Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vejmelka slavil s Utahem další výhru, Hronek asistoval za Vancouver

Martin Korbáš
  7:15aktualizováno  8:01
Ve čtyřech pátečních zápasech hokejové NHL se z Čechů prosadil obránce Filip Hronek, jenž jednou asistoval u výhry Vancouveru 3:2 po nájezdech na ledě Chicaga. Brankář Karel Vejmelka pomohl Utahu k triumfu 6:3 nad San Jose a zapsal už svou třetí vychytanou výhru v ročníku.
Fotogalerie4

Karel Vejmelka v bráně sleduje počínání svého kolegy z Utahu Iana Colea. | foto: Reuters

Hvězdami pátečního zápasu mezi Utahem a San Jose byli domácí útočníci Nick Schmaltz a Clayton Keller. Prvně jmenovaný se na výhře 6:3 přičinil hattrickem a navrch přidal jednu asistenci, bilance Kellera byla zrcadlově opačná 1+3.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 5z. - 9b. (3+6)

2. Pastrňák (BOS), 5z. - 6b. (2+4)

3. Zacha (BOS), 5z. - 5b. (1+4)

4. Hertl (VGK), 5z. - 4b. (2+2)

5. Chytil (VAN), 5z. - 3b. (3+0)

Brankář Karel Vejmelka na svou třetí vychytanou výhru ze čtyř dosavadních startů v sezoně potřeboval 18 zákroků proti 21 střelám Sharks, za které se prosazoval hlavně první centr Macklin Celebrini (1+1).

Se třemi výhrami je Vejmelka s dalšími šesti gólmany na sdílené druhé příčce NHL, čtyřikrát zatím slavil jen jediný muž v masce. Scott Wedgewood z Colorada.

Chicago si v první třetině vypracovalo nad Vancouverem vedení 2:0 po akcích Ryana Donata a Tylera Bertuzziho. V prostředním dějství ovšem hosté ztrátu dokázali smazat. Přesilovku využil Jake DeBrusk, jenž se v zápase postaral o 10 z celkových 32 střeleckých pokusů Canucks, a za asistence českého obránce Filipa Hronka (22:31, 0+1, +/-: 0, 1 střela) srovnával Max Sasson.

Adam Gaudette chrání puk před Michailem Sergačovem ve snaze dostat se k bráně Karla Vejmelky.
Brankář Kevin Lankinen a Drew O'Connor slaví vítězství Vancouveru nad Chicagem.
Karel Vejmelka v bráně sleduje počínání svého kolegy z Utahu Iana Colea.
Louisi Crevierovi se nedaří proměnit nájezdech proti Kevinu Lankinenovi.
4 fotografie

Za stavu 2:2 duel nakonec dospěl až do penaltového rozstřelu, v jehož čtvrté sérii domácího Donata předčil vancouverský Brock Boeser. Výhru tak mohl slavit i centr Filip Chytil (20:40, +/-: 0, 3 střely).

Washington si na domácím ledě poradil 5:1 s Minnesotou a po úvodním nezdaru 1:3 s Bostonem tak uhrál už čtvrtý dvoubodový zisk za sebou. U všeho podstatného byl v zápase první centr Capitals Dylan Strome, jenž si zapsal bilanci dvou gólů a dvou asistencí. Navrch vyhrál 11 z 16 buly.

Nulu v kolonce vstřelených branek nové sezony si vymazal kapitán vítězů Alex Ovečkin, jenž tak posunul svůj historický střelecký rekord soutěže na 898 tref. Dvakrát asistoval slovenský obránce Martin Fehérváry.

Detroit uhrál těsnou výhru 2:1 po prodloužení nad celkem Tampa Bay. Floridský celek tak pokračuje v trápení, když neuspěl ve čtyřech z úvodních pěti startů.

Red Wings se ujali vedení ve 14. minutě prvním zásahem talentovaného Švéda Axela Sandin Pellikky. Hubené skóre 1:0 pak vydrželo až do 57. minuty, kdy Lightnig vrátil do hry bek J.J. Moser. V prodloužení se ale prosadil kapitán Detroitu Dylan Larkin a fanoušci v Little Caesars Aréně mohli slavit.

