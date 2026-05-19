Dobeš slaví s Montrealem postup, prodloužení rozhodl Newhook

Martin Korbáš
  7:11aktualizováno  7:44
Hokejový brankář Jakub Dobeš byl jednou z hvězd sedmého zápasu série play off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Výhru kanadského celku 3:2 po prodloužení podpořil vysokým počtem 37 zákroků a slaví tak postup do finále Východní konference proti Carolině. Utkání rozhodl útočník Alex Newhook, jenž vstřelil vítězný gól i v předešlé sérii proti Tampě.
Útočník Buffala Tage Thompson se marně snaží překonat brankáře Montrealu Jakuba Dobeše v prodloužení. | foto: AP

Útočník Montrealu Cole Caufield během sedmého zápasu série proti Buffalu.
Kapitán Buffala Rasmus Dahlin se raduje ze své vyrovnávací trefy v sedmém...
Jako poslední skóroval v rozhodující sedmé bitvě proti Tampě a nyní i v sedmém zápase proti Buffalu. Opětovně se hrdinou Montrealu stal 25letý člen druhé formace Alex Newhook.

„Je to šílený pocit. Obrovská zábava, proto tu hru hrajeme. Podali jsme výkon, který nám přinesl výhru. Teď se díváme znova dopředu,“ hlásil sebevědomě Newhook, jehož Canadiens nyní narazí na odpočatou Carolinu. Kanadský celek má za sebou 14 náročných startů v play off, zatímco svěřenci kouče Roda Brind’Amoura po osmi výhrách (hladké postupy 4:0 nad Ottawou a 4:0 nad Philadelphií) budou plni sil a mohli rekordně dlouho regenerovat.

Ovšem zpátky k rozhodující bitvě na ledě Buffala. Montrealu vyšel vstup do zápasu, když v první třetině odskočil do dvougólového trháku. Postarali se o něj zkušený centr Phillip Danault a v přesilovce skórující Zack Bolduc.

Jakuba Dobeše, jenž po šesté inkasované brance odstoupil z předešlé páté partie, překonal až v 34. minutě Jordan Greenway. Vyrovnání na 2:2 se Sabres dočkali v 47. minutě po akci kapitána Rasmuse Dahlina. Celkově však Dobeš zastavil vysoký počet 37 z 39 střel domácích a byl druhou hvězdou postupového duelu. Předchozí nevydařený start tak jasně hodil za hlavu a navázal na řadu skvělých výkonů z letošního play off.

Rozhodující akce se zrodila v 72. minutě, kdy Newhook pálil prudce zápěstím z vrcholu levého kruhu a těžil ze zakrytého výhledu brankáře Luukkonena. Stal se teprve druhým hráčem historie po Nathanu Hortonovi z Bostonu (2011) se dvěma vítěznými góly ze sedmého duelu v jednom play off.

„Jsem za něj strašně šťastný. Zasloužil si to. Vše, co se teď děje. Je to velký hráč,“ chválil Dobeš autora rozhodující branky, jenž v sezoně kvůli zranění kotníku Montrealu chyběl tři měsíce.

Výsledek

NHL
19. 5. 2026 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3P (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly:
33:19 Greenway (Samuelsson, Malenstyn)
46:27 Dahlin (Power, McLeod)
Góly:
04:30 Danault (Guhle, Texier)
14:29 Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson)
71:22 Newhook (A. Carrier)
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, Metsa – T. Thompson (A), Norris, Benson – Quinn, K. Helenius, Zucker – Doan, McLeod, Tuch – Malenstyn, Krebs, Greenway.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Xhekaj, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc.

Rozhodčí: Wes McCauley, Jean Hebert – Scott Cherrey, Devin Berg

Počet diváků: 19070

Stav série: 3:4

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Radim Rulík (vpravo) a Tomáš Plekanec stojí na střídačce hokejové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Sledoval bláznivý zápas. Nejdřív jeho svěřenci vedli o tři góly a mohlo se zdát, že mají tři body na dosah. Jeden faul ale všechno změnil a nakonec se z utkání se Švédy stalo obrovské drama....

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Za chvíli to budou dva roky, co se z Jana Ščotky stal oblíbenec sociálních sítí. Na šampionátu v Praze naskočil až do finále, hned v prvním střídání musel bránit Švýcara Kevina Fialu. Lidé si ho...

19. května 2026

To uznají. Aha, tak nic! Černochův kuriózní duel: Věděl jsem, že sudí nemá pravdu

Jiří Černoch se zlobí na rozhodčí po neuznaném gólu v utkání proti Švédsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Má za sebou bláznivé utkání. Na události, v nichž si střihl hlavní roli, vskutku výživné. Jednu branku rozhodčí Jiřímu Černochovi odvolali, druhou naopak uznali. „Já si myslel, že to bude přesně...

19. května 2026

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

18. května 2026  23:19

Švýcaři rozstříleli Němce, Finové porazili USA. Oba celky jsou stále stoprocentní

Radost švýcarských hokejistů z gólu Německu.

Hokejisté Švýcarska zůstávají na domácím mistrovství světa nadále stoprocentní. V pondělním zápase skupiny A uštědřili Německu debakl 6:1. Plný počet bodů mají ve stejné skupině po třech zápasech...

18. května 2026  23:10

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

18. května 2026  22:52

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

18. května 2026  22:51

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

18. května 2026  22:51

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

18. května 2026  22:50

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Švédsku

Češi slaví trefu Jakuba Fleka proti Švédsku.

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve druhém zápase na MS 2026 proti Švédsku. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

18. května 2026  22:50

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

18. května 2026  22:47

