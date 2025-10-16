Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:13aktualizováno  7:39
Středeční zápasy hokejové NHL přinesly dva osmigólové triumfy. Buffalo rozneslo 8:4 Ottawu i díky brance Jiřího Kulicha a St. Louis doma překvapivě vybuchlo 3:8 s Chicagem. Skvělý výkon podal brankář Karel Vejmelka, jenž 19 zákroky přispěl k vítězství Utahu 3:1 nad Calgary.
Karel Vejmelka rozehrává kotouč.

Karel Vejmelka rozehrává kotouč. | foto: AP

Český křídelník Adam Klapka v pěstním souboji s Jackem McBainem.
Connor Bedard rozehrává akci Chicaga.
Brankář Buffala Alex Lyon v rozkleku zasahuje proti letícímu kotouči.
Brankář Sergej Bobrovskij se osvěžuje.
6 fotografií

Po třech porážkách se hokejisté Buffala dočkali prvního bodového zisku sezony, když si na domácím ledě vyšlápli 8:4 na Ottawu oslabenou absencí zraněného kapitána Brady Tkachuka. Na začátku druhého dějství přitom ještě Senators drželi nadějný stav 1:2. Sabres ovšem nakročili za triumfem sérií čtyř gólů mezi 27. a 34. minutou.

Při hře v oslabení srovnal na 2:2 Ryan McLeod, do vedení domácí poslal Alex Tuch a následně dvakrát z přesilových her udeřil Jason Zucker. Ve třetí třetině se Ottawa díky trefám Shana Pinta a Larse Ellera dostala zpátky do kontaktu, následně se ale podruhé v zápase prosadili domácí forvardi Ryan McLeod a Jack Quinn. Poslední slovo patřilo v 57. minutě českému útočníkovi Jiřímu Kulichovi (13:45, 1+0, -2, 1 střela), jenž zásahem do prázdné klece vymazal nulu na svém bodovém kontě sezony.

V souboji Utahu s Calgary jako první slavili hosté z Kanady. Flames poslal do vedení využitou početní výhodou z 9. minuty bek Rasmus Andersson. Ve zbytku duelu již ale domácí gólman Karel Vejmelka neinkasoval a 19 zákroky se výrazně podepsal pod obrat na vítězných 3:1. Ten zařídili hned na startu druhé dvacetiminutovky útočníci Barrett Hayton a JJ Peterka.

Karel Vejmelka rozehrává kotouč.
Český křídelník Adam Klapka v pěstním souboji s Jackem McBainem.
Connor Bedard rozehrává akci Chicaga.
Brankář Buffala Alex Lyon v rozkleku zasahuje proti letícímu kotouči.
6 fotografií

V polovině duelu se zviditelnil český útočník Calgary Adam Klapka (7:30, -1), jenž se pustil do pěstního souboje s domácím Jackem McBainem. Své spoluhráče ale k obratu nenabudil, poslední změnu skóre si tak připsali domácí hráči týmu Mammoth. V čase 59:37 do prázdné klece přidal pojistku Kevin Stenlund. Vejmelka, jemuž ze střídačky kryl záda Vítek Vaněček, byl zámořskými novináři zvolen druhou hvězdou duelu.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
16. 10. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Florida Panthers Florida Panthers 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly:
22:09 Appleton (Larkin)
29:36 P. Kane (Seider, Larkin)
58:02 Appleton (Rasmussen, DeBrincat)
59:42 Rasmussen (DeBrincat)
Góly:
34:05 Marchand (Lundell)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, Edvinsson, Bernard-Docker, A. Johansson – Appleton, Larkin (C), Finnie – P. Kane, Kasper, DeBrincat – Brandsegg-Nygård, Compher, Copp – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Samoskevich, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.