Výsledky

NHL
18. 10. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Góly:
09:39 Schmaltz (L. Cooley, Keller)
13:31 Schmaltz (Keller)
36:09 O'Brien (B. Tanev, Cole)
40:54 Schmaltz (Keller)
43:25 Carcone (Crouse)
51:32 Keller (Schmaltz, Hayton)
Góly:
25:23 Toffoli (Orlov, W. Smith)
27:13 J. Skinner (Celebrini, Desharnais)
56:51 Celebrini (J. Skinner, Wennberg)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov, Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller, Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse, McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Leddy, Ferraro, Liljegren, S. Dickinson, Desharnais – J. Skinner, Celebrini, Kurashev – Eklund, Wennberg, Toffoli – Graf, Dellandrea, W. Smith – Goodrow, Gaudette, Reaves.

Rozhodčí: Schlenker, Hanson – MacPherson, Mills

Počet diváků: 12478

NHL
18. 10. 2025 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 2:3N (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
12:41 Donato (Burakovsky, Levšunov)
19:14 Bertuzzi (Rinzel)
Góly:
26:49 DeBrusk (Garland, Q. Hughes)
33:43 Sasson (Hronek, L. Karlsson)
Boeser
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A) – Burakovsky, Bedard, C. Dach – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Reichel, Greene.
Sestavy:
Lankinen (Demko) – Q. Hughes (C), Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Elias Pettersson, Mancini – E. Kane, Elias Pettersson, Garland – DeBrusk, Chytil, Boeser (A) – O'Connor, Blugers, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: Sutherland, South – Flemington, Gawryletz

Počet diváků: 18306

NHL
18. 10. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Góly:
17:52 D. Strome (Ovečkin, Fehérváry)
37:18 Protas (Wilson, Sandin)
41:19 Ovečkin (D. Strome)
51:32 D. Strome (Beauvillier, Fehérváry)
58:03 Wilson (Carlson, D. Strome)
Góly:
36:47 M. Johansson (Boldy, J. Middleton)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson, Fehérváry, Chisholm, Chychrun, M. Roy, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – Wilson, McMichael, Protas – Leonard, Lapierre, Milano – Sourdif, Dowd, Duhaime.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon, J. Middleton, Bogosian, Buium – Boldy, Rossi, Kaprizov – Tarasenko, Eriksson Ek, M. Johansson – M. Foligno, Hartman, Trenin – Hinostroza, Jurov, Öhgren.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Brandon Schrader. Čároví: Steve Barton, CJ Murray

Počet diváků: 17482

NHL
18. 10. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:1P (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
13:02 Sandin-Pellikka (Larkin, Appleton)
63:36 Larkin (Compher)
Góly:
56:17 Moser (Hedman, C. Geekie)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Appleton – DeBrincat, Kasper, P. Kane – Copp, Compher, Brandsegg-Nygård – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, D. Raddysh – Guentzel, Point, Goncalves – Hagel, Cirelli, C. Geekie – Bjorkstrand, Gourde, Holmberg – Chaffee, Finley, Douglas.

Rozhodčí: Rank, Sandlak – Fournier, McNamara

Počet diváků: 19515

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia vs. TáborHokej - 13. kolo - 18. 10. 2025:Slavia vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
18. 10. 15:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Kolín vs. VsetínHokej - 13. kolo - 18. 10. 2025:Kolín vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
18. 10. 16:00
  • 2.68
  • 4.19
  • 2.15
Pardubice B vs. Poruba 2011Hokej - 13. kolo - 18. 10. 2025:Pardubice B vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
18. 10. 17:00
  • 3.60
  • 4.39
  • 1.75
Sokolov vs. PřerovHokej - 13. kolo - 18. 10. 2025:Sokolov vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
18. 10. 17:00
  • 2.61
  • 4.01
  • 2.25
Litoměřice vs. ZlínHokej - 13. kolo - 18. 10. 2025:Litoměřice vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
18. 10. 17:00
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Třebíč vs. Frýdek-M.Hokej - 13. kolo - 18. 10. 2025:Třebíč vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
18. 10. 17:00
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Vejmelka slavil s Utahem další výhru, Hronek asistoval za Vancouver

Ve čtyřech pátečních zápasech hokejové NHL se z Čechů prosadil obránce Filip Hronek, jenž jednou asistoval u výhry Vancouveru 3:2 po nájezdech na ledě Chicaga. Brankář Karel Vejmelka pomohl Utahu k...

