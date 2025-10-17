Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Hertl s Pastrňákem skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Chytil

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:06
Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Útočníci Tomáš Hertl s Davidem Pastrňákem se gólově podíleli na přestřelce 6:5 mezi Vegas a Bostonem. Přesně pálil i Filip Chytil, jehož Vancouver otočil duel na ledě Dallasu. Výhru 5:3 dvěma asistencemi podpořil i bek Filip Hronek, za Stars jednou přihrával Radek Faksa. Bod za asistenci brali i David Tomášek z Edmontonu a Martin Nečas z Colorada. Ze tří startujících gólmanů dva slavili výhry.
Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu. | foto: AP

David Pastrňák a brankář Jeremy Swayman sledují branku Williama Karlssona.
Tomáš Hertl s bolestivou grimasou po ráně do ruky.
Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.
Cole Caufield slaví branku proti Nashvillu s brankářem Jakubem Dobešem.
8 fotografií

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
17. 10. 2025 1:30
New York Islanders New York Islanders : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly:
16:23 Barzal
37:56 Horvat (Pageau, Pulock)
55:14 Horvat (Barzal, Schaefer)
59:51 Horvat (Drouin, Heineman)
Góly:
17:40 Draisaitl (McDavid, Tomášek)
28:53 Nugent-Hopkins (Emberson)
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Mayfield, Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Romanov – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri (A), Barzal, Duclair – Šabanov, Pageau, Lee (C) – MacLean, Cizikas, Holmström.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Stecher, Nurse, Emberson, Kulak – Tomášek, McDavid (C), Mangiapane – Roslovic, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Frederic, Podkolzin – Savoie, Henrique, Howard.

Rozhodčí: Luxmore, Sullivan – Barton, Murray

Počet diváků: 14837

NHL
17. 10. 2025 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Góly:
04:24 Foegele (T. Moore, Ceci)
09:04 Fiala (Byfield, Armia)
Góly:
26:37 Malkin (Rust, E. Karlsson)
27:18 Dewar (Acciari, Shea)
46:50 Hållander (Rakell, Wotherspoon)
59:30 Crosby (Wotherspoon, E. Karlsson)
Sestavy:
A. Forsberg (Copley) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe (A), Kopitar, Kuzmenko – Armia, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Laferriere, Turcotte, Malott – Helenius.
Sestavy:
Šilovs (Jarry) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, C. Jones – Rust, Crosby (C), Rakell – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Tomasino, Novak, Hållander – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, Chmielewski – Toomey, O'Quinn

Počet diváků: 14737

NHL
17. 10. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Boston Bruins Boston Bruins 6:5 (2:2, 3:1, 1:2)
Góly:
03:34 Dorofejev (Marner, Whitecloud)
18:33 Reinhardt (Hutton, Sissons)
24:14 Eichel (Stone, Barbašev)
26:30 Hertl (Dorofejev, Stone)
38:24 W. Karlsson (Stone)
42:19 W. Karlsson (Marner, Eichel)
Góly:
02:05 Jeannot (McAvoy, Eyssimont)
16:44 Zadorov (Jokiharju, Kuraly)
28:15 Pastrňák (M. Geekie, McAvoy)
44:05 Kastelic (Kuraly)
45:12 Eyssimont (Lohrei)
Sestavy:
Schmid (Hill) – McNabb, Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, W. Karlsson (A), R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Lohrei, McAvoy (A), Harris, Peeke, Zadorov, Jokiharju – M. Geekie, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Zacha, Mittelstadt, Arvidsson – Jeannot, Minten, Eyssimont – Kuraly, Kastelic, Viel.

Rozhodčí: Hanson, Schlenker – Gibbons, Mahon

Počet diváků: 17927

NHL
17. 10. 2025 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:5 (2:0, 0:4, 1:1)
Góly:
04:29 Bourque (Harley, Faksa)
19:22 Rantanen (J. Robertson, Hintz)
57:52 W. Johnston (Seguin, J. Robertson)
Góly:
26:40 Chytil (E. Kane, Hronek)
28:50 Boeser (Q. Hughes, Elias Pettersson)
30:06 Sasson (T. Myers)
38:54 Garland
59:23 Q. Hughes (Garland, Hronek)
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, Hintz, Steel – Seguin (A), W. Johnston, J. Robertson – Bourque, Faksa, Blackwell – Bastian, Hryckowian, Erne.
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Mancini, Elias Pettersson – Boeser (A), Chytil, DeBrusk – Garland, Elias Pettersson, O'Connor – Sherwood, Räty, E. Kane – L. Karlsson, Sasson, Bains.