Rozhodčí: South, Blandina – Flemington, Marquis

Počet diváků: 18655

NHL
16. 10. 2025 3:30
Utah Mammoth Utah Mammoth : Calgary Flames Calgary Flames 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly:
21:16 Hayton (Schmaltz, Marino)
24:24 Peterka
59:37 Stenlund
Góly:
08:34 Andersson (Frost, Kadri)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov, Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller, Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Carcone, McBain, Crouse – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Andersson, Hanley, Miromanov, Pachal, Parekh – Zary, Kadri, Coronato – Farabee, Frost, Šarangovič – Honzek, Backlund, Coleman – Lomberg, Klapka, Kirkland – Weegar.

Počet diváků: 12478

NHL
16. 10. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Ottawa Senators Ottawa Senators 8:4 (1:1, 4:1, 3:2)
Góly:
08:01 Quinn (Byram, Dahlin)
26:46 McLeod (Benson, Power)
30:17 Tuch (Bryson, Doan)
31:45 Zucker (Dahlin, Benson)
33:43 Zucker (Doan, T. Thompson)
42:32 McLeod (Tuch, Doan)
43:17 Quinn (Krebs)
56:44 Kulich (T. Thompson, Benson)
Góly:
16:09 Stützle (Zetterlund, Spence)
23:58 Sanderson (Greig, Cozens)
40:40 Pinto (Spence, Sanderson)
42:15 Eller (Cousins, Spence)
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Bryson, R. Johnson – Tuch (A), T. Thompson (A), Benson – Zucker, McLeod, Doan – Quinn, Krebs, Danforth – Kulich, Kozak, Malenstyn.
Sestavy:
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Zetterlund, Stützle, Amadio – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Greig – Lycksell, Eller, Cousins.

Rozhodčí: Nicholson, Kea – Smith, Apperson

Počet diváků: 13993

NHL
16. 10. 2025 3:50
St. Louis Blues St. Louis Blues : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:8 (2:2, 0:3, 1:3)
Góly:
04:29 Neighbours (Parayko, Bučněvič)
14:54 Holloway (Kyrou)
51:28 Tucker (Neighbours)
Góly:
03:02 Michejev
05:23 Reichel (Grzelcyk)
22:49 Reichel (Vlasic, Bedard)
24:32 Nazar (Bertuzzi, Kaiser)
28:52 J. Dickinson (Vlasic)
41:17 Donato (Vlasic, Michejev)
45:03 Bertuzzi (Teräväinen, Bedard)
52:21 Greene (Reichel, Bedard)
Sestavy:
Hofer (28.–41. Binnington) – Parayko, Fowler, Faulk (A), Tucker, Mailloux, Broberg – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – Kyrou, B. Schenn (C), Holloway – Snuggerud, Suter, M. Joseph – N. Walker, Bjugstad, Texier.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Rinzel, Vlasic, Crevier, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Levšunov – Burakovsky, Bedard, C. Dach – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Reichel, Greene.

Rozhodčí: Wes McCauley, Corey Syvret. Čároví: Bevan Mills, Ryan Jackson

Počet diváků: 17249

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 16. 10. 2025:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
16. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.47
Columbus vs. ColoradoHokej - - 17. 10. 2025:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 3.06
  • 4.17
  • 2.02
Philadelphia vs. WinnipegHokej - - 17. 10. 2025:Philadelphia vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.79
  • 4.01
  • 2.21
NY Islanders vs. EdmontonHokej - - 17. 10. 2025:NY Islanders vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 3.34
  • 4.20
  • 1.91
New Jersey vs. FloridaHokej - - 17. 10. 2025:New Jersey vs. Florida //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.06
  • 4.07
  • 3.02
Ottawa vs. SeattleHokej - - 17. 10. 2025:Ottawa vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.10
  • 4.02
  • 2.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

Aktualizujeme

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly dva osmigólové triumfy. Buffalo rozneslo 8:4 Ottawu i díky brance Jiřího Kulicha a St. Louis doma překvapivě vybuchlo 3:8 s Chicagem. Skvělý výkon podal brankář...