18. října 2025  7:15,  aktualizováno  8:01

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Napodruhé to vyšlo. Fenomén Jaromír Jágr zahájil svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji. Opožděně, ale slavnostně – tedy vítězně. S nezničitelnou legendou Kladno v pátek přetlačilo Vítkovice na...

17. října 2025  21:40

Rušno kolem Nečase. Šponuje cenovku a fanoušci se ptají: Proč už není podepsaný?

Není složité poznat, že je svírají obavy. Hlavou jim zřejmě běží: Hlavně, ať se neopakuje stejný scénář jako v minulé sezoně! Tehdy hokejoví fanoušci z Colorada vzývali vedení, ať se za každou cenu...

17. října 2025  16:25

Vedl akademii Sparty, teď benjamínek Slavíček přebírá partnerské Litoměřice

Trenérská škatulata se mezi Spartou a Litoměřicemi, partnerskými hokejovými kluby, hýbají dál. Po odchodu Jaroslava Nedvěda do Prahy se opačným směrem pod Radobýl přesouvá Tobiáš Slavíček. Na...

17. října 2025  16:16

„Oh, sorry!“ lekl se rozhodčí NHL. Omylem zahlásil gól, jeho verdikt v zámoří baví

Šlo o úsměvný přeřek v nevhodnou chvíli. Rozhodčí Michael Markovic to taky moc dobře věděl, když v 59. minutě do mikrofonu uznával gól Floridy, která by snížila na 2:3. New Jersey ale mohlo zůstat...

17. října 2025  15:33

Legenda Reichel: Konec Broše? Alibismus od vedení. Oni jsou za to odpovědní

Osm porážek v řadě a poslední místo v extralize. K tomu nejistá budoucnost. Hokejový Litvínov prochází těžkým obdobím, ve čtvrtek skončil trenér Michal Broš. Jen tahle změna ale klub z potíží...

17. října 2025  15:20

Chaos na ledě. Dostál jel přes celé kluziště do šarvátky. Kluci drží při sobě, chválí kouč

Do konce druhé třetiny utkání hokejové NHL mezi Anaheimem a Carolinou zbývaly tři sekundy. Už se ani nemělo nic stát. Jenže někdy stačí jedno žďuchnutí po vhazování a dění se vmžiku znepřehlední....

17. října 2025  14:10

Čelit takto silnému útoku? Fenomenální. Rittich při své premiéře vychytal McDavida

V závěru druhé třetiny skórovali v oslabení a měli v něm i další šanci. Jenže rázem museli čelit brejku hvězdného Connora McDavida, který se z pravé strany dostal až před Davida Ritticha. Český...

17. října 2025  12:14

Peterek si chválí mladíky v Třinci: Daří se nám je přesvědčit, aby neodcházeli brzy

Brankář Denis Čelko, obránci Dominick Byrtus, Pavel Průšek a Aleš Zielinski a útočníci Adam Cedzo, Matěj Kubiesa a Petr Sikora. To jsou hráči, jimž není více než dvacet let a jsou na soupisce...

17. října 2025  10:24

Červ, co vás nahlodá. Flek spoluhráče vytáčí i na tréninku, v létě piluje chvaty

Byť hokejisty brněnské Komety souží marodka, se svým malým velkým vůdcem se jim výsledkově daří stejně jako jemu. Důvtipný rychlík, skvělý čtenář hry, srandista a kapitán Jakub Flek neustále jede na...

17. října 2025  9:30

Hertl s Pastrňákem skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Chytil

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Útočníci Tomáš Hertl s Davidem Pastrňákem se gólově podíleli na přestřelce 6:5 mezi Vegas a Bostonem. Přesně pálil i Filip Chytil, jehož...

17. října 2025  7:06,  aktualizováno  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.