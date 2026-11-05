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Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...
Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...
Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...
Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...
Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...
Hokejové mistrovství světa v roce 2027 hostí Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Turnaj začíná 14. května a vyvrcholí boji o medaile 30. května. Nechybí ani česká reprezentace. S kým se...
Proč Švédové zpočátku odmítali bojkotovat utkání s Ruskem na hokejovém mistrovství světa a otočili až po čtyřech dnech? Proč v prezidentských volbách IIHF nehlasovali pro Čecha Petra Břízu, nýbrž pro...
Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina...
Veškeré dění kolem návratu ruských hokejistů na mezinárodní turnaje se rozebírá také v zámoří. Před zápasem Minnesoty ve Philadelphii se k propíranému tématu vyjádřil i Kirill Kaprizov, kterého...
Slavná příjmení Čaloun a Hejduk v jednom týmu? Ne Jan a Milan, dvě hokejové legendy, dva olympijští vítězové, dva spoluhráči, dva kamarádi, dva ústečtí rodáci, nýbrž jejich synové se můžou potkat v...
Úvodním podnikem seriálu Euro Hockey Tour jsou tradiční NOCCO Hockey Games ve Finsku (dříve Karjala Cup), do kterých národní tým vstoupí soubojem proti Švédsku na domácím ledě v Praze. V jaké sestavě...
První duel pod novým realizačním týmem se blíží, jen necelých 30 hodin před utkáním se Švédy se však čeští hokejisté musí vyrovnat s nepříjemnou zprávou. Na tréninku národního týmu totiž opět chyběl...
Automobilka Škoda Auto přehodnotí své zapojení do mistrovství světa v ledním hokeji, pokud se šampionátu zúčastní ruská reprezentace. Společnost, která je hlavním sponzorem turnaje od roku 1993, se...
Ruské nadšení z verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) ohledně navrácení hokejistů na mezinárodní turnaje postupně opadá. Přibývá totiž zemí, které rezolutně hlásí: „S vámi hrát nebudeme!“ V...
Pokud by pokračovali v nastoleném trendu, měli by na konci základní části rekordních 129 bodů. Hokejisté Robe Vsetín si podmaňují Maxa Ligu nečekanou dominancí a první reprezentační pauzu stráví na...
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První reprezentační přestávka sezony může v hokejové extralize přinést zajímavé změny. Manažeři a trenéři hledají možnosti, jak mužstva doplnit ještě letos. Výjimkou není ani poslední Olomouc, jež má...
Vedení Mezinárodní hokejové federace bude jednat o reakci na rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu CAS o návratu Ruska do světových šampionátů až do čtvrtka. „CAS zásadně podcenila globální dopad...