Hertl s Faksou pojišťovali výhry trefami do prázdné, Dostál slavil s Anaheimem

Hokejistům Calgary vyšel proti favorizovanému soupeři vstup do zápasu, když po první třetině nad Vegas vedli 2:0 góly kapitána Mikaela Backlunda a Blakea Colemana. Na startu druhého dějství v bráně Golden Knigths nastoupil místo zraněného Adina Hilla náhradník Akira Schmid a s jeho příchodem postupně nastal i obrat skóre.
V 30. minutě vstřelil kontaktní branku produktivní centr Jack Eichel. Vyrovnání na 2:2 přišlo v 45. minutě, kdy za asistence bojovníka Tomáše Hertla (18:31, 1+1, +2, 2 střely) slavil Kaedan Korczak.
Další změna skóre na sebe nenechala dlouho čekat. Rozdílovou akci rozjetých Vegas doručil v 47. minutě svým druhým zásahem večera Eichel. Poslední slovo si pak vzal v čase 59:53 zakončením do prázdné klece Flames zkušený Hertl. Jeho soupeř Adam Klapka (10:21, +/-: 0, 2 střely) tak odcházel do kabin v roli poraženého.
Dallas si proti Minnesotě hrající druhý zápas ve dvou dnech vypracoval třígólový náskok. Během úvodních dvou třetin se prosadili obránce Esa Lindell a útočníci Wyatt Johnston s Mattem Duchenem. Využité přesilovky Wild ze třetí třetiny v podání Matta Boldyho a Kirilla Kaprizova však zařídily v závěru ještě drama.
Vyrovnání se ovšem nekonalo a byli to opět domácí Stars, kdo dvěma zásahy do prázdné klece pojišťovali zisk dvou bodů. Své první branky nové sezony zaznamenali centři Radek Faksa (15:46, 1+0, +1, 1 střela) a Roope Hintz. Za Minnesotu plnil jen roli nehrajícího náhradníka bek David Jiříček.
Výsledky
30:22 Frederic (K. Kapanen)
58:52 Henrique (McDavid, Mangiapane)
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Zibanejad (A), Panarin (A) – Sheary, J. Miller (C), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Brodzinski – Rempe, Carrick, Edström.
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Draisaitl (A), McDavid (C), Mangiapane – Savoie, Nugent-Hopkins, Roslovic – Podkolzin, Frederic, K. Kapanen – Howard, Henrique, Tomášek.
Rozhodčí: Schrader, Lee – Hughes, Cormier
Počet diváků: 16497
08:42 McCabe (Joshua, Tavares)
13:34 Ekman-Larsson (Nylander, Benoit)
28:49 Tavares (Nylander, Ekman-Larsson)
36:24 McMann (N. Robertson, Ekman-Larsson)
50:42 Matthews (Knies, Cowan)
56:50 Matthews (Tavares, Knies)
59:36 Nylander (Knies)
23:21 McCarron (Skjei, Perbix)
24:05 Haula (Wiesblatt)
56:06 Josi (Wilsby, Marchessault)
58:49 Perbix (Wilsby, Wiesblatt)
Primeau (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Benoit, Ekman-Larsson – Cowan, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – McMann, Domi, N. Robertson – Järnkrok, N. Roy, Joshua.
Annunen (Saros) – Josi (C), Wilsby, Perbix, Skjei, J. Barron, Stastney – Wiesblatt, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Evangelista, Svečkov, Stamkos – Marchessault, Haula, Bunting – Jost, McCarron, C. Smith.
Rozhodčí: Dunning, MacDougall – Smith, Kovachik
Počet diváků: 18124
24:38 Eklund (Toffoli, Leddy)
21:24 S. Walker (Sebastian Aho, Jarvis)
34:14 W. Carrier (Nikišin, Martinook)
38:39 Robinson (Reilly)
41:52 Gostisbehere (Stankoven, Hall)
47:25 Blake (Chatfield, Stankoven)
Nedeljkovic (Askarov) – Orlov, Ferraro, Liljegren, Leddy, Klingberg, S. Dickinson – Toffoli (A), Celebrini (A), Eklund – W. Smith, Wennberg, J. Skinner – Dellandrea, Misa, Kurashev – Reaves, Gaudette, Goodrow (A).