Rozhodčí: McCauley, Hamilton – T. Gawryletz, Jackson

Počet diváků: 18532

NHL
17. 10. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly:
31:31 Leo Carlsson (Killorn, Helleson)
Góly:
14:54 Jarvis (Gostisbehere)
30:22 Jarvis (Blake, Gostisbehere)
42:36 Nikišin (Sebastian Aho, Gostisbehere)
55:48 Sebastian Aho (Jarvis)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Gudas (C), Zellweger, Trouba, Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson, Killorn – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Granlund, Terry – R. Johnston, Poehling, Nesterenko.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – K. Miller, S. Walker, Nikišin, Gostisbehere, Reilly, Chatfield – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Svečnikov, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: Rehman, Brenk – MacPherson, Tobias

Počet diváků: 16145

NHL
17. 10. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:3N (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
07:42 Pinto (Eller, Giroux)
09:34 Perron (Giroux, Chabot)
58:14 Cozens (Batherson, Spence)
Pinto
Góly:
04:57 S. Wright (Montour, Marchment)
24:40 Stephenson (Schwartz)
42:15 Stephenson (Eberle, Montour)
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Greig, Stützle (A), Giroux (A) – Perron, Cozens, Batherson – Amadio, Pinto, Zetterlund – Cousins, Eller, Kaliyev.
Sestavy:
Grubauer (Matt Murray) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, Mahura, Oleksiak – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz (A), Stephenson, Tolvanen – Marchment, S. Wright, Winterton – Kartye, Gaudreau, Nyman.

Rozhodčí: Dunning, Furlatt – Smith, Deschamps

Počet diváků: 15736

NHL
17. 10. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Góly:
21:36 Provorov (Marčenko)
Góly:
30:34 Makar (Nečas, Lehkonen)
31:46 Nelson (Burns, Manson)
39:56 Ničuškin (Malinski, Olofsson)
58:07 Ničuškin (Landeskog, Makar)
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Fabbro, Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Christiansen – Marčenko, Monahan (A), K. Johnson – Voronkov, Fantilli, C. Sillinger – Olivier, Coyle, Jenner (C) – Činachov, Lundeström, Aston-Reese.
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Solovjov – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Kelly, Kiviranta.

Rozhodčí: Lee, Sandlak – Fournier, Baker

Počet diváků: 17249

NHL
17. 10. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New York Rangers New York Rangers 2:1P (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
11:48 Knies (Nylander, Ekman-Larsson)
60:58 Matthews (Nylander, Rielly)
Góly:
44:51 Pärssinen (Schneider)
Sestavy:
Stolarz (Primeau) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Cowan, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – McMann, Domi, N. Robertson – Järnkrok, Joshua, N. Roy.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Vaakanainen, Schneider, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Panarin – Sheary, J. Miller (C), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Rempe – Carrick, Edström, Pärssinen.

Rozhodčí: Rank, Kea – Apperson, Shewchyk

Počet diváků: 18267

NHL
17. 10. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Florida Panthers Florida Panthers 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Góly:
25:48 J. Hughes (Bratt, Meier)
46:23 Meier (Nemec, Dillon)
51:47 Hischier (Mercer)
Góly:
01:59 Rodrigues (Marchand, S. Jones)
Sestavy:
Allen (Daws) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Mercer – Gricjuk, Glass, C. Brown – Cotter, Glendening, Halonen.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Rodrigues, Bennett, Marchand (A) – Verhaeghe, Lundell, Reinhart (A) – J. Boqvist, Luostarinen, Samoskevich – Greer, Kunin, Gadjovich.

Rozhodčí: Charron, Markovic – Cormier, Kelly

Počet diváků: 16514

NHL
17. 10. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly:
36:22 Tippett (Zegras, Sanheim)
57:39 Mičkov (Juulsen, Couturier)
Góly:
05:45 Naměstnikov (Niederreiter, Nyquist)
27:01 Scheifele (Vilardi)
37:43 M. Barron (Connor)
49:39 Scheifele (Connor, Iafallo)
58:47 Pearson
Sestavy:
Ersson (Vladař) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Ginning, Juulsen – Konecny (A), Couturier (C), Mičkov – Foerster, Cates, Brink – Zegras, Dvorak, Tippett – Grebjonkin, Luchanko, Hathaway.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk (A), H. Fleury, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Iafallo, J. Toews, Pearson – Niederreiter, Naměstnikov, Nyquist – Koepke, M. Barron, Ford.

