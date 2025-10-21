Premium

Kulich v NHL překonal Dobeše, Vladař slavil výhru s Philadelphií

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:17aktualizováno  7:40
V pondělních zápasech hokejové NHL vychytali výhry dva čeští gólmani. Dan Vladař uspěl s Philadelphií 5:2 nad Seattlem a Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem, za které se jednou střelecky prosadil Jiří Kulich. V dalších duelech si po jedné asistenci připsali Tomáš Hertl z Vegas a Adam Klapka z Calgary.
Jiří Kulich překonává Jakuba Dobeše.

Jiří Kulich překonává Jakuba Dobeše. | foto: AP

Dan Vladař před nástupem na ledovou plochu.
Brankař Dan Vladař se chystá zakročit proti letícímu kotouči.
Hráči Calgary slaví branku.
Souboj Juraje Slafkovského s Rasmusem Dahlinem.
Hokejisté Montrealu třemi góly ze třetí třetiny rozhodli o výhře 4:2 nad Buffalem. Celkově 30 zákroky proti 32 střelám Sabres se na tom podílel i český gólman Jakub Dobeš.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 6z. - 10b. (4+6)

2. Pastrňák (BOS), 7z. - 8b. (4+4)

3. Hertl (VGK), 7z. - 7b. (3+4)

4. Zacha (BOS), 7z. - 6b. (1+5)

5. Chytil (VAN), 6z. - 3b. (3+0)

Čisté konto držel do 27. minuty, kdy jej po vybídnutí od Zacha Bensona v útočném pásmu dokázal střelou bekhendem překonat krajan Jiří Kulich (18:00, 1+0, +/-: 0, 2 střely).

Smírný stav v závěrečné dvacetiminutovce ve prospěch Canadiens prolomili Juraj Slafkovský, Lane Hutson a do prázdné klece mířící Jake Evans. V dresu Buffala výsledek jen korigoval Tyson Kozak. Brankář domácích Dobeš se tak radoval z výhry i ve svém třetím startu v sezoně a byl zvolen třetí hvězdou večera, kanadský celek prožívá skvělý úvod s pěti úspěchy z otevíracích sedmi partií.

Z úvodních šesti zápasů Philadelphie v sezoně Dan Vladař odchytal čtyři včetně pondělního domácího triumfu 5:2 nad Seattlem.

Dvěma góly se blýskl forvard Flyers Owen Tippett, třikrát asistoval obránce Cam York. Vladař dvoubodový zisk do tabulky podpořil 21 zákroky proti 23 střelám týmu Kraken.

Výsledky

NHL
21. 10. 2025 3:30
Calgary Flames Calgary Flames : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Góly:
33:22 Andersson (Klapka, Lomberg)
Góly:
42:41 J. Toews (Pionk, Niederreiter)
55:06 Scheifele (Connor, Morrissey)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Bean, Parekh, Hanley – Farabee, Kadri, Huberdeau (A) – Coronato, Backlund (C), Coleman – Zary, Frost, Honzek – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk (A), Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Nyquist, J. Toews, Niederreiter – Lambert, Naměstnikov, Iafallo – Pearson, M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Kendrick Nicholson – Trent Knorr, Caleb Apperson

Počet diváků: 16800

NHL
21. 10. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly:
00:57 Panarin (Zibanejad, Borgen)
Góly:
05:10 Brodin (Boldy, Eriksson Ek)
48:16 Jurov (M. Johansson)
58:24 Kaprizov (Hartman)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin (A) – Lafrenière, J. Miller (C), Sheary – T. Raddysh, Laba, Pärssinen – Rempe, Carrick, Edström.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), Buium, Jiříček, J. Middleton – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov (A) – Tarasenko, Hartman, M. Johansson – Hinostroza, Jurov, M. Foligno (A) – Pitlick, Jones, Trenin.

Rozhodčí: O'Rourke, Sullivan – Murray, Kelly

Počet diváků: 18006

NHL
21. 10. 2025 1:30
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly:
08:29 O. Kapanen (Děmidov, Newhook)
42:57 Slafkovský (Dobson, Suzuki)
51:38 L. Hutson (Newhook)
59:29 J. Evans (Suzuki)
Góly:
26:51 Kulich (Benson)
52:30 Kozak (Quinn, Dahlin)
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), J. Evans, Josh Anderson – Děmidov, Newhook, O. Kapanen – Beck, Veleno, Z. Bolduc.
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Metsa, Samuelsson – T. Thompson (A), Kulich, Benson – Tuch (A), McLeod, Doan – Quinn, Krebs, Zucker – Dunne, Kozak, Geertsen.

Rozhodčí: Jon McIsaac Graham Skilliter – Julien Fournier, Tommy Hughes

Počet diváků: 20962

NHL
21. 10. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Góly:
08:42 Eichel (Saad, Barbašev)
10:28 Dorofejev (Marner, Hertl)
51:06 Barbašev
58:22 W. Karlsson (Marner, Theodore)
Góly:
24:16 Sebastian Aho (Jarvis, Ehlers)
Sestavy:
Hill (10. Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Saad, Eichel (A), Barbašev – Dorofejev, Hertl, Marner – R. Smith, W. Karlsson (A), Holtz – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – K. Miller, S. Walker, Chatfield, Nikišin, Reilly – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Svečnikov, Kotkaniemi, Robinson.

Rozhodčí: Chmielewski, Brenk – Murchison, MacPherson

Počet diváků: 17682

NHL
21. 10. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Góly:
09:56 Tippett (Seeler, Couturier)
13:19 Foerster (Brink, York)
24:59 Konecny (Zamula, Mičkov)
25:32 Foerster (York, Zegras)
35:40 Tippett (Couturier, York)
Góly:
07:16 Eberle (C. Fleury, Catton)
28:33 Nyman (Beniers, Stephenson)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Zamula – Tippett, Couturier (C), Konecny (A) – Mičkov, Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Foerster – Hathaway, Luchanko, Grebjonkin.
Sestavy:
Daccord (41. Grubauer) – Larsson, Dunn, Oleksiak, R. Lindgren, C. Fleury, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), Catton – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – Winterton, S. Wright, Marchment – Nyman, Hayden, Kartye.

Rozhodčí: Hebert, South – Barton, Baker

Počet diváků: 16099

