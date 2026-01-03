Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
Greaves (Merzļikins) – Werenski, Mateychuk, Provorov, Severson, Christiansen, Fabbro – Marchment, Fantilli, Marčenko – Voronkov, C. Sillinger.
Rozhodčí: St. Laurent, Beach – Blujus, Gawryletz
Pickard (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Regula, Stastney, Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Roslovic – Howard, Savoie, Q. Hutson – Janmark, Henrique, Frederic.
Vladař (Ersson) – York, Sanheim, Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny – Barkey, Couturier, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Abols, Hathaway.
35:06 DeBrincat
03:44 Rust (Crosby, Wotherspoon)
17:30 Činachov (Kindel, Wotherspoon)
59:00 Rakell (Crosby, Kulak)
59:28 Dewar (Lizotte)
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Appleton, Compher, Rasmussen – J. van Riemsdyk, Danielson, Kasper.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – McGroarty, Kindel, Činachov – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Lee, Markovic – Berg, Brisebois
Počet diváků: 19515
Rittich (Sorokin) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, McWard, Mayfield – Heineman, Barzal, Lee – Cyplakov, Pageau, Šabanov – Holmström, Ritchie, Drouin – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Woll (Hildeby) – Stecher, Rielly, Ekman-Larsson, McCabe, Benning, Benoit – McMann, Tavares, Maccelli – Domi, Matthews, Knies – Järnkrok, Laughton, Lorentz – N. Robertson, N. Roy, Cowan.