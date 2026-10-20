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Nečasův gól Coloradu nestačil, favorita těsně přehrála Philadelphia

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:07aktualizováno  7:46
Hunter McDonald (vlevo) z Philadelphia Flyers a Gavin Brindley z Colorado...

Hunter McDonald (vlevo) z Philadelphia Flyers a Gavin Brindley z Colorado Avalanche bojují u mantinelu. | foto: Matt SlocumAP

Nathan MacKinnon (vlevo) z Colorado Avalanche u puku v zápase s Philadelphia...
Nick Paul (20) v dresu Toronto Maple Leafs
Will Smith (2) ze San Jose Sharks a puk
Gabe Perreault (94) z New York Rangers a Tyson Hinds (55) z Anaheim Ducks...
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Čtyři pondělní zápasy hokejové NHL přinesly jeden český gól. Na ledě Philadelphie se trefil útočník Martin Nečas, jeho Colorado však překvapivě odjíždělo s prázdnou. Domácí slavili teprve druhou výhru sezony po výsledku 3:2. V dalších duelech Rangers porazili 5:2 Anaheim, Toronto 3:1 San Jose a Utah těsně 5:4 Pittsburgh. Čeští gólmani Vladař, Dostál a Vejmelka tentokrát plnili jen role náhradníků.

Po nejhorším vstupu do sezony NHL v historii klubu, když padli v devíti úvodních startech, se hokejisté Philadelphie nadechli k lepším výkonům. Černou sérii o víkendu uťali výsledkem 3:1 proti Ottawě a hlavně v následujícím duelu zlepšení obhájili dalším úspěchem navíc proti silnému Coloradu.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 9z. - 12b. (4+8)

2. Nečas (COL), 9z. - 11b. (5+6)

3. Hertl (VGK), 10z. - 7b. (4+3)

4. Hronek (VAN), 10z. - 6b. (0+6)

5. Zacha (BOS), 8z. - 5b. (2+3)

Výhru 3:2 v bráně 24 zákroky jistil Joseph Woll, jenž tentokrát dostal přednost před Danem Vladařem.

U všech tří branek Flyers asistoval forvard Trevor Zegras. Dvakrát se trefil Matvej Mičkov a rozdílovou akci zařídil v 47. minutě Noel Acciari. Kromě Zegrase bral asistenci i kanadský nováček Oliver Bonk, syn bývalého českého útočníka Radka Bonka.

Góly Colorada obstarali T. J. Hughes a Martin Nečas (17:40, 1+0, +/-: 0, 2 střely), jenž si v 38. minutě nabruslil k vrcholu pravého kruhu a parádní ranou švihem vymetl horní roh brány Wolla. Více toho ovšem ofenziva Avalanche nevyprodukovala, hvězdy Nathan MacKinnon a Cale Makar sbíraly jen záporné body do tabulky +/- (oba -2). Slavit naopak mohl obránce Philadelphie David Jiříček (9:20, +/-: 0).

Hokejisté Rangers se vrátili na vítěznou vlnu. Po dvou porážkách (1:7 od New Jersey a 0:1PP od Columbusu) na ledě domácí Madison Square Garden přehráli 5:2 Anaheim a zapsali tak svůj sedmý triumf z jedenácti startů, díky čemuž platí za druhý nejlepší celek Východní konference (15 bodů má i vedoucí Carolina).

New York nasměroval za dvěma body už ve 2. minutě skórující bek Sean Durzi. Ve druhé třetině Villeho Hussa, který nastoupil na místo odpočívající jedničky Ducks Lukáše Dostála, překonali ještě J. T. Miller, Gabe Perreault a Oliver Bjorkstrand. Posledně jmenovaný Nor si navíc gólovou oslavu zopakoval i na startu třetí hrací části.

Anaheim hrozivou pětigólovou ztrátu v samém závěru alespoň zmírnil, když Dylana Garanda v bráně Rangers obrali o šanci na nulu Nick Jensen a A. J. Greer.

Toronto ukončilo sérii tří porážek, když na domácím ledě porazilo 3:1 San Jose. Otevírací branku hostujícího Masona Marchmenta v závěru druhé třetiny vymazal z přesilovky Auston Matthews a rozdílovou akci si schoval na 45. minutu nováček Gavin McKenna.

