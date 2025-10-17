Hertl s Pastrňákem skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Chytil

Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
16:23 Barzal
37:56 Horvat (Pageau, Pulock)
55:14 Horvat (Barzal, Schaefer)
59:51 Horvat (Drouin, Heineman)
17:40 Draisaitl (McDavid, Tomášek)
28:53 Nugent-Hopkins (Emberson)
Rittich (Sorokin) – Mayfield, Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Romanov – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri (A), Barzal, Duclair – Šabanov, Pageau, Lee (C) – MacLean, Cizikas, Holmström.
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Stecher, Nurse, Emberson, Kulak – Tomášek, McDavid (C), Mangiapane – Roslovic, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Frederic, Podkolzin – Savoie, Henrique, Howard.
Rozhodčí: Luxmore, Sullivan – Barton, Murray
Počet diváků: 14837
04:24 Foegele (T. Moore, Ceci)
09:04 Fiala (Byfield, Armia)
26:37 Malkin (Rust, E. Karlsson)
27:18 Dewar (Acciari, Shea)
46:50 Hållander (Rakell, Wotherspoon)
59:30 Crosby (Wotherspoon, E. Karlsson)
A. Forsberg (Copley) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe (A), Kopitar, Kuzmenko – Armia, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Laferriere, Turcotte, Malott – Helenius.
Šilovs (Jarry) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, C. Jones – Rust, Crosby (C), Rakell – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Tomasino, Novak, Hållander – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, Chmielewski – Toomey, O'Quinn
Počet diváků: 14737
03:34 Dorofejev (Marner, Whitecloud)
18:33 Reinhardt (Hutton, Sissons)
24:14 Eichel (Stone, Barbašev)
26:30 Hertl (Dorofejev, Stone)
38:24 W. Karlsson (Stone)
42:19 W. Karlsson (Marner, Eichel)
02:05 Jeannot (McAvoy, Eyssimont)
16:44 Zadorov (Jokiharju, Kuraly)
28:15 Pastrňák (M. Geekie, McAvoy)
44:05 Kastelic (Kuraly)
45:12 Eyssimont (Lohrei)
Schmid (Hill) – McNabb, Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, W. Karlsson (A), R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Swayman (Korpisalo) – Lohrei, McAvoy (A), Harris, Peeke, Zadorov, Jokiharju – M. Geekie, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Zacha, Mittelstadt, Arvidsson – Jeannot, Minten, Eyssimont – Kuraly, Kastelic, Viel.
Rozhodčí: Hanson, Schlenker – Gibbons, Mahon
Počet diváků: 17927
04:29 Bourque (Harley, Faksa)
19:22 Rantanen (J. Robertson, Hintz)
57:52 W. Johnston (Seguin, J. Robertson)
26:40 Chytil (E. Kane, Hronek)
28:50 Boeser (Q. Hughes, Elias Pettersson)
30:06 Sasson (T. Myers)
38:54 Garland
59:23 Q. Hughes (Garland, Hronek)
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, Hintz, Steel – Seguin (A), W. Johnston, J. Robertson – Bourque, Faksa, Blackwell – Bastian, Hryckowian, Erne.
Demko (Lankinen) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Mancini, Elias Pettersson – Boeser (A), Chytil, DeBrusk – Garland, Elias Pettersson, O'Connor – Sherwood, Räty, E. Kane – L. Karlsson, Sasson, Bains.
Rozhodčí: McCauley, Hamilton – T. Gawryletz, Jackson
Počet diváků: 18532
31:31 Leo Carlsson (Killorn, Helleson)
14:54 Jarvis (Gostisbehere)
30:22 Jarvis (Blake, Gostisbehere)
42:36 Nikišin (Sebastian Aho, Gostisbehere)
55:48 Sebastian Aho (Jarvis)
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Gudas (C), Zellweger, Trouba, Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson, Killorn – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Granlund, Terry – R. Johnston, Poehling, Nesterenko.
Andersen (Bussi) – K. Miller, S. Walker, Nikišin, Gostisbehere, Reilly, Chatfield – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Svečnikov, Jankowski, Robinson.
