Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
45:56 Klapka (Frost)
17:09 Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson)
61:00 Matheson (Děmidov, Newhook)
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Bean, Weegar (A), Hanley, Parekh – Huberdeau (A), Kadri, Farabee – Coleman, Backlund (C), Coronato – Honzek, Frost, Zary – Lomberg, Kirkland, Klapka.
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Veleno, J. Roy.
Rozhodčí: Hanson, MacPhee – Mills, Knorr
Počet diváků: 17826
16:21 Cotter (C. Brown, Mercer)
26:08 Dillon (Mercer, Nemec)
44:53 Gricjuk (Meier)
58:43 Bratt (Siegenthaler)
50:38 Boldy (Eriksson Ek, Buium)
Daws (Allen) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Gricjuk – Cotter, Mercer, C. Brown – Noesen, Glendening, Halonen.
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, Buium, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček – Kaprizov (A), Eriksson Ek, Boldy – M. Johansson, Rossi, Tarasenko – M. Foligno (A), Hartman, Hinostroza – Trenin, Jurov, Pitlick.
Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Alphonso, Baker
Počet diváků: 16434
31:37 Zucker (Quinn, Timmins)
36:28 Kozak (Quinn, Samuelsson)
44:15 Quinn (McLeod, Byram)
48:10 Doan (McLeod, Timmins)
23:00 Compher (A. Johansson, Berggren)
38:20 Finnie (Larkin, Raymond)
Ellis (Lyon) – Byram, Dahlin (C), Timmins, Power, Metsa, Samuelsson (A) – T. Thompson (A), Kulich, Benson – Tuch, McLeod, Doan – Quinn, Östlund, Zucker – Malenstyn, Kozak, Krebs.
Gibson (Talbot) – Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, Edvinsson, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – Brandsegg-Nygård, Kasper, DeBrincat – Berggren, Compher, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: P. Lambert, M. Markovic – B. Gawryletz, D. Brisebois
Počet diváků: 15104