Vejmelka zazářil proti Vegas, jeho spoluhráč Cooley nasázel čtyři góly

Martin Korbáš
Aktualizujeme   5:50aktualizováno  6:13
Hokejisté Utahu vstoupili do nového týdne NHL pondělním triumfem 5:1 nad Vegas, který režíroval pětibodový útočník Logan Cooley (4+1) a ve formě chytající gólman Karel Vejmelka. Český reprezentant svou devátou výhru sezony podpořil vysokým počtem 33 zákroků.

Jack Eichel překonává Karla Vejmelku. | foto: Reuters

O první hvězdě pondělního souboje Utahu s Vegas nemohlo být pochyb. Po životním pětibodovém (4+1) výkonu se jím stal útočník domácího týmu Mammoth Logan Cooley. 21letý rodák z Pittsburghu v první třetině asistoval u otevírací trefy Dylana Guenthera a pak v 17. minutě zvyšoval na průběžných 2:0.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 24z. - 29b. (11+18)

2. Nečas (COL), 22z. - 28b. (13+15)

3. Hertl (VGK), 22z. - 18b. (9+9)

4. Zacha (BOS), 24z. - 17b. (5+12)

5. Hronek (VAN), 23z. - 13b. (2+11)

Ve druhém dějství Golden Knights dostal do kontaktu Ivan Barbašev. Více toho ovšem skvěle chytající Karel Vejmelka, jenž si 33 zákroky vysloužil pozici druhé hvězdy duelu, soupeři nepovolil a závěrečnou dvacetiminutovku si podmanil zmiňovaný Cooley. Góly z 45., 56. a 58. minuty navýšil skóre na finálních 5:1. Centr Vegas Tomáš Hertl (17:50, -3) se tentokrát neprosadil a navíc byl na ledě u tří inkasovaných gólů.

Vejmelka se zlepšil na devět vychytaných výher, které jej řadí na průběžnou šestou pozici v NHL. Z Čechů je lepší jen druhý Lukáš Dostál z Anaheimu s 11 triumfy. Vedoucím mužem dané statistiky je již delší dobu Scott Wedgewood z Colorada se 13 triumfy.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
25. 11. 2025 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Góly:
45:31 Foegele (Armia, Edmundson)
53:50 B. Clarke (Edmundson, Perry)
Góly:
50:49 Zetterlund (Matinpalo, Jensen)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Edmundson, M. Anderson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci, Moverare – Kempe (A), Byfield, Fiala – T. Moore, Kopitar (C), Kuzmenko – Laferriere, Danault (A), Armia – Perry, Helenius, Foegele.
Sestavy:
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Batherson, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Eller – Giroux (A), Pinto, Amadio – Hodgson, Halliday, Cousins.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Michael Markovic – Travis Gawryletz, Caleb Apperson

Počet diváků: 17421

NHL
25. 11. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Góly:
12:54 Meier (Noesen, Hischier)
17:58 Hischier (Bratt, Meier)
19:04 Glass (L. Hughes, C. Brown)
28:38 C. Brown (Mercer)
Góly:
16:33 DeBrincat (P. Kane, Seider)
21:29 J. van Riemsdyk (Copp, Finnie)
50:12 Larkin (Raymond, Seider)
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, L. Hughes, White, Dillon – Bratt (A), Hischier (C), Meier – Gricjuk, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Dadonov – Noesen, Glendening, Cotter.
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, Bernard-Docker, Hamonic, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Compher, DeBrincat – Appleton, Danielson, Kasper – J. van Riemsdyk, Copp, Berggren.

Rozhodčí: Chmielewski, Lee – Deschamps, MacPherson

Počet diváků: 16541

NHL
25. 11. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Góly:
30:06 Trocheck (Brodzinski, Fox)
40:40 Lafrenière (Gavrikov, Cuylle)
48:55 Edström (Gavrikov, Fox)
Góly:
17:36 Holloway (Broberg, Parayko)
58:45 B. Schenn (Bučněvič, Faulk)
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Gavrikov, Fox (A), Soucy, Schneider, Vaakanainen, M. Robertson – Cuylle, Zibanejad (A), Lafrenière – Panarin (A), Trocheck, Brodzinski – Sheary, Laba, Berard – Edström, Carrick, T. Raddysh.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko (A), Tucker, Faulk, Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas (A), Snuggerud – B. Schenn (C), Dvorský, Bučněvič – Holloway, Suter, Kyrou – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker.

