Pittsburgh přestřílel Winnipeg, Nashville porazil trápící se Vegas

Martin Korbáš
Aktualizujeme   22:33aktualizováno  22:45
Sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Pittsburghu 5:4 po nájezdech nad Winnipegem. Rozhodující trefu zařídil v rozstřelu kapitán domácích Sidney Crosby. Nashville i díky dvěma trefám Stevena Stamkose přehrál Vegas 4:1.

Sidney Crosby z Pittsburghu (vlevo) přijímá od spoluhráčů gratulace k překonání klubového bodového rekordu. | foto: AP

Pittsburgh v domácí bitvě s Winnipegem nejprve dvakrát vedl, 2:0 a později 3:2. Hostujícím Jets ovšem skvěle vyšel nástup do třetí třetiny, když zásahy Neala Pionka a Brada Lamberta otočili vývoj na 3:4.

Penguins se však mohou spolehnout na do parádní formy rozehraného beka Erika Karlssona, jenž v 53. minutě svou druhou brankou večera duel poslal do prodloužení. V něm hokej 3 na 3 nabídl velké drama. Přestože se šance střídaly na obou stranách a fanoušci PPG Paints Areně byli na nohou, vítěze nakonec musel určit až penaltový rozstřel.

Na jedničku Winnipegu Connora Hellebuycka vyzrál Sidney Crosby a Rickard Rakell, za hosty naopak na Arturse Šilovse nikdo z nájezdu recept nenašel.

Výsledky

NHL
21. 3. 2026 22:00
zápas probíhá
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:1 (3:1, -:-, -:-)
Góly:
02:48 Heinen (Jenner, Werenski)
08:58 Severson (C. Sillinger, Werenski)
15:16 Olivier (C. Sillinger, Mateychuk)
Góly:
16:17 Dunn (Kakko, Gaudreau)
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski, Mateychuk, Provorov, Gudbranson, Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Heinen, Jenner, Lundeström.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, R. Lindgren, R. Evans, Oleksiak – Eberle, Beniers, McMann – Kakko, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, Tolvanen – Melanson, Meyers, Nyman.

Rozhodčí: South, Markovic – Marquis, Suchánek

NHL
21. 3. 2026 18:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:4N (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
01:06 Činachov (Malkin, Wotherspoon)
02:02 Rakell (Rust, Girard)
35:22 E. Karlsson (Wotherspoon, Činachov)
52:45 E. Karlsson (Rust, Crosby)
Crosby
Góly:
03:50 M. Barron (Lambert)
26:10 Koepke (Lowry)
44:04 Pionk (J. Toews, Nyquist)
48:36 Lambert
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Carter Sandlak – Kyle Flemington, James Tobias

Počet diváků: 18360

NHL
21. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
San Jose Sharks San Jose Sharks : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:1 (0:0, 1:1, -:-)
Góly:
33:12 Orlov (Eklund, Celebrini)
Góly:
22:26 Tippett (Zegras, Juulsen)
Sestavy:
Nedeljkovic (Brossoit) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Sherwood, Misa, Eklund – Gaudette, Wennberg, Graf – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler, Andrae – Konecny (A), Dvorak (A), Bump – Tippett, Zegras, Grebjonkin – Mičkov, Cates, Grundström – G. Wilson, Hathaway.

Rozhodčí: Brian Pochmara, Brandon Schrader – Travis Gawryletz, Travis Toomey

NHL
21. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:1 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
10:48 Panarin (Kopitar, Kempe)
Góly:
24:05 T. Thompson (Krebs, Samuelsson)
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty, M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar, Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – Armia, Laughton, J. Wright – Ward, S. Helenius, Malott.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson, Dahlin, Power, Byram, Metsa, Stanley – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Krebs.

Rozhodčí: Cody Beach, Trevor Hanson – Brandon Gawryletz, Ryan Gibbons

NHL
22. 3. 2026 0:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
21. 3. 2026 19:00
Nashville Predators Nashville Predators : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Góly:
00:40 Stamkos (O'Reilly)
21:24 Stamkos (F. Forsberg, Haula)
31:56 Jost (Skjei)
34:53 O'Reilly (Stamkos, Josi)
Góly:
33:10 Theodore (Barbašov, Howden)
Sestavy:
Annunen (Saros) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, J. Barron, Ufko – Stamkos, Evangelista, O'Reilly (A) – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Wiesblatt.
Sestavy:
Schmid (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Hutton, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Marner – Howden, Sissons, Bowman – C. Smith, Dowd, W. Karlsson.