Rozhodčí: Rehman, Brenk – MacPherson, Tobias
Počet diváků: 16145
07:42 Pinto (Eller, Giroux)
09:34 Perron (Giroux, Chabot)
58:14 Cozens (Batherson, Spence)
Pinto
04:57 S. Wright (Montour, Marchment)
24:40 Stephenson (Schwartz)
42:15 Stephenson (Eberle, Montour)
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Greig, Stützle (A), Giroux (A) – Perron, Cozens, Batherson – Amadio, Pinto, Zetterlund – Cousins, Eller, Kaliyev.
Grubauer (Matt Murray) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, Mahura, Oleksiak – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz (A), Stephenson, Tolvanen – Marchment, S. Wright, Winterton – Kartye, Gaudreau, Nyman.
Rozhodčí: Dunning, Furlatt – Smith, Deschamps
Počet diváků: 15736
21:36 Provorov (Marčenko)
30:34 Makar (Nečas, Lehkonen)
31:46 Nelson (Burns, Manson)
39:56 Ničuškin (Malinski, Olofsson)
58:07 Ničuškin (Landeskog, Makar)
Merzļikins (Greaves) – Fabbro, Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Christiansen – Marčenko, Monahan (A), K. Johnson – Voronkov, Fantilli, C. Sillinger – Olivier, Coyle, Jenner (C) – Činachov, Lundeström, Aston-Reese.
Wedgewood (Miner) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Solovjov – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Kelly, Kiviranta.
Rozhodčí: Lee, Sandlak – Fournier, Baker
Počet diváků: 17249
11:48 Knies (Nylander, Ekman-Larsson)
60:58 Matthews (Nylander, Rielly)
44:51 Pärssinen (Schneider)
Stolarz (Primeau) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Cowan, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – McMann, Domi, N. Robertson – Järnkrok, Joshua, N. Roy.
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Vaakanainen, Schneider, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Panarin – Sheary, J. Miller (C), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Rempe – Carrick, Edström, Pärssinen.
Rozhodčí: Rank, Kea – Apperson, Shewchyk
Počet diváků: 18267
25:48 J. Hughes (Bratt, Meier)
46:23 Meier (Nemec, Dillon)
51:47 Hischier (Mercer)
01:59 Rodrigues (Marchand, S. Jones)
Allen (Daws) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Nemec – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Mercer – Gricjuk, Glass, C. Brown – Cotter, Glendening, Halonen.
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Rodrigues, Bennett, Marchand (A) – Verhaeghe, Lundell, Reinhart (A) – J. Boqvist, Luostarinen, Samoskevich – Greer, Kunin, Gadjovich.
Rozhodčí: Charron, Markovic – Cormier, Kelly
Počet diváků: 16514
36:22 Tippett (Zegras, Sanheim)
57:39 Mičkov (Juulsen, Couturier)
05:45 Naměstnikov (Niederreiter, Nyquist)
27:01 Scheifele (Vilardi)
37:43 M. Barron (Connor)
49:39 Scheifele (Connor, Iafallo)
58:47 Pearson
Ersson (Vladař) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Ginning, Juulsen – Konecny (A), Couturier (C), Mičkov – Foerster, Cates, Brink – Zegras, Dvorak, Tippett – Grebjonkin, Luchanko, Hathaway.
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk (A), H. Fleury, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Iafallo, J. Toews, Pearson – Niederreiter, Naměstnikov, Nyquist – Koepke, M. Barron, Ford.
Rozhodčí: L ́ecuyer, Schrader – Suchánek, Murray
Počet diváků: 16170
46:02 O. Kapanen (L. Hutson, Guhle)
59:41 Caufield (L. Hutson)
64:58 Caufield (Suzuki)
31:36 Stamkos (Josi, Evangelista)
51:21 Perbix (McCarron)
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Guhle, L. Hutson, Struble, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Laine, J. Evans, Josh Anderson – O. Kapanen, Newhook, Děmidov.
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Skjei, Perbix, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Stamkos – Jost, Svečkov, Evangelista – Bunting, Haula, Marchessault – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.
Rozhodčí: Beach, MacDougall – Cherrey, Brisebois
Počet diváků: 20962