Českým brankářům se v úvodu nového ročníku NHL daří skvěle. V superlativech jsou komentovány výkony Dana Vladaře z Philadelphie, Jakuba Dobeše z Montrealu či Karla Vejmelky z Utahu. Svůj vysoký standard si ovšem drží také hlavní kandidát na českou brankářskou jedničku ze zámoří - Lukáš Dostál.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 12z. - 17b. (9+8)
2. Pastrňák (BOS), 14z. - 17b. (7+10)
3. Zacha (BOS), 14z. - 12b. (2+10)
4. Hertl (VGK), 11z. - 11b. (5+6)
5. Hronek (VAN), 13z. - 6b. (0+6)
Opora Anaheimu v neděli zastavila 32 z 33 střel New Jersey a výrazně přispěla k vítězství Ducks 4:1. O čisté konto Dostála, který letos slavil pětkrát z dosavadních devíti startů, obral až v 48. minutě kanonýr Jack Hughes.
Branky domácích, v jejichž sestavě chybí zraněný kapitán Radko Gudas, doručili útočníci Cutter Gauthier, Chris Kreider, Beckett Sennecke a Frank Vatrano. V útoku Devils dvakrát prověřil pozornost Dostála i Ondřej Palát (13:07, +/-: 0, 2 střely).
Pokud někdo v neděli opustil UBS arénu těsně před koncem řádné hrací doby, bude hodně litovat. Islanders totiž v souboji s Columbusem dokázali zásahy z 59. a 60. minuty senzačně otočit výsledek z 1:2 na 3:2.
Radovat se tak mohl i český gólman New Yorku David Rittich, jenž otočku podpořil 20 zákroky proti 22 střelám Blue Jackets. Hlavním hrdinou byl ovšem 18letý talent v obraně Ostrovanů Matthew Schaefer.
Jednička posledního draftu v přesilovce z 6. minuty otevírala skóre a v 59. minutě díky teči bránícího hráče vstřelila důležitou vyrovnávací branku. O vítězství domácích pak rozhodl v čase 59:22 dorážkou na brankovišti Simon Holmström.
Po slabém vstupu do sezony, když urvali jedinou výhru z úvodních sedmi startů, se hokejisté Tampy rozjeli. Díky nedělnímu úspěchu 4:2 z ledu Utahu slavili Lightning už pátý dvoubodový zisk za sebou.
Rozhodující akce se zrodila až v 53. minutě, kdy Jake Guentzel obkroužil branku Karla Vejmelky a z pravého kruhu našel mezírku v jeho postoji. Do prázdné brány pak výsledek pojištoval Brandon Hagel. Vejmelka, jenž s šesti výhrami sdílí druhou pozici v lize s Jakubem Dobešem z Montrealu a dalšími dvěma gólmany, pochytal 22 z 25 střel Tampy.
Výsledky
54:20 Konecny (Cates)
22:15 Huberdeau (Šarangovič, Pachal)
47:06 Huberdeau (Weegar, Hanley)
Kolosov (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Zamula – Mičkov, Zegras, Tippett – Konecny (A), Dvorak, Grebjonkin – Brink, Couturier (C), Cates – Hathaway, Gaucher, Abols.
Wolf (D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Hanley, Parekh, Pachal – Zary, Kadri, Huberdeau – Coronato, Frost, Farabee – Coleman (A), Backlund (C), Honzek – Klapka, Šarangovič, Lomberg.
Rozhodčí: Dan O'Rourke, Justin Kea – Jonathan Deschamps, Ryan Jackson
Počet diváků: 15291
40:49 J. Skinner (Kurashev, Orlov)
56:55 S. Dickinson (W. Smith, Giles)
38:05 Raymond (Sandin-Pellikka, Larkin)
50:16 Seider (Edvinsson, DeBrincat)
65:00 J. van Riemsdyk
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Desharnais, Muchamadullin, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Toffoli (A) – Kurashev, Wennberg, J. Skinner – Cardwell, Dellandrea, Graf – Giles, Goodrow (A).
Talbot (Gibson) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Hamonic, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – Appleton, Kasper, DeBrincat – Berggren, Compher, Copp – J. van Riemsdyk, Rasmussen, E. Söderblom.
Rozhodčí: Skilliter, Schrader – Fournier, Grillo
Počet diváků: 14876
04:13 Sennecke (C. Gauthier, Poehling)
14:24 Vatrano (LaCombe)
21:54 C. Gauthier (Trouba, Sennecke)
58:06 Kreider (Leo Carlsson, Minťukov)
47:44 J. Hughes (Mercer, Meier)
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Poehling, Killorn (A) – R. Johnston, Harkins, Vatrano.
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, Dillon, L. Hughes, Cholowski, Nemec – Noesen, J. Hughes (A), Bratt – Palát (A), Hischier (C), Gricjuk – Meier, Lammikko, Mercer – Cotter, Glendening, Halonen.
Rozhodčí: South, Chmielewski – Mills, Gibbons
Počet diváků: 17174
05:55 Crouse (Cole)
42:21 Yamamoto (Cole)
15:17 Gourde (Lilleberg, Girgensons)
22:47 Cirelli (Guentzel, Hedman)
52:06 Guentzel
59:45 Hagel (McDonagh)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), McBain, Carcone – Yamamoto, Stenlund, B. Tanev.
J. Johansson (Vasilevskij) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, D'Astous – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Douglas – Bjorkstrand, James, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg.
Rozhodčí: Schlenker, Hanson – Gawryletz, Apperson
Počet diváků: 12478
05:53 Schaefer (Horvat, Palmieri)
58:53 Schaefer
59:22 Holmström (Lee, Pageau)
35:21 Miles Wood (Fantilli, Jenner)
52:10 Mateychuk (Marčenko, Monahan)
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Romanov – Heineman, Horvat (A), Barzal – Palmieri, Ritchie, Drouin – Holmström, Pageau, Lee (C) – Duclair, Cizikas, MacLean.
Merzļikins (Greaves) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Christiansen, Fabbro – Marčenko, Monahan (A), Voronkov – Miles Wood, Fantilli, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Aston-Reese, Lundeström, K. Johnson.
Rozhodčí: J. Hebert, M. Dunning – A. Smith, D. Kelly
Počet diváků: 14984