Bussi (Andersen) – S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin, Chatfield, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Ehlers – Blake, Stankoven, Svečnikov – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – Mahon, Toomey
Počet diváků: 12786
37:38 Protas (McMichael, Wilson)
44:56 Wilson (D. Strome, Carlson)
61:19 Chychrun (Wilson, D. Strome)
07:06 Guentzel (McDonagh, Cirelli)
41:23 Point (Hedman, Kučerov)
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin, M. Roy – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, McMichael, Wilson (A) – Milano, Lapierre, Leonard – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, Crozier – Hagel, Point, Kučerov (A) – Guentzel, Cirelli, Goncalves – Holmberg, Gourde, Bjorkstrand – Chaffee, C. Geekie, Douglas.
Rozhodčí: Charron, Markovic – Suchánek, Kelly
Počet diváků: 16948
07:32 Backlund (Weegar)
12:10 Coleman
30:00 Eichel (Stone)
44:09 Korczak (Hertl, Marner)
46:38 Eichel (Barbašev, Lauzon)
59:54 Hertl (Marner, W. Karlsson)
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Weegar (A), Miromanov, Hanley, Parekh – Gridin, Kadri (A), Coronato – Farabee, Frost, Šarangovič – Honzek, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Klapka, Zary.
Hill (21. Schmid) – McNabb, Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Marner – W. Karlsson (A), Saad, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: Lambert, Skilliter – Shewchyk, Deschamps
Počet diváků: 16553
09:42 Kreider (Leo Carlsson, Granlund)
19:25 C. Gauthier (Minťukov, Sennecke)
29:48 Helleson (Kreider)
58:33 Kreider (Terry, Leo Carlsson)
01:03 Brazeau (Shea, Malkin)
07:01 Rakell (Shea, Crosby)
37:01 Mantha (Crosby, Rust)
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Gudas (C), Zellweger, Trouba, Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson, Killorn – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Granlund, Terry – Nesterenko, Poehling, R. Johnston.
Jarry (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Dumba, Clifton – Rakell, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Brazeau – Novak, Kindel, Tomasino – Dewar, Lizotte, Hållander.
Rozhodčí: Hanson, Dwyer – Gibbons, Gawryletz
Počet diváků: 17622
04:37 Newhook (Děmidov, A. Carrier)
27:12 Caufield
41:12 K. Dach (Dobson, Matheson)
57:19 Děmidov (Laine, Gallagher)
63:25 Caufield (L. Hutson, Suzuki)
23:33 Schwartz (S. Wright, Dunn)
37:52 Nyman (Kartye, Gaudreau)
44:48 Oleksiak (McCann, Mahura)
47:56 McCann (Montour, R. Lindgren)
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Guhle, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Laine, J. Evans, Josh Anderson – O. Kapanen, Newhook, Děmidov.
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Mahura, Oleksiak – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, S. Wright, Tolvanen – Marchment, Stephenson, Winterton – Kartye, Gaudreau, Nyman.
Rozhodčí: Beach, Pochmara – Alphonso, Berg
Počet diváků: 20962
05:37 Lindell (Hintz)
16:18 W. Johnston (Rantanen, Hintz)
21:31 Duchene (Bourque, Harley)
58:18 Faksa (J. Robertson, Seguin)
59:50 Hintz (W. Johnston, Lindell)
43:50 Boldy (Buium, Kaprizov)
53:04 Kaprizov (Buium, Tarasenko)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Petrovic – Steel, Hintz, Rantanen – Hryckowian, Duchene, Seguin (A) – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Blackwell, Faksa, Bastian.
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, Buium, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Rossi, Boldy – M. Johansson, Eriksson Ek, Tarasenko – Trenin, Hartman, M. Foligno (A) – Öhgren, Jurov, Hinostroza.
Rozhodčí: Syvret, Hebert – Mills, Gawryletz
Počet diváků: 18532