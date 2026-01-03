Premium

Pittsburgh podruhé za sebou porazil Detroit, Crosby dvakrát asistoval

Martin Korbáš
Aktualizujeme   20:50
Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:1 nad nevýrazným Detroitem. Oba celky se utkaly podruhé ve třech dnech a pokaždé slavili Penguins.
Pittsburští hokejisté se radují z gólu Bryana Rusta v utkání proti Detroitu. | foto: AP

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
3. 1. 2026 21:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski, Mateychuk, Provorov, Severson, Christiansen, Fabbro – Marchment, Fantilli, Marčenko – Voronkov, C. Sillinger.
Sestavy:

Rozhodčí: St. Laurent, Beach – Blujus, Gawryletz

NHL
3. 1. 2026 21:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
3. 1. 2026 22:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
3. 1. 2026 22:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
3. 1. 2026 21:30
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Pickard (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Regula, Stastney, Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Roslovic – Howard, Savoie, Q. Hutson – Janmark, Henrique, Frederic.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim, Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny – Barkey, Couturier, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Abols, Hathaway.
NHL
3. 1. 2026 18:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly:
35:06 DeBrincat
Góly:
03:44 Rust (Crosby, Wotherspoon)
17:30 Činachov (Kindel, Wotherspoon)
59:00 Rakell (Crosby, Kulak)
59:28 Dewar (Lizotte)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Appleton, Compher, Rasmussen – J. van Riemsdyk, Danielson, Kasper.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – McGroarty, Kindel, Činachov – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Lee, Markovic – Berg, Brisebois

Počet diváků: 19515

NHL
4. 1. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, McWard, Mayfield – Heineman, Barzal, Lee – Cyplakov, Pageau, Šabanov – Holmström, Ritchie, Drouin – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Stecher, Rielly, Ekman-Larsson, McCabe, Benning, Benoit – McMann, Tavares, Maccelli – Domi, Matthews, Knies – Järnkrok, Laughton, Lorentz – N. Robertson, N. Roy, Cowan.
NHL
4. 1. 2026 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
4. 1. 2026 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
4. 1. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
4. 1. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
4. 1. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
4. 1. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Vstoupit do diskuse
Výsledky

Pittsburgh podruhé za sebou porazil Detroit, Crosby dvakrát asistoval

