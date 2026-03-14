St. Louis otočilo zápas proti Edmontonu, LA loupilo na ledě Islanders

Martin Korbáš
  4:09aktualizováno  4:45
Do pátečních dvou zápasů hokejové NHL z Čechů zasáhl jen útočník Ondřej Palát, jenž s Islanders před domácími fanoušky nestačil na Los Angeles těsně 2:3. V dalším duelu Edmonton neudržel dvougólové vedení na ledě St. Louis, které se nakonec radovalo 3:2 po prodloužení.

Connor McDavid se raduje z gólu v utkání s Coloradem. | foto: Ron ChenoyAP

Den po debaklu 2:7 na ledě Dallasu, proti kterému se nezvykle pustil do pěstního souboje i frustrovaný Connor McDavid, hokejisté Edmontonu znova odcházeli poraženi. Tým zmiňovaného íldra bodování soutěže a střelce Leona Draisaitla přitom deset minut před koncem řádné hrací doby držel proti domácímu St. Louis dvougólový trhák.

Skóre otevíral v 36. minutě Kasperi Kapanen a v 50. minutě za Oilers zvyšoval právě McDavid. Blues však dostal zpátky do hry kontaktní gól z 53. minuty od Piuse Sutera a vyrovnání se zrodilo v čase 56:14, kdy po vyhraném buly v útočném pásmu přesně pálil obránce Cam Fowler.

V následném nastavení už vše směřovalo k penaltovému rozstřelu. Ten ale pouhých devět vteřin před vypršením 65. minuty odmítl domácí Robert Thomas a obrat z 0:2 na 3:2 byl na světě.

Tři góly z první třetiny stály za vítězstvím Los Angeles 3:2 z ledu Islanders. Gólmana Ilju Sorokina, kterému ze střídačky kryl záda český parťák David Rittich, postupně překonali Trevor Moore, loučící se veterán Anže Kopitar a Adrian Kempe.

Ostrované tentokrát měli ve svém středu jen jediného střelce. Trefy útočníka Emila Heinemana z 31. a 44. minuty však stačily jen na zkorigování výsledku. Český útočník domácích Ondřej Palát (9:50, +/-: 0) tak odcházel do kabin zklamaný.

Výsledky

NHL
14. 3. 2026 0:00
New York Islanders New York Islanders : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Góly:
30:48 Heineman (Pelech, Horvat)
43:38 Heineman (M. Schaefer, Horvat)
Góly:
03:32 T. Moore
13:07 Kopitar (M. Anderson, Turcotte)
18:28 Kempe (Panarin)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Ritchie – Palát, B. Schenn, Barzal – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – Šabanov, Cizikas, Gatcomb.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Turcotte, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.

Rozhodčí: Rank, Hiff – Brisebois, Hughes

Počet diváků: 17255

NHL
14. 3. 2026 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:2P (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Góly:
52:22 Suter (Berggren)
56:14 C. Fowler
64:51 R. Thomas (C. Fowler, Kyrou)
Góly:
35:41 K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin)
49:56 McDavid (Savoie, Ingram)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Sundqvist, Neighbours (A) – Bučněvič, Suter, Stenberg – Berggren, Finley, Toropčenko.
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Stastney, Walman – Hyman, McDavid (C), M. Jones – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, Savoie – Frederic, Samanski, Henrique.

Rozhodčí: T. J. Luxmore, G. Hamilton – R. Gibbons, J. Tobias

Počet diváků: 18096

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

13. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:45

Budíček v pravý čas. Sparta odvrátila konec a kouče těšilo: Puky najednou lítaly

Hokejisté Sparty se radují z důležitého gólu proti Kladnu.

Devětadvacet minut hry v přesilovkách a nic. Žádný gól. Ani ťuk. Až když hokejové Spartě teklo do bot, vstřelila Kladnu své první branky v početních výhodách v předkole extraligového play off. V...

13. března 2026  22:29

Těžká cesta pro Kladno i pikantní varianty. Jak můžou vypadat čtvrtfinálové dvojice?

Bitka v zápase Sparty s Kladnem.

Už jen dva týmy bojují o poslední volné místo. A ještě výrazně promluví do složení dvojic čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Jaké jsou varianty, kdo na koho v nejlepší osmičce může narazit?...

13. března 2026  11:27,  aktualizováno  22:19

Slavia se udržela ve hře, sérii proti Zlínu rozhodne pátý zápas. Litoměřice postupují

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Stadion proti Vsetínu vyrovnal 11 sekund před koncem třetí třetiny, zvítězil 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii...

13. března 2026  21:45

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

13. března 2026  17:15,  aktualizováno  21:24

Jedno na cestu a jedno pro kustody Motoru. Flek po postupu Brna sháněl piva

Kometa Brno slaví gól do sítě Českých Budějovic. Zleva Arttu Illomäki, zády...

Třetím postupujícím z předkola play off extraligy je Kometa Brno. O pokračování obhájce titulu rozhodli brankami Adam Zbořil a Kristián Pospíšil, když Brno zvládlo i druhý duel na ledě soupeře,...

13. března 2026  21:21

Odešlo jádro, bojovnost chyběla, kritizoval kapitán Olomouce. Přemýšlí o budoucnosti

Bitka mezi olomoucký Jiřím Ondruškem (vlevo) a třineckým Milošem Romanem během...

Není větší ikony olomouckého hokeje než kapitán Jiří Ondrušek. Symbol věrnosti. S Olomoucí vybojoval v roce 2014 postup do extraligy, v dresu Mory už odehrál přes 1100 zápasů! Po čtvrtku má za sebou...

13. března 2026  18:53

Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?

Premium
Vítkovický kouč Václav Varaďa musel skousnout potupnou prohru 0:7 na ledě Plzně.

Opakuje se loňský scénář. Konec ve stejném bodě, se stejným soupeřem, po další protrápené sezoně. Jediný rozdíl? Výsledek Vítkovic v hokejové extralize už jde víc za koučem Václavem Varaďou. Úvodní...

13. března 2026

Potrestejte Gudase. V zámoří reagují na zákrok českého beka, co mu může hrozit?

Auston Matthews (vlevo) z Toronto Maple Leafs a Radko Gudas z Anaheim Ducks v...

Už když po zákroku na Austona Matthewse opouštěl ledovou plochu, negativní emoce byly patrné. Fanoušci na něj bučeli, ukazovali různá gesta a posměšně tleskali. A kritiku slyší Radko Gudas po zápase...

13. března 2026  14:30

Kladenský Marcel: Chceme, ať to Spartu bolí a štve. Už bude hrát all in

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Hokejové Kladno zahnalo Spartu do kouta. Outsider trápí favorita i díky Marcelu Marcelovi, urostlému bijci, který kvůli disciplinárnímu trestu v zápase číslo 2 trpěl na tribuně, ale ve třetí bitvě...

13. března 2026  13:40

O Rulíka je zájem v extralize. Skončí u reprezentace? Jasno má být příští týden

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Po květnovém šampionátu ve Švýcarsku mu vyprší smlouva. A co dál? To zatím zůstává nejasné. Ve hře je i varianta, že by trenér Radim Rulík u hokejové reprezentace skončil a už od nadcházející sezony...

13. března 2026  12:47

