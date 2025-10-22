Pastrňák se Zachou byli u dvou tref, Nečas dal gól Vejmelkovi

Zápas plný emocí byl k vidění v bostonské TD Garden, kde zavítal Brad Marchand s Floridou. Bývalá dlouholetá opora Bruins si od fanoušků několikrát vysloužila ovace ve stoje.
Jako poslední hráč za bouřlivého aplausu odcházel z rozbruslení. Slzy v očích měl při hlasitém ohlasu na video vzpomínky přehrané při přerušení během zápasu a vyvrcholením bylo jeho zvolení první hvězdou duelu poté, co k výsledku 3:4 pro hostující Panthers přispěl dvěma asistencemi.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 7z. - 11b. (5+6)
2. Pastrňák (BOS), 8z. - 10b. (4+6)
3. Zacha (BOS), 8z. - 8b. (2+6)
4. Hertl (VGK), 7z. - 7b. (3+4)
5. Hronek (VAN), 7z. - 4b. (0+4)
Poslední hrající člen vítězného kádru Bostonu z tažení za Stanley Cupu v ročníku 2011 byl vyměněn na Floridu v závěru minulé sezony a pomohl Panthers obhájit stříbrný pohár. Díky jeho asistencím Florida v úterý odskočila domácím do trháků 0:2 a 2:3.
Produktivita Pavla Zachy (19:10, 1+1, +/-: 0, 3 střely) s Davidem Pastrňákem (23:05, 0+2, +/-: 0, 4 střely) však dovedla Bruins k vyrovnáním na 2:2 a následně 3:3 po gólu Morgana Geekieho z 59. minuty. Radovat se nakonec ale mohli jen hosté. V čase 59:34 totiž Panthers vrátil vedení Carter Verhaeghe a rozhodl o ukončení čtyřzápasové série porážek, Boston naopak padl už popáté za sebou.
Cenné dva body v úterý vybojovali hokejisté Utahu. Na domácím ledě porazili 4:3 po prodloužení silné Colorado. Blízko úspěchu měl tým Mammoth i v řádné hrací době poté, co v závěru bránil nejtěsnější vedení 3:2. Avalanche ovšem mají v kádru českého forvarda Martina Nečase (22:04, 1+0, -1, 2 střely), jenž v úvodu ročníku oplývá parádní formou.
Potvrdil to v 58. minutě, kdy svou pátou trefou zařídil vyrovnání na 3:3 a prosadil se tak i v šestém startu sezony. Průběžně Nečasovi patří pátá příčka (5+6) v tabulce ligové produktivity, které vévodí odskočený Jack Eichel z Vegas (6+10).
Z následného prodloužení ale uběhlo jen dalších 33 vteřin hry a bylo hotovo. O čtvrté výhře Utahu za sebou rozhodl kanonýr Dylan Guenther. Český gólman domácích Karel Vejmelka tak zapsal do svých statistik 30 zákroků proti 33 střelám Avalanche a hlavně již pátou vychytanou výhru sezony.
Výsledky:
31:58 Seguin (Blackwell, Erne)
04:33 Fantilli (Jenner, K. Johnson)
18:42 Jenner (Coyle, Severson)
47:21 Mateychuk (Činachov, Aston-Reese)
54:26 Voronkov (Monahan, Marčenko)
57:00 K. Johnson (Fantilli)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Seguin (A), Hintz, Rantanen – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Hryckowian, Steel, Blackwell – Erne, Faksa, Bastian.
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Severson, Christiansen, Fabbro – Voronkov, Monahan (A), Marčenko – Jenner (C), Fantilli, K. Johnson – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Aston-Reese, Lundeström, Činachov.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Syvret – O'Quinn, Gibbons
Počet diváků: 18532
42:46 Zacha (Mittelstadt, Arvidsson)
44:46 E. Lindholm (Pastrňák, Zacha)
58:29 M. Geekie (Mittelstadt, Pastrňák)
01:01 Samoskevich (Marchand, Lundell)
22:01 Greer (Gadjovich)
49:58 Luostarinen (Marchand, Ekblad)
59:33 Verhaeghe
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Lohrei, Peeke, Harris, Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm (A), M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Viel.
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Bennett, Verhaeghe – Marchand (A), Lundell, Luostarinen – J. Boqvist, Rodrigues, Samoskevich – Greer, Kunin, Gadjovich.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, Sutherland – Deschamps, Shewchyk
Počet diváků: 17850
14:29 Jost (Stastney, J. Barron)
26:39 F. Forsberg (Josi, O'Reilly)
08:52 R. Johnston (Gudas, Minťukov)
24:23 Leo Carlsson (Trouba, C. Gauthier)
35:07 C. Gauthier (Trouba)
36:59 Sennecke (McTavish, R. Johnston)
51:40 Terry (Poehling, R. Johnston)
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Perbix, Skjei, J. Barron, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg – Stamkos (A), Haula, Bunting – Jost, Martin, Svečkov – Wiesblatt, McCarron, C. Smith.
