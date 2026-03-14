Den po debaklu 2:7 na ledě Dallasu, proti kterému se nezvykle pustil do pěstního souboje i frustrovaný Connor McDavid, hokejisté Edmontonu znova odcházeli poraženi. Tým zmiňovaného íldra bodování soutěže a střelce Leona Draisaitla přitom deset minut před koncem řádné hrací doby držel proti domácímu St. Louis dvougólový trhák.
Skóre otevíral v 36. minutě Kasperi Kapanen a v 50. minutě za Oilers zvyšoval právě McDavid. Blues však dostal zpátky do hry kontaktní gól z 53. minuty od Piuse Sutera a vyrovnání se zrodilo v čase 56:14, kdy po vyhraném buly v útočném pásmu přesně pálil obránce Cam Fowler.
V následném nastavení už vše směřovalo k penaltovému rozstřelu. Ten ale pouhých devět vteřin před vypršením 65. minuty odmítl domácí Robert Thomas a obrat z 0:2 na 3:2 byl na světě.
Tři góly z první třetiny stály za vítězstvím Los Angeles 3:2 z ledu Islanders. Gólmana Ilju Sorokina, kterému ze střídačky kryl záda český parťák David Rittich, postupně překonali Trevor Moore, loučící se veterán Anže Kopitar a Adrian Kempe.
Ostrované tentokrát měli ve svém středu jen jediného střelce. Trefy útočníka Emila Heinemana z 31. a 44. minuty však stačily jen na zkorigování výsledku. Český útočník domácích Ondřej Palát (9:50, +/-: 0) tak odcházel do kabin zklamaný.
Výsledky
30:48 Heineman (Pelech, Horvat)
43:38 Heineman (M. Schaefer, Horvat)
03:32 T. Moore
13:07 Kopitar (M. Anderson, Turcotte)
18:28 Kempe (Panarin)
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Ritchie – Palát, B. Schenn, Barzal – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – Šabanov, Cizikas, Gatcomb.
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Turcotte, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Rozhodčí: Rank, Hiff – Brisebois, Hughes
Počet diváků: 17255
52:22 Suter (Berggren)
56:14 C. Fowler
64:51 R. Thomas (C. Fowler, Kyrou)
35:41 K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin)
49:56 McDavid (Savoie, Ingram)
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Sundqvist, Neighbours (A) – Bučněvič, Suter, Stenberg – Berggren, Finley, Toropčenko.
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Stastney, Walman – Hyman, McDavid (C), M. Jones – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, Savoie – Frederic, Samanski, Henrique.
Rozhodčí: T. J. Luxmore, G. Hamilton – R. Gibbons, J. Tobias
Počet diváků: 18096