Když se v 49. minutě otevíracího zápasu sobotního programu NHL na ledě Detroitu ze své sedmé trefy sezony radoval ofenzivní bek Columbusu Zach Werenski, nabyli hosté nadějné vedení 1:3. Red Wings se ale nevzdali a z tlaku ze závěru řádné hrací doby vytěžili vyrovnání.
U všeho podstatného byl jejich elitní obránce Moritz Seider. V 51. minutě asistoval u kontaktní trefy parťáka z obrany Bena Chiarota a v 54. minutě sám prostřelil Jeta Greavese - 3:3. V následném prodloužení pak v 62. minutě dokonal obrat Detroitu útočník Alex DeBrincat, jenž z ostrého úhlu našel mezírku v postoji gólmana soupeře.
Výsledky
20:36 Raymond
50:23 Chiarot (P. Kane, Seider)
53:25 Seider (Finnie, Danielson)
61:50 DeBrincat (Chiarot, P. Kane)
13:18 Fantilli (Werenski, Monahan)
20:54 Miles Wood (Mateychuk, Severson)
48:38 Werenski (Provorov, C. Sillinger)
Talbot (Gibson) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Compher, P. Kane – Berggren, Danielson, Appleton – Kasper, Copp, J. van Riemsdyk.
Greaves – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Gaunce, Činachov.
Rozhodčí: McIsaac, Rehman – Baker, Faucher
Počet diváků: 19515
00:42 B. Schenn (Bučněvič, Dvorský)
Sorokin (Rittich) – Pulock, Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), Neighbours – Bučněvič, Dvorský, B. Schenn (C) – Kyrou, Suter, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.
Rozhodčí: Luxmore, Brenk – MacPherson, Marquis
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – Wilson, Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Lilleberg, Carlile – Kučerov, Cirelli, Hagel – Paul, Point, Guentzel – Goncalves, James, Bjorkstrand – Girgensons, Gourde, Douglas.
Vladař (Ersson) – Sanheim, York, Drysdale, Andrae, Zamula, Seeler – Brink, Couturier, Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny, Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Hamilton, Cholowski – Bratt, Hischier, Meier – C. Brown, Mercer, Gricjuk – Dadonov, Lammikko, Palát – Noesen, Glendening, Cotter.