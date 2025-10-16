Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

Po třech porážkách se hokejisté Buffala dočkali prvního bodového zisku sezony, když si na domácím ledě vyšlápli 8:4 na Ottawu oslabenou absencí zraněného kapitána Brady Tkachuka. Na začátku druhého dějství přitom ještě Senators drželi nadějný stav 1:2. Sabres ovšem nakročili za triumfem sérií čtyř gólů mezi 27. a 34. minutou.
Při hře v oslabení srovnal na 2:2 Ryan McLeod, do vedení domácí poslal Alex Tuch a následně dvakrát z přesilových her udeřil Jason Zucker. Ve třetí třetině se Ottawa díky trefám Shana Pinta a Larse Ellera dostala zpátky do kontaktu, následně se ale podruhé v zápase prosadili domácí forvardi Ryan McLeod a Jack Quinn. Poslední slovo patřilo v 57. minutě českému útočníkovi Jiřímu Kulichovi (13:45, 1+0, -2, 1 střela), jenž zásahem do prázdné klece vymazal nulu na svém bodovém kontě sezony.
V souboji Utahu s Calgary jako první slavili hosté z Kanady. Flames poslal do vedení využitou početní výhodou z 9. minuty bek Rasmus Andersson. Ve zbytku duelu již ale domácí gólman Karel Vejmelka neinkasoval a 19 zákroky se výrazně podepsal pod obrat na vítězných 3:1. Ten zařídili hned na startu druhé dvacetiminutovky útočníci Barrett Hayton a JJ Peterka.
V polovině duelu se zviditelnil český útočník Calgary Adam Klapka (7:30, -1), jenž se pustil do pěstního souboje s domácím Jackem McBainem. Své spoluhráče ale k obratu nenabudil, poslední změnu skóre si tak připsali domácí hráči týmu Mammoth. V čase 59:37 do prázdné klece přidal pojistku Kevin Stenlund. Vejmelka, jemuž ze střídačky kryl záda Vítek Vaněček, byl zámořskými novináři zvolen druhou hvězdou duelu.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
22:09 Appleton (Larkin)
29:36 P. Kane (Seider, Larkin)
58:02 Appleton (Rasmussen, DeBrincat)
59:42 Rasmussen (DeBrincat)
34:05 Marchand (Lundell)
Talbot (Gibson) – Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, Edvinsson, Bernard-Docker, A. Johansson – Appleton, Larkin (C), Finnie – P. Kane, Kasper, DeBrincat – Brandsegg-Nygård, Compher, Copp – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Samoskevich, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.
Rozhodčí: South, Blandina – Flemington, Marquis
Počet diváků: 18655
21:16 Hayton (Schmaltz, Marino)
24:24 Peterka
59:37 Stenlund
08:34 Andersson (Frost, Kadri)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov, Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller, Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Carcone, McBain, Crouse – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Andersson, Hanley, Miromanov, Pachal, Parekh – Zary, Kadri, Coronato – Farabee, Frost, Šarangovič – Honzek, Backlund, Coleman – Lomberg, Klapka, Kirkland – Weegar.
Počet diváků: 12478
08:01 Quinn (Byram, Dahlin)
26:46 McLeod (Benson, Power)
30:17 Tuch (Bryson, Doan)
31:45 Zucker (Dahlin, Benson)
33:43 Zucker (Doan, T. Thompson)
42:32 McLeod (Tuch, Doan)
43:17 Quinn (Krebs)
56:44 Kulich (T. Thompson, Benson)
16:09 Stützle (Zetterlund, Spence)
23:58 Sanderson (Greig, Cozens)
40:40 Pinto (Spence, Sanderson)
42:15 Eller (Cousins, Spence)
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Bryson, R. Johnson – Tuch (A), T. Thompson (A), Benson – Zucker, McLeod, Doan – Quinn, Krebs, Danforth – Kulich, Kozak, Malenstyn.
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Zetterlund, Stützle, Amadio – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Greig – Lycksell, Eller, Cousins.
Rozhodčí: Nicholson, Kea – Smith, Apperson
Počet diváků: 13993
04:29 Neighbours (Parayko, Bučněvič)
14:54 Holloway (Kyrou)
51:28 Tucker (Neighbours)
03:02 Michejev
05:23 Reichel (Grzelcyk)
22:49 Reichel (Vlasic, Bedard)
24:32 Nazar (Bertuzzi, Kaiser)
28:52 J. Dickinson (Vlasic)
41:17 Donato (Vlasic, Michejev)
45:03 Bertuzzi (Teräväinen, Bedard)
52:21 Greene (Reichel, Bedard)
Hofer (28.–41. Binnington) – Parayko, Fowler, Faulk (A), Tucker, Mailloux, Broberg – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – Kyrou, B. Schenn (C), Holloway – Snuggerud, Suter, M. Joseph – N. Walker, Bjugstad, Texier.
A. Söderblom (Knight) – Rinzel, Vlasic, Crevier, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Levšunov – Burakovsky, Bedard, C. Dach – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Reichel, Greene.
Rozhodčí: Wes McCauley, Corey Syvret. Čároví: Bevan Mills, Ryan Jackson
Počet diváků: 17249