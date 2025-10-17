Hertl s Pastrňákem skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Chytil

Aktualizujeme 7:06

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Útočníci Tomáš Hertl s Davidem Pastrňákem se gólově podíleli na přestřelce 6:5 mezi Vegas a Bostonem. Přesně pálil i Filip Chytil, jehož Vancouver otočil duel na ledě Dallasu. Výhru 5:3 dvěma asistencemi podpořil i bek Filip Hronek, za Stars jednou přihrával Radek Faksa. Bod za asistenci brali i David Tomášek z Edmontonu a Martin Nečas z Colorada. Ze tří startujících gólmanů dva slavili výhry.