16. října 2025  7:13,  aktualizováno  7:39

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Premium

Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...

16. října 2025

Hradec končí v Lize mistrů. Brno po výhře postupuje, vyzve Luleu. Spartu čeká Zug

Základní část hokejové Ligy mistrů je minulostí. Do play off půjdou české týmy s bilancí dvou postupujících celků a jednoho vypadnuvšího. Černý Petr zbyl na Hradec Králové, který ve středu prohrál na...

15. října 2025  19:30,  aktualizováno  23:42

Vítkovice rozprášily Litvínov. Debakl 8:2 doprovodily novým střeleckým rekordem

Další trudný výsledek zaznamenali hokejisté Litvínova. Na ledě Vítkovic si ve středu v předehrávce 16. kola připsali osmou porážku v řadě, ne ovšem ledajakou. Severočeši prohráli vysoko 2:8, jde o...

15. října 2025  17:15,  aktualizováno  20:57

Slavia poskočila do čela první ligy, Vsetín prohrál s posledním béčkem Pardubic

První hokejová liga má nového lídra. Po dvanácti kolech se na čelo vyhoupla Slaviia, která ve středu vyhrála na ledě Chomutova 0:4. Pražané tak předskočili Litoměřice, jež padly na kluzišti nováčka...

15. října 2025  20:50

Brankář Lukeš míří z Kladna na hostování do Liberce, nahradí zraněného Hamalčíka

Hokejový gólman Štěpán Lukeš odchází z Kladna do Liberce, kde bude hostovat do konce sezony. Vedení Bílých Tygrů tím reaguje na zranění své brankářské dvojky Petra Hamalčíka, který musí podstoupit...

15. října 2025  17:42

Smát se, nebo brečet? Rangers se doma trápí, mohou vytvořit negativní rekord NHL

Tradiční hokejový klub v NHL, jenž v této sezoně slaví 100 let existence. Velké jméno napříč celým sportovním světem, které má k dispozici slavnou halu Madison Square Garden. Jenže právě v ní hráči...

15. října 2025  17:40

Napětí v Buffalu: hvězda nadává, fanoušci se bojí a kouč kritizuje Kulicha. Posadí ho?

Z druhé lajny do první a zase zpátky. Odtud mimo sestavu a na tribunu. To všechno velmi rychle. Netradiční cesta, ale pro Jiřího Kulicha realita. Tedy alespoň podle indicií, které přichází z NHL....

15. října 2025  16:01

Skandál v Rusku. Rozhodčí uznal gól, který nepadl, dostal doživotní zákaz

Ovlivnění zápasu? Rozhodně ano. A to velmi bizarním způsobem, který má výrazné následky. V utkání mezi hokejisty Petrohradu a Jekatěrinburgu totiž videorozhodčí uznal gól, který vůbec nepadl. Od...

15. října 2025  13:01

Kubiesa dál září. Desátým gólem v sezoně pomohl Frýdku-Místku zdolat Sokolov

Frýdek-Místek v první hokejové lize porazil v dohrávce 8. kola doma Sokolov 5:2. Devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa přispěl k výhře desátým gólem v sezoně a potvrdil pozici nejlepšího střelce...

15. října 2025  12:53

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Mistr světa jen na střídačce. Nemrzí mě to, líčil Štěpánek. Grenoblu si užívá, ale skončí

Ohromný talent vyjevil ve Vítkovicích, které dotáhl až do finále extraligy. V pětadvaceti měl už tři medaile z mistrovství světa. Včetně té nejcennější. Pak se ale hokejový brankář Jakub Štěpánek...

15. října 2025  11:18

Kousal dostal pokutu za filmování, stejný trest vyfasoval i Husinecký za sekání

Hokejový útočník Pavel Kousal z pražské Sparty a obránce Vojtěch Husinecký z Litvínova přijdou o deset procent ze mzdy. Kousal se v nedělním 14. kole extraligy provinil filmováním, Husinecký faulem....

15. října 2025  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.