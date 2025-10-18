Vejmelka slavil s Utahem další výhru, Hronek asistoval za Vancouver

Hvězdami pátečního zápasu mezi Utahem a San Jose byli domácí útočníci Nick Schmaltz a Clayton Keller. Prvně jmenovaný se na výhře 6:3 přičinil hattrickem a navrch přidal jednu asistenci, bilance Kellera byla zrcadlově opačná 1+3.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 5z. - 9b. (3+6)
2. Pastrňák (BOS), 5z. - 6b. (2+4)
3. Zacha (BOS), 5z. - 5b. (1+4)
4. Hertl (VGK), 5z. - 4b. (2+2)
5. Chytil (VAN), 5z. - 3b. (3+0)
Brankář Karel Vejmelka na svou třetí vychytanou výhru ze čtyř dosavadních startů v sezoně potřeboval 18 zákroků proti 21 střelám Sharks, za které se prosazoval hlavně první centr Macklin Celebrini (1+1).
Se třemi výhrami je Vejmelka s dalšími šesti gólmany na sdílené druhé příčce NHL, čtyřikrát zatím slavil jen jediný muž v masce. Scott Wedgewood z Colorada.
Chicago si v první třetině vypracovalo nad Vancouverem vedení 2:0 po akcích Ryana Donata a Tylera Bertuzziho. V prostředním dějství ovšem hosté ztrátu dokázali smazat. Přesilovku využil Jake DeBrusk, jenž se v zápase postaral o 10 z celkových 32 střeleckých pokusů Canucks, a za asistence českého obránce Filipa Hronka (22:31, 0+1, +/-: 0, 1 střela) srovnával Max Sasson.
Za stavu 2:2 duel nakonec dospěl až do penaltového rozstřelu, v jehož čtvrté sérii domácího Donata předčil vancouverský Brock Boeser. Výhru tak mohl slavit i centr Filip Chytil (20:40, +/-: 0, 3 střely).
Washington si na domácím ledě poradil 5:1 s Minnesotou a po úvodním nezdaru 1:3 s Bostonem tak uhrál už čtvrtý dvoubodový zisk za sebou. U všeho podstatného byl v zápase první centr Capitals Dylan Strome, jenž si zapsal bilanci dvou gólů a dvou asistencí. Navrch vyhrál 11 z 16 buly.
Nulu v kolonce vstřelených branek nové sezony si vymazal kapitán vítězů Alex Ovečkin, jenž tak posunul svůj historický střelecký rekord soutěže na 898 tref. Dvakrát asistoval slovenský obránce Martin Fehérváry.
Detroit uhrál těsnou výhru 2:1 po prodloužení nad celkem Tampa Bay. Floridský celek tak pokračuje v trápení, když neuspěl ve čtyřech z úvodních pěti startů.
Red Wings se ujali vedení ve 14. minutě prvním zásahem talentovaného Švéda Axela Sandin Pellikky. Hubené skóre 1:0 pak vydrželo až do 57. minuty, kdy Lightnig vrátil do hry bek J.J. Moser. V prodloužení se ale prosadil kapitán Detroitu Dylan Larkin a fanoušci v Little Caesars Aréně mohli slavit.
Výsledky
09:39 Schmaltz (L. Cooley, Keller)
13:31 Schmaltz (Keller)
36:09 O'Brien (B. Tanev, Cole)
40:54 Schmaltz (Keller)
43:25 Carcone (Crouse)
51:32 Keller (Schmaltz, Hayton)
25:23 Toffoli (Orlov, W. Smith)
27:13 J. Skinner (Celebrini, Desharnais)
56:51 Celebrini (J. Skinner, Wennberg)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov, Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller, Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse, McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Leddy, Ferraro, Liljegren, S. Dickinson, Desharnais – J. Skinner, Celebrini, Kurashev – Eklund, Wennberg, Toffoli – Graf, Dellandrea, W. Smith – Goodrow, Gaudette, Reaves.
Rozhodčí: Schlenker, Hanson – MacPherson, Mills
Počet diváků: 12478
12:41 Donato (Burakovsky, Levšunov)
19:14 Bertuzzi (Rinzel)
26:49 DeBrusk (Garland, Q. Hughes)
33:43 Sasson (Hronek, L. Karlsson)
Boeser
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A) – Burakovsky, Bedard, C. Dach – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Reichel, Greene.
Lankinen (Demko) – Q. Hughes (C), Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Elias Pettersson, Mancini – E. Kane, Elias Pettersson, Garland – DeBrusk, Chytil, Boeser (A) – O'Connor, Blugers, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: Sutherland, South – Flemington, Gawryletz
Počet diváků: 18306
17:52 D. Strome (Ovečkin, Fehérváry)
37:18 Protas (Wilson, Sandin)
41:19 Ovečkin (D. Strome)
51:32 D. Strome (Beauvillier, Fehérváry)
58:03 Wilson (Carlson, D. Strome)
36:47 M. Johansson (Boldy, J. Middleton)
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson, Fehérváry, Chisholm, Chychrun, M. Roy, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – Wilson, McMichael, Protas – Leonard, Lapierre, Milano – Sourdif, Dowd, Duhaime.
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon, J. Middleton, Bogosian, Buium – Boldy, Rossi, Kaprizov – Tarasenko, Eriksson Ek, M. Johansson – M. Foligno, Hartman, Trenin – Hinostroza, Jurov, Öhgren.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Brandon Schrader. Čároví: Steve Barton, CJ Murray
Počet diváků: 17482
13:02 Sandin-Pellikka (Larkin, Appleton)
63:36 Larkin (Compher)
56:17 Moser (Hedman, C. Geekie)
Gibson (Talbot) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Appleton – DeBrincat, Kasper, P. Kane – Copp, Compher, Brandsegg-Nygård – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, D. Raddysh – Guentzel, Point, Goncalves – Hagel, Cirelli, C. Geekie – Bjorkstrand, Gourde, Holmberg – Chaffee, Finley, Douglas.
Rozhodčí: Rank, Sandlak – Fournier, McNamara
Počet diváků: 19515