Rozhodčí: L ́ecuyer, Schrader – Suchánek, Murray

Počet diváků: 16170

NHL
17. 10. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Nashville Predators Nashville Predators 3:2P (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Góly:
46:02 O. Kapanen (L. Hutson, Guhle)
59:41 Caufield (L. Hutson)
64:58 Caufield (Suzuki)
Góly:
31:36 Stamkos (Josi, Evangelista)
51:21 Perbix (McCarron)
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Guhle, L. Hutson, Struble, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Laine, J. Evans, Josh Anderson – O. Kapanen, Newhook, Děmidov.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Skjei, Perbix, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Stamkos – Jost, Svečkov, Evangelista – Bunting, Haula, Marchessault – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.

Rozhodčí: Beach, MacDougall – Cherrey, Brisebois

Počet diváků: 20962

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Kometa vs. Ml. BoleslavHokej - 15. kolo - 17. 10. 2025:Kometa vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.70
  • 4.43
  • 4.04
Pardubice vs. LiberecHokej - 15. kolo - 17. 10. 2025:Pardubice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.60
  • 4.60
  • 4.59
K. Vary vs. LitvínovHokej - 15. kolo - 17. 10. 2025:K. Vary vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.60
  • 4.80
  • 4.38
Kladno vs. VítkoviceHokej - 15. kolo - 17. 10. 2025:Kladno vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 2.47
  • 4.00
  • 2.47
Washington vs. MinnesotaHokej - - 18. 10. 2025:Washington vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
18. 10. 01:00
  • 2.32
  • 3.96
  • 2.66
Detroit vs. TampaHokej - - 18. 10. 2025:Detroit vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
18. 10. 01:00
  • 3.05
  • 4.09
  • 2.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

17. října 2025

Brankář Hart zbavený obvinění ze znásilnění se vrací do NHL, bude chytat za Vegas

Brankář Carter Hart se jako první z hokejistů osvobozených soudem v aféře s údajným sexuálním napadením vrací do NHL. Sedmadvacetiletý gólman podepsal smlouvu s Vegas. Golden Knights, kde působí i...

16. října 2025  20:51

Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají

První trenérské angažmá v extralize si dozajista představoval jinak. Na střídačce stál za hokejisty Litvínova jen ve čtrnácti soutěžních duelech, po středečním debaklu 2:8 ve Vítkovicích už Michal...

16. října 2025  20:16,  aktualizováno  20:46

Plzeň se na třetí místo neposunula, v předehrávce podlehla Olomouci

V předehrávce 15. kola hokejové extraligy podlehla Plzeň na svém ledě Olomouci. Hosté poslední dva zápasy prohráli, ve čtvrtečním utkání dokázali skóre otočit dvěma góly v rozmezí 23 sekund a...

16. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:27

Nedvěd Spartu pozvedne, v kabině problém není, tvrdí litoměřický kapitán

Je Jaroslav Nedvěd ten pravý trenér pro hokejovou Spartu? Filip Kuťák, kapitán prvoligových Litoměřic, věří, že trápícího se extraligového favorita pozvedne.

16. října 2025  16:07

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

16. října 2025  13:16

Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL,...

16. října 2025  13:05

První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři

Premium

Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří Šťastných v srpnu 1980 a jejich působení v Quebec Nordiques rozčísly ustálené pořádky...

16. října 2025

I Liga mistrů je příležitost, říká brankář Kavan po postupu. Kometa má jiné priority

Český mistr nebude chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Brňané, zdecimovaní zraněními, vyrukovali už podruhé téměř kompletně se sestavou mladíků. A výprask od Ilvesu Tampere nahradili...

16. října 2025  10:23

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly dva osmigólové triumfy. Buffalo rozneslo 8:4 Ottawu i díky brance Jiřího Kulicha a St. Louis doma překvapivě vybuchlo 3:8 s Chicagem. Skvělý výkon podal brankář...

16. října 2025  7:13,  aktualizováno  8:20

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Premium

Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.