Florida porazila lídry NHL z Colorada, Crosby završil obrat Pittsburghu

Martin Korbáš
  7:09aktualizováno  8:08
V nedělním programu hokejové NHL Češi bodovat nedokázali. Po deseti výhrách v řádě narazili na přemožitele lídři soutěže z Colorada. Tým útočníka Martina Nečase podlehl těsně 1:2 Floridě. Pittsburgh otáčel výsledek na ledě Columbusu a vítězný gól vstřelil v prodloužení kapitán Sidney Crosby.
Jared Bednar a jeho svěřenci z Colorado Avalanche

Jared Bednar a jeho svěřenci z Colorado Avalanche | foto: Lynne SladkyAP

Čárový rozhodčí Ben O’Quinn vyskočil na mantinel, Radek Faksa (12) z Dallas...
Tomáš Hertl (v bílém) z Vegas Golden Knights v brankovišti Chicago Blackhawks,...
Juraj Slafkovský (20) z Montreal Canadiens kličkuje v zápase s Dallas Stars,...
Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils a Logan Stankoven (22) z Carolina...
7 fotografií

Po propadáku pod širým nebem, když podlehli Rangers hladce 1:5, hokejisté Floridy zabrali a jako teprve třetí tým letošní sezony po Bostonu a NY Islanders v řádné hrací době slavili výhru nad suverénním lídrem soutěže z Colorada.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 41z. - 53b. (19+34)

2. Pastrňák (BOS), 37z. - 46b. (17+29)

3. Hertl (VGK), 40z. - 30b. (15+15)

4. Zacha (BOS), 41z. - 26b. (10+16)

5. Hronek (VAN), 41z. - 25b. (3+22)

Avalanche tak přerušili svou desetizápasovou vítěznou šňůru a zůstávají na 69 bodech z úvodních 41 startů. Z historického pohledu jde o druhý nejvyšší bodový součet v dané fázi sezony, lepší byli jen hráči Bostonu v sezoně 1929/30 se 73 body. Tehdy navíc neplatily bodové zisky po prodloužení (liga je zavedla až od ročníku 1999/2000).

Kromě prohry mrzela hosty rovněž ztráta kapitána Gabriela Landeskoga, jenž ve druhé třetině narazil do brankové konstrukce a zamířil předčasně do kabin. Skóre se poprvé měnilo v 7. minutě poté, co v útočném pásmu vybojoval puk Sam Bennett a akci rychle zakončil. Ve 12. minutě srovnal přesnou tečí Artturi Lehkonen. Rozdílový moment pak přinesla 39. minuta. Od modré čáry si sjel na pravý kruh do střelecké pozice bek Aaron Ekblad a propálil Scotta Wedgewooda.

Jediný český účastník duelu, s 53 zápisy sedmý hráč ligové produktivity Martin Nečas (22:26, -1), se tentokrát neprosadil stejně jako lídr Nathan MacKinnon (74 bodů, 35+39). Před Connorem McDavidem z Edmontonu však stále vede o dva body (72 bodů, 25+47).

Po trefě ofenzivního obránce Zacha Werenskiho z 21. minuty vedl Columbus na domácím ledě nad Pittsburghem už 4:1, přesto nakonec získal jen bod.

Stíhací jízdu Penguins odstartoval Noel Acciari a ve třetí třetině ztrátu smazali Tommy Novak a Rickard Rakell. U klíčového srovnání na 4:4 v čase 59:46 asistencí nechyběl hvězdný Kanaďan Sidney Crosby, jenž navíc v prodloužení svůj výkon korunoval vítěznou brankou.

Prodloužení určilo vítěze také v souboji Dallasu s Montrealem. Produktivní bek hostujících Canadiens Lane Hutson gólem z 64. minuty odsoudil Stars již k páté prohře za sebou.

