Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:15
Už čtvrtý hrací den hokejové NHL za sebou se český útočník střelecky prosadil proti svému krajanovi v bráně soupeře. Naposledy do dané série ve středu přispěl dlouhán Adam Klapka, jenž platil za jediného střelce Calgary v utkání proti Montrealu. Hosté s dosud neporaženým Jakubem Dobešem v bráně si nakonec odvezli výhru 2:1 po prodloužení. V dalších partiích Buffalo porazilo 4:2 Detroit a New Jersey vyzrálo 4:1 na Minnesotu.
Fotogalerie2

Jakub Dobeš z Montreal Canadiens zdraví diváky. | foto: Eric BolteReuters

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
23. 10. 2025 2:30
Calgary Flames Calgary Flames : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:2P (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Góly:
45:56 Klapka (Frost)
Góly:
17:09 Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson)
61:00 Matheson (Děmidov, Newhook)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Bean, Weegar (A), Hanley, Parekh – Huberdeau (A), Kadri, Farabee – Coleman, Backlund (C), Coronato – Honzek, Frost, Zary – Lomberg, Kirkland, Klapka.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Veleno, J. Roy.

Rozhodčí: Hanson, MacPhee – Mills, Knorr

Počet diváků: 17826

NHL
23. 10. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
16:21 Cotter (C. Brown, Mercer)
26:08 Dillon (Mercer, Nemec)
44:53 Gricjuk (Meier)
58:43 Bratt (Siegenthaler)
Góly:
50:38 Boldy (Eriksson Ek, Buium)
Sestavy:
Daws (Allen) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Gricjuk – Cotter, Mercer, C. Brown – Noesen, Glendening, Halonen.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, Buium, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček – Kaprizov (A), Eriksson Ek, Boldy – M. Johansson, Rossi, Tarasenko – M. Foligno (A), Hartman, Hinostroza – Trenin, Jurov, Pitlick.

Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Alphonso, Baker

Počet diváků: 16434

NHL
23. 10. 2025 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Góly:
31:37 Zucker (Quinn, Timmins)
36:28 Kozak (Quinn, Samuelsson)
44:15 Quinn (McLeod, Byram)
48:10 Doan (McLeod, Timmins)
Góly:
23:00 Compher (A. Johansson, Berggren)
38:20 Finnie (Larkin, Raymond)
Sestavy:
Ellis (Lyon) – Byram, Dahlin (C), Timmins, Power, Metsa, Samuelsson (A) – T. Thompson (A), Kulich, Benson – Tuch, McLeod, Doan – Quinn, Östlund, Zucker – Malenstyn, Kozak, Krebs.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, Edvinsson, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – Brandsegg-Nygård, Kasper, DeBrincat – Berggren, Compher, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: P. Lambert, M. Markovic – B. Gawryletz, D. Brisebois

Počet diváků: 15104

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pardubice vs. Č. BudějoviceHokej - 17. kolo - 23. 10. 2025:Pardubice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 1.67
  • 4.55
  • 4.13
NY Rangers vs. San JoseHokej - - 24. 10. 2025:NY Rangers vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 1.61
  • 4.44
  • 4.68
NY Islanders vs. DetroitHokej - - 24. 10. 2025:NY Islanders vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.61
Florida vs. PittsburghHokej - - 24. 10. 2025:Florida vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 1.81
  • 4.29
  • 3.64
Tampa vs. ChicagoHokej - - 24. 10. 2025:Tampa vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 1.56
  • 4.61
  • 4.88
Ottawa vs. PhiladelphiaHokej - - 24. 10. 2025:Ottawa vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
24. 10. 01:00
  • 2.00
  • 4.09
  • 3.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Klapka se trefil proti Dobešovi, výhru ale nakonec bral český brankář

Aktualizujeme

Už čtvrtý hrací den hokejové NHL za sebou se český útočník střelecky prosadil proti svému krajanovi v bráně soupeře. Naposledy do dané série ve středu přispěl dlouhán Adam Klapka, jenž platil za...

23. října 2025  7:15

Sparta před legendami zaháněla malér. Zbytečně, báli jsme se vyhrát, říkal Kousal

Speciální dresy, utkání s puncem výjimečnosti. Možná i rozšíření Klubu legend sparťanské hokejisty vybičovalo k solidnímu vstupu do extraligového zápasu s Vítkovicemi. Jenže ten si Pražané...

22. října 2025  22:56

Litoměřice prohrály po nájezdech s Třebíčí, Frýdek-Místek bere výhru nad Vsetínem

Hokejisté Litoměřic v první lize podlehli 3:4 po samostatných nájezdech Třebíči a Slavia tak vede tabulku již o čtyři body. Stadion se dočkal alespoň bodu poté, co po úvodní třetině prohrával 0:3....

22. října 2025  22:05

Sparta - Vítkovice 5:4. Hosté smazali čtyřbrankové manko, pak rozhodl Krejčík

Nakonec se mohli radovat z vítězství, sparťanští hokejisté k němu ovšem v předehrávce 45. kola extraligy zvolili pořádně kostrbatou cestu. Proti Vítkovicím trestuhodně promrhali vedení 4:0, hosté se...

22. října 2025  21:28,  aktualizováno  21:59

Střet s vlakem připravil chlapce o nohu. Teď zkouší parahokej a už je v reprezentaci

Původně měl jiné plány. Bavit se s míčem, stát se profesionálním fotbalistou. Jenže když před Vánoci přišel tehdy čtrnáctiletý Matyáš Frýdl kvůli srážce s vlakem o levou nohu od kolena dolů, musel se...

22. října 2025  15:30

Bývalý kouč Ramsay se vrací na Slovensko, u reprezentace má pomáhat Országhovi

Do realizačního týmu slovenské hokejové reprezentace se vrací bývalý hlavní kouč Craig Ramsay. Čtyřiasedmdesátiletý Kanaďan nemohl ze zdravotních důvodů vést mužstvo na letošním mistrovství světa,...

22. října 2025  14:38

Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Premium

Jde o zcela unikátní situaci. Český hokej se nemůže pyšnit velkým množstvím špičkových obránců, přesto ti dva možná nejtalentovanější bojují na stejném území. David Jiříček a David Špaček válčí o...

22. října 2025

Mladému hokejistovi z Liberce zachránili na tréninku život, srdce ho na led nepustí

Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu...

22. října 2025  11:38

Velký návrat kamaráda. Pastrňák vítal Marchanda v Bostonu, ten se rozplakal

Jakmile NHL zveřejnila rozpis zápasů pro sezonu 2025/26, fanoušci Bruins si toto datum zakroužkovali výraznou fixou. Zápas hokejistů Bostonu s Floridou nesliboval jen příjezd posledních vítězů...

22. října 2025  11:34

Skalp Sparty a nekončící pohoda. Chceme odčinit minulou sezonu, hlásí Kovařčík

V úterním šlágru hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem (1:4) táhl speciální tým během pětiminutové přesilovky, kterou hosté ve třetí třetině dostali po tvrdém faulu Adama Rašky. Nejprve vymazal...

22. října 2025  10:10

Kaše po vlastním gólu: Mrzí mě to, ale nám se nesmí stávat, že máme tolik vyloučení

David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...

22. října 2025  9:14

Pastrňák se Zachou byli u dvou tref, Nečas dal gól Vejmelkovi

V úterním programu hokejové NHL se prosadila pětice Čechů. Body útočníků Davida Pastrňáka (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) pomohly Bostonu jen ke zmírnění prohry 3:4 s Floridou. Po jedné přihrávce brali...

22. října 2025  7:10,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.