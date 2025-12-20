Rangers otočili zápas proti Philadelphii, Detroit vyloupil Washington

Z dosavadních osmnácti startů v Madison Square Garden vytěžili hokejisté Rangers teprve svou pátou výhru. Jeden z nejhorších celků letošní sezony NHL z domácího prostředí se navíc proti Philadelphii v úvodním sobotním duelu pořádně nadřel.
Hostující Flyers totiž po dvou třetinách drželi náskok 2:4. New York ale góly Vincenta Trochecka z 50. a Miky Zibanejada z 58. minuty dokázal srovnat na 4:4 a v penaltovém rozstřelu dokonal vítězný obrat. Postarali se o to úspěšnými nájezdy Artěmij Panarin, jenž navázal na dvě trefy z řádné hrací doby, a bojovník Trocheck.
Výsledky
19:24 Panarin (Zibanejad)
32:23 Panarin
49:13 Trocheck (J. Miller, Perreault)
57:27 Zibanejad (Morrow, Panarin)
Panarin
26:42 Sanheim (Tippett, Barkey)
27:05 Tippett (York, Barkey)
30:18 Zegras (Drysdale, Cates)
34:36 Abols (Sanheim)
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Sheary, Trocheck, J. Miller (C) – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Perreault, Laba, Cuylle – Othmann, Carrick, Rempe.
Ersson (Vladař) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Konecny (A), Zegras, Grundström – Tippett, Couturier (C), Brink – Cates, Mičkov, Deslauriers – Abols, Grebjonkin, Barkey.
Rozhodčí: McCauley, Brenk – Alphonso, Deschamps
Lyon (Luukkonen) – Dahlin, Samuelsson, Kesselring, Byram, Bryson, Power – Doan, T. Thompson, Krebs – Tuch, Norris, Östlund – Quinn, McLeod, Benson – Malenstyn, Dunne, Greenway.
Rittich (Sorokin) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Drouin, Barzal, Heineman – Holmström, Pageau, Lee – Šabanov, Ritchie, Duclair – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
30:36 Protas (Wilson, Sandin)
48:30 Fehérváry (Chisholm, D. Strome)
01:05 J. Leonard (Edvinsson, Copp)
21:37 J. van Riemsdyk (Seider, Copp)
25:55 E. Söderblom (Kasper, A. Johansson)
30:05 Seider
57:10 Larkin (Edvinsson)
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, Chisholm – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, Sourdif, Wilson (A) – Milano, McMichael, Frank – Duhaime, Dowd, Mirošničenko.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, J. Leonard – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Kasper, Danielson.
Rozhodčí: Charron, Blandina – Tobias, Jackson
Počet diváků: 18347
06:26 Kleven (Stützle)
Meriläinen (Ullmark) – Sanderson, Zub, Spence, Kleven, Matinpalo, Jensen – Stützle (A), B. Tkachuk (C), Zetterlund – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Greig, Amadio – Cousins, Halliday, MacDermid – Chabot.
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Crevier, Grzelcyk, Levšunov, Kaiser, Murphy (A) – Bertuzzi, Burakovsky, Nazar – Teräväinen, J. Dickinson (A), Michejev – O. Moore, Greene, Lardis – C. Dach, Toninato, Donato.
Rozhodčí: Luxmore, Halkidis – Kovachik, Brisebois
03:42 Boldy
10:56 Boldy (Q. Hughes)
19:54 Hartman
13:35 Mangiapane (Bouchard, Draisaitl)
18:45 McDavid
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Kiersted, Spurgeon, Lambos, Jiříček – Kaprizov, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – M. Foligno, Hartman, Aube-Kubel – B. Jones, Sturm, Pitlick.
Pickard (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Stastney, Stillman, Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Savoie – Mangiapane, Henrique, Janmark – M. Jones, Frederic, Q. Hutson.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Trevor Hanson – Dan Kelly, Brandon Grillo
Rozhodčí: Samuels-Thomas, Pochmara – Suchanek, Shewchyk