Také druhá trefa Maple Leafs přišla za početní výhody. Jednička posledního draftu se radovala ze třetího gólu začínající kariéry. Výsledek v poslední minutě ještě pro domácí pojistil do prázdné klece mířící Nick Paul. Centr Matthews s bilancí 1+2 figuroval u všech branek kanadského celku. Za Sharks se naopak hvězdný Macklin Celebrini prosadit nedokázal (-1, 5 střel).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL:

NHL
20. 10. 2026 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Góly:
39:49 Matthews (Marčenko, D. Raddysh)
44:56 McKenna (Nylander, Matthews)
59:20 Paul (Sissons, Matthews)
Góly:
13:54 Marchment (Toffoli)
Sestavy:
Bobrovskij (Achťamov) – McCabe, D. Raddysh, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson, Blankenburg – Cowan, Matthews (C), Roslovic – Marčenko, Paul, Nylander – McKenna, Sissons, Lettieri – Duhaime, Blugers, MacEwen.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Nurse (A), Kesselring, S. Dickinson, Trouba, Orlov, Cagnoni – Černyšov, Celebrini (C), W. Smith – Stenberg, Misa, Sherwood – Marchment, Wennberg, Toffoli (A) – Goodrow, Ostapchuk, Graf.

Rozhodčí: Hebert, Markovic – Tobias, Jackson

Počet diváků: 19011

NHL
20. 10. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
Góly:
05:51 Keller (Crouse, Schmaltz)
10:10 Stenlund (Sergačov, McBain)
31:44 Schmidt (Stenlund, But)
34:40 Yamamoto (Schmidt, Hayton)
41:36 Schmaltz (Keller, L. Cooley)
Góly:
01:11 E. Karlsson (Rust, Novak)
27:01 Rakell (Rust, E. Karlsson)
42:55 Činachov (Kuzmenko, Stastney)
54:55 Carlile (Rakell, Korczak)
Sestavy:
Cossa (Vejmelka) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Peeke, Simašev, DeSimone – Keller, Schmaltz, Crouse – L. Cooley, Trocheck, Guenther – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – McBain, Stenlund, But.
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – Stastney, E. Karlsson, Carlile, Korczak, Letang – Činachov, Crosby, Rust – Koivunen, Novak, Malkin – Kuzmenko, Kindel, Rakell – Dewar, Lizotte, N. Robertson.
NHL
20. 10. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly:
07:41 Mičkov (Barkey, Zegras)
32:23 Mičkov (Zegras, Cates)
46:34 Acciari (Bonk, Zegras)
Góly:
37:52 Nečas (Lehkonen, Toews)
54:40 T. Hughes (Svečkov, Malinski)
Sestavy:
Woll (Vladař) – Bonk, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, McDonald, D. Jiříček – Gaucher, Dvorak (A), Zegras – Mičkov, Cates, Martone – Bunting, Couturier (C), Barkey – Acciari, Knuble, Bump.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Makar (A), Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson, Juulsen – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Kadri, Nelson, Landeskog (C) – T. Hughes, Svečkov, Schwartz – Brindley, Kelly.

Rozhodčí: Francis Charron, Frederick L'Ecuyer – Libor Suchánek, Onni Hautamaeki

Počet diváků: 18353

NHL
20. 10. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Góly:
01:18 Durzi (Dorofejev, Kartye)
24:38 J. Miller (Fox, Lafrenière)
30:17 Perreault (Zibanejad, Lafrenière)
33:14 Bjorkstrand
43:26 Bjorkstrand (T. Raddysh, Schneider)
Góly:
58:51 Jensen (Killorn, Vatrano)
59:27 Greer (Minťukov)
Sestavy:
Garand (Martin) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Dowling, Bjorkstrand.
Sestavy:
Husso (Dostál) – Warren, LaCombe (A), Luneau, Hinds, Jensen, Minťukov – Klepov, Carlsson (A), Killorn – Sennecke, Granlund (C), Vatrano – Gauthier, McQueen, Greer – Caulfield, Washe, Malott.

Rozhodčí: J. McIsaac, F. South – D. Kelly, T. Gawryletz

Počet diváků: 18006

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