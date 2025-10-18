Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Buffalo si vyšláplo na Floridu, Palát hraje proti Tomáškovi

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:51aktualizováno  22:06
Cenný skalp si připsali hokejisté Buffala. V otevíracím duelu sobotního programu NHL Sabres v sestavě s Jiřím Kulichem porazili 3:0 obhájce Stanley Cupu z Floridy. Rozehrány jsou již další dva zápasy, Ondřej Palát s New Jersey hostí Edmonton Davida Tomáška.
Fotogalerie3

Hokejisté Buffala se radují z gólu Joshe Doana. | foto: AP

Do sezony vstoupili třemi nezdary. První body hokejisté Buffala urvali až na čtvrtý pokus triumfem 8:4 nad Ottawou a co je důležité dokázali na něj navázat i v sobotní těžké zkoušce proti Floridě. Nad obhájci stříbrné trofeje Sabres uspěli 3:0 a odsoudili je již ke čtvrté prohře za sebou.

V přesilové hře byl dvakrát ve správný čas na správném místě dvougólový útočník Josh Doan a třetí trefu za záda Sergeje Bobrovského přidal bek Owen Power. Blízko gólu byl i český forvard Jiří Kulich (15:37, +/-: 0, 3 střely), jenž z pozice centra vedl elitní formaci. Ve druhém dějství nastřelil tyč za již překonaným Bobrovským. Napilno měli v zápase i rozhodčí, kteří rozdali celou řadu trestů. Nejvíce emocí budil konflikt ze druhého dějství mezi domácím kapitánem Rasmusem Dahlinem a bouřlivákem Bradem Marchandem.

Výsledky

NHL
18. 10. 2025 21:30
zápas probíhá
New Jersey Devils New Jersey Devils : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:0 (0:0, -:-, -:-)
Góly:
28:07 J. Hughes (Pesce)
Góly:
Sestavy:
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Glass, Gricjuk – Halonen, Glendening, Cotter.
Sestavy:
Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Stecher, Nurse (A), Emberson, Kulak – Tomášek, McDavid (C), Mangiapane – Roslovic, Draisaitl, Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Frederic, Podkolzin – Savoie, Henrique, Lazar.

Rozhodčí: Dan O'Rourke, Jean Hebert. Čároví: Tyson Baker, Jonny Murray

NHL
18. 10. 2025 19:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Florida Panthers Florida Panthers 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly:
07:13 Doan (T. Thompson, Dahlin)
31:12 Doan (Zucker, Benson)
34:20 Power (Tuch, Krebs)
Góly:
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Byram, Dahlin (C), Power, Timmins, Samuelsson (A), Bryson – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Doan, McLeod, Tuch – Zucker, Krebs, Quinn – Malenstyn, Kozak, Geertsen.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Samoskevich, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Kovachik, Shewchyk

Počet diváků: 16015

NHL
18. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Ottawa Senators Ottawa Senators : New York Islanders New York Islanders 4:3 (1:0, 3:3, -:-)
Góly:
17:01 Perron (Chabot, Kaliyev)
25:32 Pinto (Batherson, Chabot)
36:46 Stützle (Jensen, Batherson)
38:47 Cozens (Stützle)
Góly:
26:50 Heineman (Drouin, Mayfield)
29:57 Horvat (Pulock, Lee)
37:45 Šabanov (Schaefer, Lee)
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Kleven, Spence – Giroux (A), Stützle (A), Greig – Batherson, Cozens, Perron – Zetterlund, Pinto, Amadio – Kaliyev, Eller, Cousins.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Mayfield, Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, A. Boqvist – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri, Barzal, Duclair – Šabanov, Pageau, Lee (C) – Holmström, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Beach, MacDougall – Hughes, Brisebois

NHL
19. 10. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
19. 10. 2025 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
19. 10. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb, Whitecloud, Hutton, Korczak, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašev – R. Smith, W. Karlsson, Saad – Marner, Hertl, Dorofejev – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar, Hanley, Parekh, Bean – Farabee, Kadri, Huberdeau – Coronato, Frost, Šarangovič – Coleman, Backlund, Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
NHL
19. 10. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
19. 10. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
19. 10. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
19. 10. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – O. Kapanen, Newhook, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Z. Bolduc, Veleno, Beck.
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Fox (A), M. Robertson, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Sheary, J. Miller (C), Lafrenière – Panarin (A), Zibanejad, Cuylle – Pärssinen, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Rempe.