V řádné hrací době se u remízy 3:3 dvěma body (1+1) za kanadský celek prezentoval slovenský reprezentant Juraj Slafkovský, český centr domácích Radek Faksa (11:47, -1, 1 střela) vyšel naprázdno. Bránu vítězů úspěšně hájil Sam Montembeault, jenž kryl 24 z 27 střel. Roli dvojky plnil Jacob Fowler a na Jakuba Dobeše tak tentokrát zbyla jen pozice nehrajícího náhradníka.

Výsledky

NHL
4. 1. 2026 21:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 4:5P (3:1, 1:1, 0:2 - 0:1)
Góly:
08:21 Voronkov (Mateychuk)
08:48 Marchment (Fantilli, Marčenko)
18:38 Marčenko (Werenski, Mateychuk)
20:47 Werenski (Jenner, Olivier)
Góly:
01:48 Koivunen (Kindel, St. Ivany)
36:51 Acciari (Dewar)
43:28 Novak (Kindel)
59:47 Rakell (Mantha, Crosby)
62:23 Crosby (E. Karlsson, Činachov)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – Heinen, C. Sillinger, Voronkov – Olivier, Coyle (A), Jenner (C) – K. Johnson, Gaunce, Aston-Reese.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Činachov, Kindel, Koivunen – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Beach, Lee – Blujus, Gawryletz

Počet diváků: 18212

NHL
4. 1. 2026 20:00
Dallas Stars Dallas Stars : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:4P (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly:
13:53 Bourque (J. Robertson, Hintz)
30:14 W. Johnston (Rantanen, Harley)
51:07 W. Johnston (Heiskanen, Duchene)
Góly:
08:42 Gallagher (Danault, A. Carrier)
31:58 O. Kapanen (Děmidov, Slafkovský)
38:38 Slafkovský (Suzuki, L. Hutson)
63:40 L. Hutson (Danault)
Sestavy:
Oettinger (Poirier) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Duchene, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Hryckowian, Steel, Benn (C) – Bäck, Faksa, Erne.
Sestavy:
Montembeault (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Struble, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Texier – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, Gallagher (A) – Blais, Veleno, Beck.

Rozhodčí: McCauley, Samuels-Thomas – Murray, O ́Quinn

Počet diváků: 18532

NHL
4. 1. 2026 23:00
Florida Panthers Florida Panthers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly:
06:27 Bennett
38:12 Ekblad
Góly:
11:51 Lehkonen (Manson, Nelson)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, Samoskevich – Studnicka, Kunin, J. Boqvist.
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – C. Makar (A), Solovjov, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Lehkonen – Olofsson, Drury, Colton – Bardakov, Kelly, Brindley.

Rozhodčí: TJ Luxmore, Lambert – Murray, Shewchyk

Počet diváků: 19654

NHL
5. 1. 2026 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
12:38 Bertuzzi (Vlasic, Burakovsky)
51:36 Bertuzzi (Greene, Burakovsky)
61:18 Bertuzzi (Michejev, Levšunov)
Góly:
10:40 Saad (Howden, Holtz)
20:43 Stone (Eichel, Hanifin)
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Greene, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Lardis, O. Moore, Teräväinen – Slaggert, C. Dach, N. Foligno (C).
Sestavy:
Schmid (Hart) – Hutton, Hanifin, Korczak, Lauzon, Whitecloud, Megna – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Hertl, Marner (A) – Holtz, Howden, Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.

Rozhodčí: C. Sandlak, F. StLaurent – D. Kelly, K. McNamara

Počet diváků: 18266

NHL
5. 1. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly:
07:34 Mercer (Gricjuk, Siegenthaler)
Góly:
00:51 Ehlers
27:47 Hall
52:16 Stankoven (Hall)
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes, White, Dillon – Bratt, Hischier (C), J. Hughes (A) – Gricjuk, Mercer, Meier – C. Brown, Glass, Palát (A) – Noesen, Glendening, Lammikko.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Gostisbehere, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin – Ehlers, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Jankowski, Hall – Stankoven, Staal (C), Martinook (A) – Robinson, Philp, W. Carrier.

