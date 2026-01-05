Po propadáku pod širým nebem, když podlehli Rangers hladce 1:5, hokejisté Floridy zabrali a jako teprve třetí tým letošní sezony po Bostonu a NY Islanders v řádné hrací době slavili výhru nad suverénním lídrem soutěže z Colorada.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 41z. - 53b. (19+34)
2. Pastrňák (BOS), 37z. - 46b. (17+29)
3. Hertl (VGK), 40z. - 30b. (15+15)
4. Zacha (BOS), 41z. - 26b. (10+16)
5. Hronek (VAN), 41z. - 25b. (3+22)
Avalanche tak přerušili svou desetizápasovou vítěznou šňůru a zůstávají na 69 bodech z úvodních 41 startů. Z historického pohledu jde o druhý nejvyšší bodový součet v dané fázi sezony, lepší byli jen hráči Bostonu v sezoně 1929/30 se 73 body. Tehdy navíc neplatily bodové zisky po prodloužení (liga je zavedla až od ročníku 1999/2000).
Kromě prohry mrzela hosty rovněž ztráta kapitána Gabriela Landeskoga, jenž ve druhé třetině narazil do brankové konstrukce a zamířil předčasně do kabin. Skóre se poprvé měnilo v 7. minutě poté, co v útočném pásmu vybojoval puk Sam Bennett a akci rychle zakončil. Ve 12. minutě srovnal přesnou tečí Artturi Lehkonen. Rozdílový moment pak přinesla 39. minuta. Od modré čáry si sjel na pravý kruh do střelecké pozice bek Aaron Ekblad a propálil Scotta Wedgewooda.
Jediný český účastník duelu, s 53 zápisy sedmý hráč ligové produktivity Martin Nečas (22:26, -1), se tentokrát neprosadil stejně jako lídr Nathan MacKinnon (74 bodů, 35+39). Před Connorem McDavidem z Edmontonu však stále vede o dva body (72 bodů, 25+47).
Po trefě ofenzivního obránce Zacha Werenskiho z 21. minuty vedl Columbus na domácím ledě nad Pittsburghem už 4:1, přesto nakonec získal jen bod.
Po vážných zdravotních potížích se Gabriel Landeskog letos opět rozehrál do parádní formy. O to smutnější pohled byl na jeho odchod do kabin po nebezpečném nárazu do brankové konstrukce. pic.twitter.com/2Qd2ry1vfJ— Martin Korbas (@MKidnesNHL) January 5, 2026
Stíhací jízdu Penguins odstartoval Noel Acciari a ve třetí třetině ztrátu smazali Tommy Novak a Rickard Rakell. U klíčového srovnání na 4:4 v čase 59:46 asistencí nechyběl hvězdný Kanaďan Sidney Crosby, jenž navíc v prodloužení svůj výkon korunoval vítěznou brankou.
Prodloužení určilo vítěze také v souboji Dallasu s Montrealem. Produktivní bek hostujících Canadiens Lane Hutson gólem z 64. minuty odsoudil Stars již k páté prohře za sebou.
Zamotat se k vlastnímu gólu je vždy nepříjemné. Obránce New Jersey Luke Hughes měl však takovou zkušenost v duelu s Carolinou hned dvakrát! pic.twitter.com/vGgRwYK8Ay— Martin Korbas (@MKidnesNHL) January 5, 2026
V řádné hrací době se u remízy 3:3 dvěma body (1+1) za kanadský celek prezentoval slovenský reprezentant Juraj Slafkovský, český centr domácích Radek Faksa (11:47, -1, 1 střela) vyšel naprázdno. Bránu vítězů úspěšně hájil Sam Montembeault, jenž kryl 24 z 27 střel. Roli dvojky plnil Jacob Fowler a na Jakuba Dobeše tak tentokrát zbyla jen pozice nehrajícího náhradníka.
Výsledky
08:21 Voronkov (Mateychuk)
08:48 Marchment (Fantilli, Marčenko)
18:38 Marčenko (Werenski, Mateychuk)
20:47 Werenski (Jenner, Olivier)
01:48 Koivunen (Kindel, St. Ivany)
36:51 Acciari (Dewar)
43:28 Novak (Kindel)
59:47 Rakell (Mantha, Crosby)
62:23 Crosby (E. Karlsson, Činachov)
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – Heinen, C. Sillinger, Voronkov – Olivier, Coyle (A), Jenner (C) – K. Johnson, Gaunce, Aston-Reese.
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Činachov, Kindel, Koivunen – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Beach, Lee – Blujus, Gawryletz
Počet diváků: 18212
13:53 Bourque (J. Robertson, Hintz)
30:14 W. Johnston (Rantanen, Harley)
51:07 W. Johnston (Heiskanen, Duchene)
08:42 Gallagher (Danault, A. Carrier)
31:58 O. Kapanen (Děmidov, Slafkovský)
38:38 Slafkovský (Suzuki, L. Hutson)
63:40 L. Hutson (Danault)
Oettinger (Poirier) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Duchene, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Hryckowian, Steel, Benn (C) – Bäck, Faksa, Erne.
Montembeault (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Struble, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Texier – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, Gallagher (A) – Blais, Veleno, Beck.
Rozhodčí: McCauley, Samuels-Thomas – Murray, O ́Quinn
Počet diváků: 18532
06:27 Bennett
38:12 Ekblad
11:51 Lehkonen (Manson, Nelson)
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, Samoskevich – Studnicka, Kunin, J. Boqvist.
Wedgewood (Miner) – C. Makar (A), Solovjov, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Lehkonen – Olofsson, Drury, Colton – Bardakov, Kelly, Brindley.
Rozhodčí: TJ Luxmore, Lambert – Murray, Shewchyk
Počet diváků: 19654
12:38 Bertuzzi (Vlasic, Burakovsky)
51:36 Bertuzzi (Greene, Burakovsky)
61:18 Bertuzzi (Michejev, Levšunov)
10:40 Saad (Howden, Holtz)
20:43 Stone (Eichel, Hanifin)
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Greene, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Lardis, O. Moore, Teräväinen – Slaggert, C. Dach, N. Foligno (C).
Schmid (Hart) – Hutton, Hanifin, Korczak, Lauzon, Whitecloud, Megna – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Hertl, Marner (A) – Holtz, Howden, Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Rozhodčí: C. Sandlak, F. StLaurent – D. Kelly, K. McNamara
Počet diváků: 18266
07:34 Mercer (Gricjuk, Siegenthaler)
00:51 Ehlers
27:47 Hall
52:16 Stankoven (Hall)
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes, White, Dillon – Bratt, Hischier (C), J. Hughes (A) – Gricjuk, Mercer, Meier – C. Brown, Glass, Palát (A) – Noesen, Glendening, Lammikko.
Bussi (Andersen) – Chatfield, Gostisbehere, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin – Ehlers, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Jankowski, Hall – Stankoven, Staal (C), Martinook (A) – Robinson, Philp, W. Carrier.
Rozhodčí: Jean Hebert, Peter MacDougall – Shawn Oliver, Michel Cormier
Počet diváků: 16092