Rozhodčí: Dunning, Lambert – Deschamps, Cherrey

NHL
19. 10. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
19. 10. 2025 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
19. 10. 2025 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ottawa vs. NY IslandersHokej - - 18. 10. 2025:Ottawa vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 1.48
  • 3.60
  • 9.00
New Jersey vs. EdmontonHokej - - 18. 10. 2025:New Jersey vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.60
  • 4.00
  • 5.60
Winnipeg vs. NashvilleHokej - - 19. 10. 2025:Winnipeg vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
19. 10. 01:00
  • 1.96
  • 4.17
  • 3.40
St. Louis vs. DallasHokej - - 19. 10. 2025:St. Louis vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
19. 10. 01:00
  • 2.70
  • 4.07
  • 2.34
Columbus vs. TampaHokej - - 19. 10. 2025:Columbus vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
19. 10. 01:00
  • 2.33
  • 4.29
  • 2.62
Philadelphia vs. MinnesotaHokej - - 19. 10. 2025:Philadelphia vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
19. 10. 01:00
  • 2.48
  • 4.16
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

Buffalo si vyšláplo na Floridu, Palát hraje proti Tomáškovi

Aktualizujeme

Cenný skalp si připsali hokejisté Buffala. V otevíracím duelu sobotního programu NHL Sabres v sestavě s Jiřím Kulichem porazili 3:0 obhájce Stanley Cupu z Floridy. Rozehrány jsou již další dva...

18. října 2025  21:51,  aktualizováno  22:06

Slavia si pohlídala čelo, Litoměřice ve šlágru první hokejové ligy porazily Zlín

Litoměřice ve šlágru 13. kola první hokejové ligy porazily Zlín 3:2 a jsou na druhém místě o dva body za vedoucí Slavií, která zvítězila 2:0 nad Táborem. Litoměřice částečně napravily středeční...

18. října 2025  21:03

První Češi v NHL: Ludvig prchal ze sídliště přes rakouský lágr. Vítal ho Gretzky

Premium

Zdálo se, že v NHL může dokázat velké věci. Ve druhé sezoně v New Jersey nastřílel 22 gólů a v bodování Devils se vyšvihl na druhé místo. S manželkou Danou se po dramatické emigraci usídlil v...

18. října 2025

Přijde skoro 10 tisíc lidí a my hrajeme takhle? Ostuda, zlobil se Mandát

Byl to právě útočník hokejových Pardubic Jan Mandát, kdo před pár týdny nazval Dynamo týmem dvou tváří. Hrálo špatně venku, zatímco doma sbíralo body. Za polovinou října je situace zcela odlišná,...

18. října 2025  10:18

Jihlavský Beran zná jen hru v azylu: Na novou arénu jsem hrozně natěšený!

Do aktuálního ročníku Maxa ligy vstupovali jihlavští hokejisté s vědomím, že je před otevřením Horácké arény a prvním utkáním na vlastním ledě čeká minimálně třináct venkovních zápasů v řadě....

18. října 2025  10:05

Šlégr: Hra byla zmatečná, zloba na ředitele logická. Co jednání o budoucnosti?

Herní projev? Zmatečný. Hněv na generálního ředitele? Oprávněný. Pohled na tabulku? Srdcervoucí. Budoucnost hokeje v Litvínově? Stále nejistá. Jiří Šlégr, ikona černo-žlutých barev a jeden z...

18. října 2025  8:50

Vejmelka slavil s Utahem další výhru, Hronek asistoval za Vancouver

Ve čtyřech pátečních zápasech hokejové NHL se z Čechů prosadil obránce Filip Hronek, jenž jednou asistoval u výhry Vancouveru 3:2 po nájezdech na ledě Chicaga. Brankář Karel Vejmelka pomohl Utahu k...

18. října 2025  7:15,  aktualizováno  8:01

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Napodruhé to vyšlo. Fenomén Jaromír Jágr zahájil svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji. Opožděně, ale slavnostně – tedy vítězně. S nezničitelnou legendou Kladno v pátek přetlačilo Vítkovice na...

17. října 2025  21:40

Rušno kolem Nečase. Šponuje cenovku a fanoušci se ptají: Proč už není podepsaný?

Není složité poznat, že je svírají obavy. Hlavou jim zřejmě běží: Hlavně, ať se neopakuje stejný scénář jako v minulé sezoně! Tehdy hokejoví fanoušci z Colorada vzývali vedení, ať se za každou cenu...

17. října 2025  16:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vedl akademii Sparty, teď benjamínek Slavíček přebírá partnerské Litoměřice

Trenérská škatulata se mezi Spartou a Litoměřicemi, partnerskými hokejovými kluby, hýbají dál. Po odchodu Jaroslava Nedvěda do Prahy se opačným směrem pod Radobýl přesouvá Tobiáš Slavíček. Na...

17. října 2025  16:16

„Oh, sorry!“ lekl se rozhodčí NHL. Omylem zahlásil gól, jeho verdikt v zámoří baví

Šlo o úsměvný přeřek v nevhodnou chvíli. Rozhodčí Michael Markovic to taky moc dobře věděl, když v 59. minutě do mikrofonu uznával gól Floridy, která by snížila na 2:3. New Jersey ale mohlo zůstat...

17. října 2025  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.