Rozhodčí: Jean Hebert, Peter MacDougall – Shawn Oliver, Michel Cormier

Počet diváků: 16092

Vstoupit do diskuse
Výsledky

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Florida porazila lídry NHL z Colorada, Crosby završil obrat Pittsburghu

Jared Bednar a jeho svěřenci z Colorado Avalanche

V nedělním programu hokejové NHL Češi bodovat nedokázali. Po deseti výhrách v řádě narazili na přemožitele lídři soutěže z Colorada. Tým útočníka Martina Nečase podlehl těsně 1:2 Floridě. Pittsburgh...

5. ledna 2026  7:09,  aktualizováno  8:08

Kometa prohrála popáté v řadě a trenér Pokorný ví: Už se hraje i o moji pozici

Brněnští inkasují branku od Karlových Varů.

Ani druhý zápas v novém roce Kometě nevyšel. Zápasem s Karlovými Vary se, i díky dvou brankám hostujícího Kočího, prodlužuje série proher Komety už na pátý zápas v řadě. „Vyšel nám úvod druhé...

5. ledna 2026  7:30

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 6:39

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

5. ledna 2026  2:15,  aktualizováno  6:08

Hokejově jsem se zvedl, říká Chlapík. Už ví, jestli pojede na olympiádu

Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu.

Když se oba celky střetly naposledy, přispěl Filip Chlapík dvěma trefami k demolici kladenských hokejistů. V prvním zápase nového roku na to navázal a navrch přidal i nahrávku. Ale tentokrát kousal...

4. ledna 2026  22:57

Motor je marod. V neděli to ještě uhrál, úterní cesta do Liberce se ale odkládá

Dán Nick Olesen z Českých Budějovic v utkání proti Mladé Boleslavi

Zápas 39. kola hokejové extraligy mezi Libercem a Českými Budějovicemi se v úterý neuskuteční. Severočeši na klubovém webu oznámili, že kvůli rozsáhlé marodce v týmu Motoru bylo utkání přeloženo o...

4. ledna 2026  21:38

Slavia jasně podtrhla vedení první ligy, ze dna se odlepil Zlín

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Vedoucí Slavia Praha zvítězila ve 37. kole první hokejové ligy 6:1 nad Přerovem. V čele tabulky má osmibodový náskok na Jihlavu, která odehrála o dva zápasy méně. Kolín podlehl 1:4 Pardubicím B a...

4. ledna 2026  20:33

Vděčnost za trenéra. Augusta naučil mladíky disciplínu. Vrátí se do extraligy?

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Taky to cítíte? Když čeští junioři hrají na mistrovství světa proti soupeři z přední hokejové země, už se nechytáte za vlasy. Už se dopředu nebojíte, jestli schytají nálož, zda nebudou vypadat uťáple...

4. ledna 2026  20:20

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Bod s Třincem? Dobrá zpětná vazba, říká kouč. Litvínov velí: Soustředit se na sebe!

Třinecký obránce David Musil bojuje u mantinelu o puk s litvínovským útočníkem...

Hokejisté Litvínova se z pátečního domácího debaklu s Plzní 1:8 rychle oklepali. V Třinci, v nedělním 38. kole extraligy sahali po vítězství, když dvakrát vedli. Leč nakonec po trefě Lukáše Galvase...

4. ledna 2026

Další díl nové rivality: Bude to jiskřit, vědí Češi. Kanada chce odplatu za dvě tragédie

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

Je tu další osudové setkání. V posledních třech letech čeští hokejisté na juniorských šampionátech nikoho nevyzvali víckrát než Kanadu. Totéž platí i obráceně. Co začalo jedním historickým...

4. ledna 2026  15:30

Boží Čechoslováci. Junioři si šli pro zlato: Ale Rusáci nás strašně vytrestali!

Premium
Zleva Robert „Bobby“ Holík, Robert Reichel a Jaromír Jágr.

Byly doby, kdy zisk bronzových medailí z mistrovství světa hráčů do 20 let znamenal pro národní tým zvlášť palčivé zklamání. „Nechtěl bych vidět Čechoslováky, kdyby měli tak dobrého gólmana jako my....

4. ledna 2026

