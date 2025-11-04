Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
36:08 Dvorský (Faulk, R. Thomas)
38:38 R. Thomas (Broberg, Snuggerud)
58:37 Suter (Parayko, B. Schenn)
18:38 Roslovic (McDavid, Nugent-Hopkins)
22:27 Mangiapane (Nugent-Hopkins, McDavid)
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Fowler, Faulk (A), Tucker, Kessel – Bučněvič, R. Thomas (A), Snuggerud – B. Schenn (C), Suter, Kyrou – Holloway, Dvorský, Sundqvist – Toropčenko, Bjugstad, M. Joseph.
Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Walman, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Mangiapane – Podkolzin, Draisaitl, Roslovic – Savoie, Henrique, Frederic – Howard, Philp, Lazar.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Blandina – Flemington, Gawryletz
Počet diváků: 18096
06:47 F. Forsberg (Skjei, Evangelista)
38:45 Haula (F. Forsberg, Evangelista)
51:52 Bunting (Stastney, Svečkov)
56:38 Blankenburg (Matthew Wood, Bunting)
14:45 E. Kane (Hronek, Bains)
32:57 DeBrusk (Boeser, Elias Pettersson)
35:05 Boeser (Willander, Elias Pettersson)
43:02 E. Kane (L. Karlsson, M. Pettersson)
64:58 Boeser (Elias Pettersson)
Saros (Annunen) – Skjei, Perbix, Hague, Blankenburg, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Evangelista – Stamkos (A), Haula, Marchessault – Bunting, Svečkov, Matthew Wood – Jost, McCarron, Wiesblatt.
Demko (Lankinen) – Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Hronek, Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, Sherwood – DeBrusk, Reichel, Boeser (A) – O'Connor, Räty, MacEachern – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: Charron, Brenk – Cormier, Baker
Počet diváků: 17159
22:57 Oleksiak
27:35 Beniers (Eberle, Tolvanen)
56:04 Eberle (Beniers)
51:32 Burakovsky (Bedard)
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Mahura, Oleksiak – Tolvanen, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Kakko – Marchment, S. Wright, Nyman – Kartye, Catton, Winterton.
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Crevier – Greene, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Bertuzzi, Nazar – O. Moore, Donato, Michejev – C. Dach, N. Foligno (C).
Rozhodčí: Samuels-Thomas, Rehman – Toomey, Apperson
Počet diváků: 17151
43:31 Matthews (McCabe, Nylander)
44:47 Nylander (Knies, Rielly)
46:55 Nylander (Ekman-Larsson, Matthews)
53:43 McMann (N. Robertson, Rielly)
13:08 E. Karlsson (Crosby, Tomasino)
17:59 Kindel (Shea, Koivunen)
31:50 Kindel (Malkin, Rust)
Stolarz (Primeau) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Ekman-Larsson – N. Robertson, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Cowan – McMann, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Domi, Blais.
Jarry (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Pickering, Brunicke – Hållander, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Tomasino – Novak, Kindel, Koivunen – Dewar, Lizotte, Acciari.
Rozhodčí: McIsaac, Luxmore – Shewchyk, Brisebois
Počet diváků: 18916