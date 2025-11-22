Premium

Detroit otáčel proti Columbusu, zvítězil v prodloužení. Islanders hostí St. Louis

Martin Korbáš
Aktualizujeme   22:03aktualizováno  22:22
Dvanáctizápasový sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Detroitu 4:3 po prodloužení nad Columbusem, který ve třetí třetině neudržel trhák 1:3. Autorem vítězné trefy byl v 62. minutě útočník Alex DeBrincat.
Detroitský útočník Marco Kasper s pukem během utkání proti Columbusu

Detroitský útočník Marco Kasper s pukem během utkání proti Columbusu | foto: Reuters

Obránce Ivan Provorov z Columbusu drží u mantinelu Lucase Raymonda z Detroitu.
Útočník Cole Sillinger z Columbusu s pukem před Dylanem Larkinem z Detroitu
Útočník Adam Fantilli z Columbusu se raduje ze svého gólu.
Detroitský obránce Albert Johansson (vlevo) na buly proti Adamu Fantillimu z...
5 fotografií

Když se v 49. minutě otevíracího zápasu sobotního programu NHL na ledě Detroitu ze své sedmé trefy sezony radoval ofenzivní bek Columbusu Zach Werenski, nabyli hosté nadějné vedení 1:3. Red Wings se ale nevzdali a z tlaku ze závěru řádné hrací doby vytěžili vyrovnání.

U všeho podstatného byl jejich elitní obránce Moritz Seider. V 51. minutě asistoval u kontaktní trefy parťáka z obrany Bena Chiarota a v 54. minutě sám prostřelil Jeta Greavese - 3:3. V následném prodloužení pak v 62. minutě dokonal obrat Detroitu útočník Alex DeBrincat, jenž z ostrého úhlu našel mezírku v postoji gólmana soupeře.

Výsledky

NHL
22. 11. 2025 19:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:3P (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)
Góly:
20:36 Raymond
50:23 Chiarot (P. Kane, Seider)
53:25 Seider (Finnie, Danielson)
61:50 DeBrincat (Chiarot, P. Kane)
Góly:
13:18 Fantilli (Werenski, Monahan)
20:54 Miles Wood (Mateychuk, Severson)
48:38 Werenski (Provorov, C. Sillinger)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Compher, P. Kane – Berggren, Danielson, Appleton – Kasper, Copp, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Greaves – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Gaunce, Činachov.

Rozhodčí: McIsaac, Rehman – Baker, Faucher

Počet diváků: 19515

NHL
22. 11. 2025 21:30
zápas probíhá
New York Islanders New York Islanders : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:1 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
00:42 B. Schenn (Bučněvič, Dvorský)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock, Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), Neighbours – Bučněvič, Dvorský, B. Schenn (C) – Kyrou, Suter, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.

Rozhodčí: Luxmore, Brenk – MacPherson, Marquis

NHL
23. 11. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 11. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – Wilson, Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Lilleberg, Carlile – Kučerov, Cirelli, Hagel – Paul, Point, Guentzel – Goncalves, James, Bjorkstrand – Girgensons, Gourde, Douglas.
NHL
23. 11. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 11. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim, York, Drysdale, Andrae, Zamula, Seeler – Brink, Couturier, Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny, Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Sestavy:
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Hamilton, Cholowski – Bratt, Hischier, Meier – C. Brown, Mercer, Gricjuk – Dadonov, Lammikko, Palát – Noesen, Glendening, Cotter.
NHL
23. 11. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 11. 2025 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 11. 2025 1:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 11. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 11. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Nejčtenější

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Chomutov předčil vedoucí Slavii, Sokolov nasázel Porubě osm branek. Zlín opět padl

Chomutovský Petr Chlán slaví svůj gól.

Hokejisté Chomutova pokračují v první lize v úspěšné sérii. Po středeční vysoké výhře 7:2 nad druhými Litoměřicemi si Piráti vyšlápli i na lídra soutěže, pražskou Slavii na jejím ledě porazili 4:1....

22. listopadu 2025  20:16

Tuberkulóza! Při Vézinově loučení s kabinou vládl smutek, až se srdce svírala

Premium
Hokejisté Montreal Canadiens na snímku z roku 1924

Z hokejových stadionů se do světa často šíří poutavé příběhy o povstáních dříve porobených hrdinů, o úchvatných vítězstvích a z nich tryskající bezbřehé radosti. A pak se v nich odehrávají scény tak...

22. listopadu 2025

Máš průšvih? Jdeme na kafe a dort. Jandač to se mnou uměl, říká šampion Gřegořek

Bývalý hokejista a mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek

Mistr světa. Titul z roku 2010 už mu nikdo nevezme. Ale Petr Gřegořek musí chvilku přemýšlet nad tím, kde má schovanou medaili a dres z památného šampionátu. „Jsou doma ve sklepě,“ vyhrkne po chvíli...

22. listopadu 2025  10:58

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, v prodloužení rozhodl Geekie

Útočník Bostonu Pavel Zacha (vpravo) v zápase proti Los Angeles Kings.

Po dvou porážkách se hokejisté Bostonu v pátek vrátili na vítěznou vlnu, když i díky asistenci Davida Pastrňáka uspěli 2:1 po prodloužení na ledě Los Angeles. Obě branky Bruins obstaral Morgan...

22. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  9:49

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

21. listopadu 2025,  aktualizováno  22. 11. 8:34

Houdka vychytal spoluhráč Klíma: Příště ho to trefí do zadku a bude to gól

Michal Houdek z Kladna se snaží překonat Aleše Stezku v brance Komety.

Už se chystal slavit svůj premiérový gól v letošní extraligové sezoně, ale smůla! Brankáře Komety Aleše Stezku sice kladenský obránce Michal Houdek překonal, jenže cestu do sítě puku nešťastně...

21. listopadu 2025  22:46

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Italský boj o čas. Aréna pro OH stále připomíná staveniště, NHL je nervózní

Olympijská Santa Giulia Ice Hockey Arena v Miláně stále není dostavěná.

Za dva a půl měsíce se zde má rozehrát olympijský turnaj. Skutečně? Momentálně to tak úplně nevypadá. Místo nové a dokončené arény kolemjdoucí v Miláně stále vídají stavební stroje a dělníky. Práce...

21. listopadu 2025  16:34

Schleiss umazal vajíčko, proti Litvínovu skóroval hned dvakrát

Hokejisté Plzně slaví gól v duelu s Olomoucí.

Prolomil střelecké trápení a na vítězství s Litvínovem 7:2 se podílel hned dvěma zásahy. Pro Jana Schleisse se jednalo ve 24. kole o vůbec první branky této sezony.

21. listopadu 2025  15:26

Nejlepší tým v lize. Nečas září s hvězdami, kapitán líčí: Je neskutečné to sledovat

Hokejisté Colorada se radují z branky.

Jeden tým vládne všem, jeden jim všem káže. Upravená fráze z Pána prstenů sedí v NHL na hokejisty Colorada, kteří jsou po sedmé výhře za sebou v čele zámořské soutěže. Důvodem je především řádění...

21. listopadu 2025  14:51