Rozhodčí: Lee, Luxmore – Kovachik, Cherrey

Počet diváků: 17439

NHL
21. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 1:1 (0:1, 1:0, -:-)
Góly:
30:45 Brink (Q. Hughes, Spurgeon)
Góly:
14:21 J. Robertson (Heiskanen, Duchene)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes (A), Spurgeon (C), Brodin, Faber, J. Middleton, Bogosian – M. Johansson, Jurov, Boldy – Tarasenko, Hartman, Zuccarello (A) – N. Foligno, McCarron, Brink – Sturm, Haight, Trenin.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bunting – Bastian, Bäck, Erne.

Rozhodčí: St-Laurent, Sullivan – Fournier, McNamara

NHL
22. 3. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
22. 3. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
22. 3. 2026 0:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
22. 3. 2026 0:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson, L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Z. Bolduc, J. Evans, Texier – Gallagher, Danault, Veleno.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat, Anders Lee – Heineman, B. Schenn, Duclair – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, Ritchie.
Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

Pittsburgh přestřílel Winnipeg, Nashville porazil trápící se Vegas


Sidney Crosby z Pittsburghu (vlevo) přijímá od spoluhráčů gratulace k překonání...

Sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Pittsburghu 5:4 po nájezdech nad Winnipegem. Rozhodující trefu zařídil v rozstřelu kapitán domácích Sidney Crosby. Nashville i díky dvěma trefám Stevena...

21. března 2026  22:33,  aktualizováno  22:45

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Jak na Dynamo? Napadat a zavřít ho v pásmu, radí Svoboda hráčům Komety

Brněnský Lukáš Cingel pálí na pardubického brankáře Malcolma Subbana.

Kometa ve čtvrtfinále hokejové extraligy s Pardubicemi zaostává 0:2 na zápasy. „Ale ještě může sérii zvrátit,“ míní bývalý hráč obou týmů Tomáš Svoboda.

21. března 2026  10:44

Nečas třemi body režíroval výhru, Dostál uspěl v souboji českých gólmanů

Martin Nečas z Colorada oslavuje svůj gól se spolihráči.

Další skvělý zápas odehrál v hokejové NHL útočník Martin Nečas. Páteční výhru Colorada 4:1 na ledě Chicaga režíroval úvodním gólem a dvěma asistencemi. Stejným výsledkem skončila i konfrontace...

21. března 2026  7:23,  aktualizováno  8:11

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...

21. března 2026  7:21

Pohlídali jsme si to tak, jak umíme, těšilo Kovařčíka. A Třinec v play off vede

Hokejisté Třince slaví úspěch na ledě Hradce Králové.

Třinec od druhé třetiny bránil těsné vedení 3:2 a odrážel nové a nové nájezdy hradeckých hokejistů. Úspěšně. Dvěma góly k prvnímu bodu ve čtvrtfinálové sérii play off extraligy přispěl i Michal...

20. března 2026  23:20

Sporně neuznaný gól? Nechci si tím zadělávat hlavu, hlásí Šimek po prohře

Radim Šimek emotivně slaví gól proti Karlovým Varům.

Vyrovnával na 2:2, trefil tyčku a měl i další šance. Liberecký obránce Radim Šimek vletěl do čtvrtfinále proti Karlovým Varům doma s obrovskou vervou. Bílí Tygři však nakonec i vinou neuznané branky...

20. března 2026  22:10

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Zatímco celou základní část trápící se hokejisté Zlína rozehráli v Kolíně sérii o postup do finále Maxa ligy, jejich vsetínský rival začal důkladnou analýzu sezony, která pro předloňského vítěze...

20. března 2026  15:45

Byl absolutně fenomenální, slyšel Vejmelka po nule. V NHL patří k nejlepším

Brankář Utahu Karel Vejmelka zasahuje v utkání NHL proti Vegas.

Předvedl jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Našlapaný útok Vegas vymazal, gólman Karel Vejmelka tak dotlačil hokejisty Utahu k cenné výhře 4:0. Navíc potvrdil, že se ve statistikách v celé NHL řadí...

20. března 2026  14:33

Přepnuli jsme do jiného módu, líčil po výhře nad Spartou plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Plzně se ve čtvrtfinálové sérii se Spartou nedokázali dlouho gólově prosadit. Střelecké trápení zlomil až těsně před polovinou druhého duelu útočník Adam Měchura, který v početní výhodě...

20. března 2026  14:30

