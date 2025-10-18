Buffalo si vyšláplo na Floridu, Palát hraje proti Tomáškovi

Do sezony vstoupili třemi nezdary. První body hokejisté Buffala urvali až na čtvrtý pokus triumfem 8:4 nad Ottawou a co je důležité dokázali na něj navázat i v sobotní těžké zkoušce proti Floridě. Nad obhájci stříbrné trofeje Sabres uspěli 3:0 a odsoudili je již ke čtvrté prohře za sebou.
V přesilové hře byl dvakrát ve správný čas na správném místě dvougólový útočník Josh Doan a třetí trefu za záda Sergeje Bobrovského přidal bek Owen Power. Blízko gólu byl i český forvard Jiří Kulich (15:37, +/-: 0, 3 střely), jenž z pozice centra vedl elitní formaci. Ve druhém dějství nastřelil tyč za již překonaným Bobrovským. Napilno měli v zápase i rozhodčí, kteří rozdali celou řadu trestů. Nejvíce emocí budil konflikt ze druhého dějství mezi domácím kapitánem Rasmusem Dahlinem a bouřlivákem Bradem Marchandem.
Výsledky
28:07 J. Hughes (Pesce)
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Glass, Gricjuk – Halonen, Glendening, Cotter.
Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Stecher, Nurse (A), Emberson, Kulak – Tomášek, McDavid (C), Mangiapane – Roslovic, Draisaitl, Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Frederic, Podkolzin – Savoie, Henrique, Lazar.
Rozhodčí: Dan O'Rourke, Jean Hebert. Čároví: Tyson Baker, Jonny Murray
07:13 Doan (T. Thompson, Dahlin)
31:12 Doan (Zucker, Benson)
34:20 Power (Tuch, Krebs)
Lyon (Ellis) – Byram, Dahlin (C), Power, Timmins, Samuelsson (A), Bryson – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Doan, McLeod, Tuch – Zucker, Krebs, Quinn – Malenstyn, Kozak, Geertsen.
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Samoskevich, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Kovachik, Shewchyk
Počet diváků: 16015
17:01 Perron (Chabot, Kaliyev)
25:32 Pinto (Batherson, Chabot)
36:46 Stützle (Jensen, Batherson)
38:47 Cozens (Stützle)
26:50 Heineman (Drouin, Mayfield)
29:57 Horvat (Pulock, Lee)
37:45 Šabanov (Schaefer, Lee)
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Kleven, Spence – Giroux (A), Stützle (A), Greig – Batherson, Cozens, Perron – Zetterlund, Pinto, Amadio – Kaliyev, Eller, Cousins.
Sorokin (Rittich) – Mayfield, Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, A. Boqvist – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri, Barzal, Duclair – Šabanov, Pageau, Lee (C) – Holmström, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Beach, MacDougall – Hughes, Brisebois
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb, Whitecloud, Hutton, Korczak, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašev – R. Smith, W. Karlsson, Saad – Marner, Hertl, Dorofejev – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar, Hanley, Parekh, Bean – Farabee, Kadri, Huberdeau – Coronato, Frost, Šarangovič – Coleman, Backlund, Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – O. Kapanen, Newhook, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Z. Bolduc, Veleno, Beck.
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Fox (A), M. Robertson, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Sheary, J. Miller (C), Lafrenière – Panarin (A), Zibanejad, Cuylle – Pärssinen, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Rempe.
Rozhodčí: Dunning, Lambert – Deschamps, Cherrey