Rozhodčí: Dunning, Luxmore – Cormier, Brisebois

Počet diváků: 18006

NHL
25. 11. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Góly:
14:54 Guenther (L. Cooley, Schmidt)
16:11 L. Cooley (Guenther, Schmidt)
44:19 L. Cooley
55:41 L. Cooley (Cole)
57:43 L. Cooley
Góly:
25:24 Barbašev (Eichel, Bowman)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), DeSimone, Schmidt, Marino, Simašev, Cole – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Carcone.
Sestavy:
Lindbom (Schmid) – McNabb (A), Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: MacPhee, Dwyer – Gibbons, Mills

Počet diváků: 12478

NHL
25. 11. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Florida Panthers Florida Panthers 3:8 (2:4, 0:1, 1:3)
Góly:
06:52 F. Forsberg (Evangelista, Josi)
10:32 Svečkov (Wiesblatt, Jost)
42:11 Blankenburg (Bunting, Haula)
Góly:
00:15 Greer (Verhaeghe, S. Jones)
05:42 Rodrigues (Balinskis, Reinhart)
11:31 J. Boqvist (Forsling, Reinhart)
15:46 Bennett
21:24 Forsling (Samoskevich, Marchand)
44:52 Greer (Verhaeghe, Balinskis)
48:33 Reinhart (Rodrigues, Ekblad)
52:49 Verhaeghe (Greer)
Sestavy:
Saros (22. Annunen) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg – Matthew Wood, Haula, Stamkos (A) – Marchessault, McCarron, Bunting – Wiesblatt, Svečkov, Jost.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.

Rozhodčí: Rehman K., Lambert P. – Kovachik B., Murray CJ

Počet diváků: 17431

NHL
25. 11. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Góly:
06:05 Chychrun (Leonard, Lapierre)
36:29 Wilson (Protas, Sourdif)
39:45 Chychrun (Wilson)
39:57 Carlson (Ovečkin, Sourdif)
44:05 Fehérváry (McMichael, Carlson)
Góly:
45:50 Mateychuk (Gaunce, Christiansen)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Činachov, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Gaunce, Aston-Reese.

Rozhodčí: J. Hebert, J. Kea – J. Tobias, J. Fournier

Počet diváků: 17337

NHL
25. 11. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly:
15:34 Hagel (Lilleberg, Kučerov)
36:00 Cirelli (Hagel, Kučerov)
59:45 Hagel (Kučerov, Cirelli)
Góly:
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Santini, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Goncalves, James, Guentzel (A) – Gourde, Paul, Girgensons – Bjorkstrand, Finley, Douglas.
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Zamula, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny (A), Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Deslauriers.

Rozhodčí: McCauley, L'Ecuyer – Smith, Murray

Počet diváků: 19092

Třinec vs. K. VaryHokej - 26. kolo - 25. 11. 2025:Třinec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
25. 11. 12:00
  • 2.86
  • 4.26
  • 2.10
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavHokej - 26. kolo - 25. 11. 2025:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:00
  • 1.78
  • 4.40
  • 3.67
Kometa vs. OlomoucHokej - 26. kolo - 25. 11. 2025:Kometa vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:00
  • 1.60
  • 4.70
  • 4.48
Kladno vs. LitvínovHokej - 26. kolo - 25. 11. 2025:Kladno vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:00
  • 1.87
  • 4.45
  • 3.31
Pardubice vs. SpartaHokej - 26. kolo - 25. 11. 2025:Pardubice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:00
  • 2.09
  • 4.25
  • 3.02
Č. Budějovice vs. LiberecHokej - 26. kolo - 25. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:00
  • 1.95
  • 4.36
  • 3.14
