V pátém domácím startu letošní sezony hokejisté Washingtonu urvali už čtvrtou výhru. Sílu Capitals před svými fanoušky naposledy pocítilo New Jersey, které tak nenavázalo na předešlou sedmigólovou kanonádu v derby s Rangers.
Ryan Leonard z Washingtonu si po parádním sólu přes celé kluziště řekl o nominaci na gól roku. https://t.co/Wnxn9IxEvC— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 17, 2026
Domácí za bodovým ziskem nasměroval talentovaný forvard Ryan Leonard, jenž v 17. minutě výstavní individuální akcí vymazal otevírací gól New Jersey od Gricjuka.
Při zakládání útoku v přesilové hře prokličkoval celým kluzištěm a chladnokrevně si poradil i s brankářem Allenem. Ve druhé třetině pak na něj navázali Ilja Protas, Dylan Strome a Boone Jenner. Devils v závěru dokázali jen kosmeticky upravit skóre využitou přesilovkou Timo Meiera z 60. minuty.
Výsledky NHL
16:42 Leonard (Chychrun, L. Thompson)
21:16 A. Protas (Ovečkin, Desharnais)
24:36 D. Strome (Tuch, Kyrou)
31:14 Jenner (Desharnais, Fehérváry)
10:04 Gricjuk (Mercer)
59:41 Meier (Gricjuk, Boqvist)
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, Liljegren, Fehérváry, Desharnais, C. Hutson, Holl – Ovečkin, I. Protas, Mirošničenko – Tuch, D. Strome, Kyrou – A. Protas, Jenner, T. Wilson – Beauvillier, Brodzinski, Leonard.
Allen (Daws) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Chisholm, Kovacevic – Gricjuk, J. Hughes, Bratt – Meier, Hischier, Mercer – Mantha, Rodrigues, Noesen – Lombardi, Glass, Boqvist.
Stevenson (Skinner) – Samberg, Pionk, Ferraro, DeMelo, H. Fleury, St. Ivany – Connor, Scheifele, Perfetti – Niederreiter, Björck, Vilardi – Rosén, Lowry (C), Iafallo – Lambert, M. Barron, Koepke.
Kočetkov (Bussi) – Slavin, Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Reilly – W. Carrier, Aho (C), Svečnikov – Nadeau, Stankoven, Blake – Ehlers, Jankowski, Martinook – Robinson, Kotkaniemi, Unger Sörum.
Rozhodčí: Schlenker, Rank – Oliver, Toomey
Hildeby (Vasilevskij) – Carlson, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, Hedman (C), D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Goncalves, Point, Guentzel – Michejev, Girgensons, Holmberg – C. Geekie, James.
Lankinen (Meriläinen) – Hronek, Elias Pettersson, Willander, Oleksiak, Mancini, Buium (A) – Lekkerimäki, Elias Pettersson (C), DeBrusk – L. Karlsson, Bains, Öhgren – Boeser (A), Chytil, Cotter – Gallagher, Sasson, D. O'Connor.
Rozhodčí: Sandlak, Charron – O'Quinn, McNamara
Markström (Schmid) – Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Balinskis, Kulikov – M. Tkachuk, Bennett, B. Tkachuk – Eller, Reinhart, Verhaeghe – Vilmanis, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Lafferty, Imama.
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, C. Fleury, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Samoskevich, Beniers, McCann – Eberle, Stephenson, McMann – S. Wright, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Rozhodčí: Luxmore, McIsaac – Lapointe, Murray
Bobrovskij (Stolarz) – Stecher, Rielly, Raddysh, McCabe, Blankenburg, Ekman-Larsson – Nylander, Matthews, Roslovic – Marčenko, Paul, Cowan – Groulx, Sissons, McKenna – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer, L. Stanley, Pulock, Pelech, DeAngelo, Kessel – Holmström, Horvat, Maccelli – V. Eklund, Ritchie, B. Schenn – Duclair, Pageau, Heineman – Palmieri, Cizikas, Palát.