhgren (Rossi, Lekkerimäki)
55:09 Boeser (Quillan)
Sestavy:
Skinner (Daws) – Samberg, Pionk, H. Fleury, DeMelo, Ferraro, Bauer – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Yager, Mercer – Iafallo, Lowry (C), Björck – Koepke, M. Barron, Rosén.
Sestavy:
Meriläinen (Lankinen) – Pettersson II, Hronek, Brisebois, Buium (A), Oleksiak, Mancini – DeBrusk, Pettersson I (C), Boeser (A) – Öhgren, Rossi, Lekkerimäki – D. O'Connor, Quillan, L. Karlsson – Cotter, Sasson, Gallagher.

Rozhodčí: McCauley, Schrader – Smith, Hughes

Počet diváků: 13312

NHL
6. 11. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly:
4:12 Hedman (Cirelli, Hagel)
18:21 Michejev (Černák, Holmberg)
42:38 McDonagh (Guentzel, Point)
45:07 Michejev (Černák, Girgensons)
Góly:
59:11 Kancerov (Rinzel, Del Mastro)
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – McDonagh, Černák, Hedman (C), Moser, Carlson, D'Astous, Crozier – Guentzel, Point, Kučerov – Hagel, Cirelli, Goncalves – Michejev, C. Geekie, Holmberg – Viel, Girgensons.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Cole, Kaiser, Levšunov, Del Mastro, Rinzel – Kancerov, Bedard (C), Bertuzzi – O. Moore, Nazar, Donato – C. Smith, Frondell, Teräväinen – Boucher, Greene, Mangiapane.

Rozhodčí: St.Laurent, Syvret – Suchánek, Jackson.

Počet diváků: 19092

NHL
6. 11. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Góly:
42:02 Anton Johansson (Mazur, Dries)
Góly:
44:20 Bowman (Hertl, Olofsson)
58:18 Connelly (Eichel, Andersson)
Sestavy:
Tarasov (Postava) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Rasmussen, Compher, Danielson – Mazur, Dries, Kolesar.
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Hanifin, Coghlan – Howden, Eichel (A), Stone (C) – Barbašov, W. Karlsson (A), Marner – Connelly, Hertl, Olofsson – Bowman, Dowd, Gatcomb.

Rozhodčí: Chmielewski, Sullivan – Apperson, McNamara

Počet diváků: 19515

NHL
6. 11. 2026 2:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Góly:
19:41 Bouchard (McDavid, Nugent-Hopkins)
22:34 McDavid (Draisaitl, Ekholm)
56:24 K. Kapanen (Nugent-Hopkins, McDavid)
59:15 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
Góly:
09:26 Gauthier (LaCombe, Carlsson)
23:37 Minťukov (Sennecke, Helleson)
26:15 Minťukov (Caulfield, Granlund)
39:22 Sennecke (Luneau, Minťukov)
41:42 Sennecke (Carlsson, Gauthier)
Sestavy:
Tomkins (Epp) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Shea, Walman, Muchamadullin – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, Nugent-Hopkins (A), C. Dach – Joseph, J. Dickinson, Formenton – Hållander, Michaels, M. Jones.
Sestavy:
Brossoit (Dostál) – Helleson, LaCombe (A), Luneau, Mitchell, Warren, Minťukov – Caulfield, Carlsson (A), Killorn – Sennecke, Granlund (C), Gauthier – Colangelo, Washe, Myatovic – Nesterenko, McQueen, Malott.

Rozhodčí: Beach, Skilliter – Cherrey, Brisebois

Počet diváků: 16587

NHL
6. 11. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)
Góly:
23:40 Chaffee (M. Schaefer, Cizikas)
25:44 B. Schenn (V. Eklund, Kessel)
37:13 V. Eklund (B. Schenn, Heineman)
Góly:
00:57 Stankoven (Blake, K. Miller)
03:20 Kotkaniemi (Martinook, Chatfield)
26:44 Svečnikov (Aho, W. Carrier)
54:49 W. Carrier (Svečnikov, Aho)
59:09 Chatfield
Sestavy:
Varlamov (Sorokin) – M. Schaefer (A), L. Stanley, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Kessel – Palmieri (A), Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn, Heineman – Duclair, Pageau, Palát – Chaffee, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Välimäki – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Jankowski, Jarvis – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers – Hall.

Rozhodčí: Markovic, Sandlak – Tobias, Baker

Počet diváků: 14234

NHL
6. 11. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Boston Bruins Boston Bruins 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Góly:
09:04 Brazeau (Lapierre, Korczak)
27:57 N. Robertson (Korczak, Lizotte)
Góly:
12:07 Zacha (Pastrňák, Peterka)
15:04 Kastelic (Brunet, Jeannot)
18:57 E. Lindholm
34:24 Zacha (Peterka, Pastrňák)
36:57 M. Geekie (H. Lindholm)
48:39 Minten (M. Geekie)
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Girard, Korczak, Stastney, Letang (A), Carlile – Rakell, Crosby (C), Novak – Malkin (A), Kindel, Činachov – Brazeau, Lapierre, Koivunen – N. Robertson, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
DiPietro (Swayman) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).