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov – Killorn (A), Leo Carlsson (A), C. Gauthier – Sennecke, McTavish, Vatrano – Terry, Granlund, Nesterenko – Colangelo, Poehling, R. Johnston.
Rozhodčí: McCauley, Dwyer – Mahon, Marquis
Počet diváků: 17159
29:17 Schmaltz (Keller, Sergačjov)
32:30 Crouse (Stenlund, Carcone)
45:20 Sergačjov
60:33 Guenther (Keller, Sergačjov)
05:29 Makar (Kelly, Bardakov)
41:10 Drury (Colton)
57:44 Nečas
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Wedgewood (Miner) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Solovjov – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Bardakov, Kelly.
Rozhodčí: Jake Brenk, Graedy Hamilton – James Tobias, Kiel Murchison
Počet diváků: 12478
42:18 Faulk (R. Thomas, Kyrou)
21:47 Laferriere (Kempe)
61:50 Kempe (Kuzmenko, Fiala)
Binnington (Hofer) – Fowler, Parayko, Broberg, Faulk (A), Tucker, Kessel – Holloway, R. Thomas (A), Neighbours – Bučněvič, Suter, Snuggerud – M. Joseph, B. Schenn (C), Kyrou – Texier, Bjugstad, N. Walker.
Kuemper (A. Forsberg) – Dumoulin, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, M. Anderson (A), Ceci – Kuzmenko, Laferriere, Kempe – Fiala, Byfield, Armia – Foegele, Danault (A), T. Moore – Malott, Turcotte, Perry.
Rozhodčí: Furlatt, Hiff – Suchánek, Kovachik
Počet diváků: 16710
40:12 Cozens (Batherson)
41:49 Chabot (Perron)
16:31 McDavid (Nugent-Hopkins, Draisaitl)
20:49 Howard (Draisaitl)
62:24 Walman (Ekholm, Savoie)
Ullmark (Sögaard) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Matinpalo – Stützle (A), Cousins, Batherson – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cozens, Greig, Perron – Lycksell, Eller, Zetterlund.
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Walman, Kulak, Emberson – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – Mangiapane, Nugent-Hopkins, Roslovic – Savoie, Philp, Frederic – Howard, Henrique, Tomášek.
Rozhodčí: McIsaac, Markovic – Cormier, Fournier
Počet diváků: 17436
06:36 Tavares (Ekman-Larsson, Nylander)
27:03 Maccelli (Nylander, Tavares)
21:27 J. Hughes (Bratt, Pesce)
23:20 Glass (Meier, L. Hughes)
24:54 Dillon (Glendening, Gricjuk)
36:17 J. Hughes (Bratt, Nemec)
59:31 J. Hughes (Bratt)
Stolarz (Primeau) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – McMann, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Lorentz, N. Robertson.
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Glass, Gricjuk – Halonen, Glendening, Cotter.
Rozhodčí: Graham Skilliter, Beau Halkidis – Brandon Gawryletz, Tommy Hughes
Počet diváků: 18306
09:26 Horvat (Barzal, Schaefer)
10:30 Cizikas
19:28 Heineman (Lee, Šabanov)
26:38 Schaefer (Duclair, Palmieri)
08:29 Graf (Dellandrea)
14:19 Gaudette (Misa, Graf)
50:16 Celebrini (Orlov, Ferraro)
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, A. Boqvist – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri, Barzal, Duclair – Šabanov, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Cizikas, Holmström.
Askarov (Nedeljkovic) – Ferraro (A), Orlov, Iorio, Leddy, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – J. Skinner, Wennberg (A), Eklund – Gaudette, Misa, Graf – Reaves, Dellandrea, Goodrow.
Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Alphonso, Baker
Počet diváků: 15832
08:30 Dowd (Carlson, Duhaime)
20:25 Leonard (Protas, Fehérváry)
21:33 Chychrun (Ovečkin, D. Strome)
59:10 Wilson (Dowd, Protas)
43:50 Schwartz (Meyers)
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Lapierre, McMichael, Wilson (A) – Protas, Sourdif, Leonard – Duhaime, Dowd, Frank.
Matt Murray (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, C. Fleury, Mahura, Oleksiak – Catton, Stephenson, Eberle (C) – Schwartz (A), Beniers (A), Tolvanen – Winterton, S. Wright, Nyman – Kartye, Meyers, Hayden.
Rozhodčí: O'Rourke, Maaskant – Muttay, Kelly
Počet diváků: 16578
11:39 Dewar (Wotherspoon, Acciari)
34:21 Novak (Letang, Brazeau)
36:18 Crosby (Rakell)
37:29 Mantha (Malkin, Brazeau)
45:56 Brazeau (Mantha, Letang)
01:18 Garland (Elias Pettersson, Hronek)
Šilovs (Jarry) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, C. Jones – Rust, Crosby (C), Rakell – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Hållander, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Dewar.
Lankinen (Demko) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, P. Joseph, Elias Pettersson – Garland, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Sherwood, Räty, E. Kane – L. Karlsson, Sasson, Bains – LaBate, Aman, O'Connor.
Rozhodčí: Blandina, Luxmore – Murray, Flemington
Počet diváků: 13685