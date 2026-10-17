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Washington si poradil s New Jersey, Leonard se blýskl krásným gólem

Martin Korbáš
  21:36aktualizováno  21:54

Tom Wilson způsobil na tribunách Washingtonu veselí po trefě do prázdné brány New York Rangers. | foto: AP

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřel souboj Washingtonu s New Jersey. Díky třígólové sérii ze druhé třetiny se z výhry 4:2 radovali domácí Capitals, za které se parádní individuální akcí blýskl mladý útočník Ryan Leonard.

V pátém domácím startu letošní sezony hokejisté Washingtonu urvali už čtvrtou výhru. Sílu Capitals před svými fanoušky naposledy pocítilo New Jersey, které tak nenavázalo na předešlou sedmigólovou kanonádu v derby s Rangers.

Domácí za bodovým ziskem nasměroval talentovaný forvard Ryan Leonard, jenž v 17. minutě výstavní individuální akcí vymazal otevírací gól New Jersey od Gricjuka.

Při zakládání útoku v přesilové hře prokličkoval celým kluzištěm a chladnokrevně si poradil i s brankářem Allenem. Ve druhé třetině pak na něj navázali Ilja Protas, Dylan Strome a Boone Jenner. Devils v závěru dokázali jen kosmeticky upravit skóre využitou přesilovkou Timo Meiera z 60. minuty.

Výsledky NHL

NHL
17. 10. 2026 19:00
Washington Capitals Washington Capitals : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Góly:
16:42 Leonard (Chychrun, L. Thompson)
21:16 A. Protas (Ovečkin, Desharnais)
24:36 D. Strome (Tuch, Kyrou)
31:14 Jenner (Desharnais, Fehérváry)
Góly:
10:04 Gricjuk (Mercer)
59:41 Meier (Gricjuk, Boqvist)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, Liljegren, Fehérváry, Desharnais, C. Hutson, Holl – Ovečkin, I. Protas, Mirošničenko – Tuch, D. Strome, Kyrou – A. Protas, Jenner, T. Wilson – Beauvillier, Brodzinski, Leonard.
Sestavy:
Allen (Daws) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Chisholm, Kovacevic – Gricjuk, J. Hughes, Bratt – Meier, Hischier, Mercer – Mantha, Rodrigues, Noesen – Lombardi, Glass, Boqvist.
NHL
17. 10. 2026 21:30
zápas probíhá
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Stevenson (Skinner) – Samberg, Pionk, Ferraro, DeMelo, H. Fleury, St. Ivany – Connor, Scheifele, Perfetti – Niederreiter, Björck, Vilardi – Rosén, Lowry (C), Iafallo – Lambert, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Slavin, Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Reilly – W. Carrier, Aho (C), Svečnikov – Nadeau, Stankoven, Blake – Ehlers, Jankowski, Martinook – Robinson, Kotkaniemi, Unger Sörum.

Rozhodčí: Schlenker, Rank – Oliver, Toomey

NHL
17. 10. 2026 22:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hildeby (Vasilevskij) – Carlson, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, Hedman (C), D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Goncalves, Point, Guentzel – Michejev, Girgensons, Holmberg – C. Geekie, James.
Sestavy:
Lankinen (Meriläinen) – Hronek, Elias Pettersson, Willander, Oleksiak, Mancini, Buium (A) – Lekkerimäki, Elias Pettersson (C), DeBrusk – L. Karlsson, Bains, Öhgren – Boeser (A), Chytil, Cotter – Gallagher, Sasson, D. O'Connor.

Rozhodčí: Sandlak, Charron – O'Quinn, McNamara

NHL
18. 10. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 10. 2026 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Markström (Schmid) – Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Balinskis, Kulikov – M. Tkachuk, Bennett, B. Tkachuk – Eller, Reinhart, Verhaeghe – Vilmanis, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Lafferty, Imama.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, C. Fleury, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Samoskevich, Beniers, McCann – Eberle, Stephenson, McMann – S. Wright, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.

Rozhodčí: Luxmore, McIsaac – Lapointe, Murray

NHL
18. 10. 2026 4:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 10. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 10. 2026 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 10. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 10. 2026 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 10. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 10. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Bobrovskij (Stolarz) – Stecher, Rielly, Raddysh, McCabe, Blankenburg, Ekman-Larsson – Nylander, Matthews, Roslovic – Marčenko, Paul, Cowan – Groulx, Sissons, McKenna – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer, L. Stanley, Pulock, Pelech, DeAngelo, Kessel – Holmström, Horvat, Maccelli – V. Eklund, Ritchie, B. Schenn – Duclair, Pageau, Heineman – Palmieri, Cizikas, Palát.
NHL
18. 10. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 10. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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Živě0:0
  • 3.60
  • 4.00
  • 1.90
Tampa vs. VancouverHokej - - 17. 10. 2026:Tampa vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.45
  • 5.22
  • 6.09
Florida vs. SeattleHokej - - 18. 10. 2026:Florida vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
18. 10. 00:00
  • 1.88
  • 4.28
  • 3.56
Chicago vs. DallasHokej - - 18. 10. 2026:Chicago vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
18. 10. 01:00
  • 3.93
  • 4.30
  • 1.79
Columbus vs. NY RangersHokej - - 18. 10. 2026:Columbus vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
18. 10. 01:00
  • 2.24
  • 4.09
  • 2.82
Philadelphia vs. OttawaHokej - - 18. 10. 2026:Philadelphia vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
18. 10. 01:00
  • 3.16
  • 4.05
  • 2.08
Program a výsledky
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Výsledky

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