Rozhodčí: Charron, Kea – Oliver, Murray

Počet diváků: 17316

NHL
6. 11. 2026 3:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Nashville Predators Nashville Predators 2:3P (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
09:11 Schwartz (Nečas, Nelson)
25:08 Kelly (L. O'Connor, Juulsen)
Góly:
04:01 Colton (O'Reilly)
14:34 Pinčuk (R. Schaefer)
62:18 Stamkos (Josi, O'Reilly)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Kulak, C. Makar (A), Toews, Malinski, Juulsen, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Kadri, N. Roy – Schwartz, Nelson, T. Hughes – Kelly, Svečkov, L. O'Connor.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi (C), Wilsby, Skjei, Perbix, Hunt, Struble – Stamkos, O'Reilly (A), Bourque – F. Forsberg, S. Wright, Höglander – Colton, Drury (A), Edström – R. Schaefer, Kerfoot, Pinčuk.

Rozhodčí: Hiff, Nicholson Martener, Gibbons

Počet diváků: 18085

NHL
6. 11. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Dallas Stars Dallas Stars 2:1N (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
56:46 Werenski (Johnson, Knies)
Ničuškin
Góly:
46:27 Rantanen (W. Johnston)
Sestavy:
Talbot (Greaves) – Werenski (A), Severson, Provorov (A), Mateychuk, Christiansen, Fabbro – Knies, Fantilli (A), Johnson – Ničuškin, Monahan, Garland – Sillinger, Coyle, Olivier – Voronkov, Del Bel Belluz, Lomberg.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Harley, Lundkvist, Bichsel, Lindell, Taylor, Myers – Benn (C), W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Hyry – Kiviranta, J. Hryckowian, Seguin (A) – Blackwell, Faksa, Perron.

Rozhodčí: Rehman, Lambert – Fournier, Kelly

Počet diváků: 15020

NHL
6. 11. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Góly:
04:39 Perreault (J. Miller, Pettersson)
53:52 Dorofejev (Zibanejad, Fox)
55:21 Kartye (Fox, Bjorkstrand)
Góly:
30:10 Benoit (Foerster)
32:09 Acciari (Barkey, Drysdale)
Sestavy:
Garand (Reimer) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Pettersson, Morrow, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Dorofejev – Perreault, J. Miller (C), Kartye – Bjorkstrand, Cuylle, Tolvanen – Rempe, Laba, Chmelař.
Sestavy:
Woll (Vladař) – Drysdale, Sanheim (A), Bonk, York, Benoit, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Knuble, Martone – Mičkov, Cates, Foerster – Acciari, Couturier (C), Barkey.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, Dwyer – Marquis, Deschamps (USA)

Počet diváků: 18006

NHL
6. 11. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : St. Louis Blues St. Louis Blues 5:4P (1:0, 3:1, 0:3 - 1:0)
Góly:
07:34 L. Hughes (Pesce, J. Hughes)
32:02 Mantha (J. Hughes, Bratt)
38:00 Boqvist (L. Hughes, Mantha)
38:19 Mantha (Rodrigues, Pesce)
61:26 Bratt (Hamilton)
Góly:
36:04 Thomas (McTavish, Broberg)
51:46 McTavish (J. Barron, Parayko)
54:36 Broberg (Neighbours, A. Jiříček)
54:54 Dvorský (McMichael)
Sestavy:
Hellebuyck (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Chisholm – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Evangelista, Hischier (C), Meier – Boqvist, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Lombardi.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Carlo, Broberg, A. Jiříček, C. Fowler, J. Barron, Parayko (A) – Snuggerud, Thomas (C), Holloway (A) – Kaskimäki, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours – R. Johnston, Suter, Toropčenko.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Jake Brenk – Onni Hautamaeki, Travis Toomey

Počet diváků: 16514

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Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 22. kolo - 6. 11. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:30
  • 1.75
  • 4.49
  • 3.53
Buffalo vs. ColumbusHokej - - 7. 11. 2026:Buffalo vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
7. 11. 01:00
  • 1.95
  • 4.14
  • 3.26
Program a výsledky
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Výsledky

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Pastrňák přihrál Zachovi na dva góly. Bodovali i Hertl, Jiříček a Nečas

Aktualizujeme
Pavel Zacha (18) slaví svůj gól se spoluhráči z Boston Bruins.

Hokejisté Bostonu ve čtvrtek v NHL porazili 6:2 Pittsburgh i díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (0+2) a Pavla Zachy (2+0). Dařilo se i dalším krajanům, když se do bodových statistik...

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