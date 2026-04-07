Winnipeg nedal šanci Seattlu, Kučerov vyrovnal McDavida na čele bodování

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:31aktualizováno  7:15
Ve čtyřech pondělních zápasech NHL se z českých hokejistů nikdo nepředstavil. Winnipeg zabojoval o play off výhrou 6:2 nad Seattlem, stejně důležité body uhrálo i San Jose po výsledku 3:2 nad Chicagem. Buffalo si poradilo 4:2 s Tampou a duel Los Angeles s Nashvillem ještě stále probíhá.

Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning slaví svůj gól. | foto: Timothy T. LudwigReuters

Winnipeg v domácím souboji se Seattlem sice inkasoval jako první, když se v 10. minutě trefil Jordan Eberle, ještě v prvním dějství ale zásluhou Jonathana Toewse srovnal a v prostředním dějství využitými přesilovkami od Gabriela Vilardiho a Kylea Connora vývoj otočil.

V 43. minutě dostal tým Kraken do kontaktu Jared McCann. Drama se ale nekonalo poté, co záhy na to navýšil vedení Jets Brad Lambert a v závěru řádné hrací doby skóre ještě navýšili podruhé slavící Connor a do prázdné klece mířící Vladislav Naměstnikov.

Šance Seattlu (75 bodů) na play off se tak propadly jen do teoretické roviny, naopak Winnipeg se s 80 body přiblížil týmům těsně pod čarou postupu tabulky Západní konference.

V přímé bitvě o čelo Atlantické divize Buffalo porazilo 4:2 Tampu a oba celky se tak srovnaly na 102 bodech. V úvodu duelu hosté dvakrát dokázali smazat vedení Sabres. Na otevírací trefu Alexe Tucha odpovídal z přesilovky Nikita Kučerov a gól Joshe Norrise vymazal pro změnu Jake Guentzel.

Smírný stav 2:2 následně rozsoudila akce Jasona Zuckera z 28. minuty. Další změnu skóre nabídla až 59. minuta, kdy se do prázdné brány Lightning prosadil Jack Quinn.

Hostující Kučerov, jenž v zápase dosáhl na kariérní metu 400 gólů, se svým 126. bodem (71z., 43+83) sezony srovnal s Connorem McDavidem z Edmontonu (77z., 43+83) na čele kanadského bodování soutěže.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
7. 4. 2026 1:30
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Seattle Kraken Seattle Kraken 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Góly:
12:39 J. Toews (Vilardi, Morrissey)
29:55 Vilardi (J. Toews, Scheifele)
32:09 Connor (Scheifele, Morrissey)
45:59 Lambert (Lowry, Pionk)
55:19 Connor (Scheifele)
57:56 Naměstnikov
Góly:
09:17 Eberle (Beniers)
42:28 McCann (Kakko)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Koepke – Lambert, Naměstnikov, Niederreiter.
Sestavy:
Grubauer (34. Daccord) – Larsson, R. Evans, Montour, R. Lindgren, C. Fleury, Dunn – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – Kakko, Catton, McMann – Gaudreau, Mølgaard, Winterton.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Kendrick Nicholson – Shawn Oliver, David Brisebois

Počet diváků: 14430

NHL
7. 4. 2026 4:30
zápas probíhá
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Nashville Predators Nashville Predators 2:2 (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)
Góly:
05:36 Armia
33:57 Laughton (J. Wright)
Góly:
24:29 Stamkos (O'Reilly, Josi)
44:18 Josi (F. Forsberg, Haula)
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Ward, S. Helenius, Malott.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Wilsby, J. Barron, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), L'Heureux – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg – Evangelista, Haula, Jost – Kemell, Svečkov, R. Schaefer.

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Jordan Samuels-Thomas – Tyson Baker, Joe Mahon

NHL
7. 4. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Góly:
05:42 Tuch (Byram, McLeod)
14:04 Norris (Doan, Benson)
27:38 Zucker (Byram, Dahlin)
58:06 Quinn (Zucker, Luukkonen)
Góly:
11:45 Kučerov (Guentzel, D. Raddysh)
23:56 Guentzel (Point, D. Raddysh)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Byram, L. Schenn, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Dunne, Greenway.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Point, Goncalves – Bjorkstrand, Paul, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Chaffee, Sabourin, Perry.

Rozhodčí: Ch. Rooney, G. Dwyer – R. Gibbons, S. Cherrey

Počet diváků: 19070

NHL
7. 4. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Góly:
26:57 Eklund
34:55 Sherwood (Eklund, Wennberg)
43:28 W. Smith (Graf, Celebrini)
Góly:
09:01 Donato (Nazar, Bedard)
46:09 Nazar (Teräväinen, Frondell)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Orlov, Desharnais, Muchamadullin, Ferraro, S. Dickinson, Leddy – Graf, Celebrini (A), W. Smith – Eklund, Wennberg, Sherwood – Černyšov, Misa, Toffoli (A) – Goodrow (A), Ostapchuk, Dellandrea.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Kaiser, Crevier, Vlasic, Rinzel, Korchinski, Del Mastro – Teräväinen, Bedard (A), Lardis – Bertuzzi (A), Frondell, Michejev – Greene, Nazar, Donato – Mangiapane, Boisvert, Slaggert.

Rozhodčí: Rehman, MacDougall – Fournier, Daisy

Počet diváků: 16204

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

Trenérka Carla Macleodová na české střídačce

Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v...

6. dubna 2026  20:29

O krok blíž baráži. Jihlava vyhrála ve Zlíně, ve finále první ligy se opět ujala vedení

Jihlavští hokejisté se radují z gólu do branky Zlína ve třetím zápase finálové...

Hokejisté Jihlavy vyhráli třetí zápas finále play off první ligy na ledě Zlína 4:1 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. O vítězství druhého týmu po základní části rozhodl ve 30....

6. dubna 2026  19:58

Šílený rekord: 163 asistencí za sezonu. Jak to král přihrávek Gretzky dokázal?

Premium
Wayne Gretzky z Edmonton Oliers se natahuje po poku pčed Reijem Ruotsalainenem...

Právě před čtyřiceti lety finišoval Wayne Gretzky z Edmonton Oilers za číslem, které je v bohatých dějinách NHL naprosto odskočené. Nejenže k němu z ohromné vzdálenosti vzhlíží horda jeho konkurentů,...

6. dubna 2026

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

