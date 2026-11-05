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Los Angeles v NHL deklasovalo San Jose, Florida si poradila s Chicagem

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:45

Will Smith (2) ze San Jose Sharks a puk | foto: Dan HamiltonReuters

Ve středu se základní část hokejové NHL posunula jen o čtyři zápasy, ve kterých nastoupil jediný Čech. Útočník Adam Klapka se neprosadil za Calgary, které podlehlo 1:2 po prodloužení Seattlu. Obránce Radko Gudas chyběl v sestavě Floridy u vítězství 5:3 nad Chicagem. Buffalo před svými fanoušky nestačilo 1:2 na Ottawu a nejvíce gólů bylo k vidění v Los Angeles. Kings roznesli 7:2 nevýrazné San Jose.

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  • 3.92
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