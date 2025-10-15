Premium

Hertl s Faksou pojišťovali výhry trefami do prázdné, Dostál slavil s Anaheimem

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:16aktualizováno  7:52
Hokejový útočník Tomáš Hertl pomohl gólem a asistencí týmu Vegas k obratu skóre z 0:2 na 4:2 v úterní partii na ledě Calgary. Střelecké konto v nové sezoně NHL si ve stejný den otevřel i Radek Faksa, jenž v závěru pečetil výhru Dallasu 5:2 nad Minnesotou. Gólman Lukáš Dostál slavil s Anaheimem vítězství 4:3 nad Pittsburghem.
Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights (48) trefuje prázdnou bránu Calgary Flames. Nezabránil mu v tom ani padající Zayne Parekh. | foto: Sergei Belski/Imagn ImagesReuters

Hokejistům Calgary vyšel proti favorizovanému soupeři vstup do zápasu, když po první třetině nad Vegas vedli 2:0 góly kapitána Mikaela Backlunda a Blakea Colemana. Na startu druhého dějství v bráně Golden Knigths nastoupil místo zraněného Adina Hilla náhradník Akira Schmid a s jeho příchodem postupně nastal i obrat skóre.

V 30. minutě vstřelil kontaktní branku produktivní centr Jack Eichel. Vyrovnání na 2:2 přišlo v 45. minutě, kdy za asistence bojovníka Tomáše Hertla (18:31, 1+1, +2, 2 střely) slavil Kaedan Korczak.

Další změna skóre na sebe nenechala dlouho čekat. Rozdílovou akci rozjetých Vegas doručil v 47. minutě svým druhým zásahem večera Eichel. Poslední slovo si pak vzal v čase 59:53 zakončením do prázdné klece Flames zkušený Hertl. Jeho soupeř Adam Klapka (10:21, +/-: 0, 2 střely) tak odcházel do kabin v roli poraženého.

Dallas si proti Minnesotě hrající druhý zápas ve dvou dnech vypracoval třígólový náskok. Během úvodních dvou třetin se prosadili obránce Esa Lindell a útočníci Wyatt Johnston s Mattem Duchenem. Využité přesilovky Wild ze třetí třetiny v podání Matta Boldyho a Kirilla Kaprizova však zařídily v závěru ještě drama.

Vyrovnání se ovšem nekonalo a byli to opět domácí Stars, kdo dvěma zásahy do prázdné klece pojišťovali zisk dvou bodů. Své první branky nové sezony zaznamenali centři Radek Faksa (15:46, 1+0, +1, 1 střela) a Roope Hintz. Za Minnesotu plnil jen roli nehrajícího náhradníka bek David Jiříček.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
15. 10. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
30:22 Frederic (K. Kapanen)
58:52 Henrique (McDavid, Mangiapane)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Zibanejad (A), Panarin (A) – Sheary, J. Miller (C), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Brodzinski – Rempe, Carrick, Edström.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Draisaitl (A), McDavid (C), Mangiapane – Savoie, Nugent-Hopkins, Roslovic – Podkolzin, Frederic, K. Kapanen – Howard, Henrique, Tomášek.

Rozhodčí: Schrader, Lee – Hughes, Cormier

Počet diváků: 16497

NHL
15. 10. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Nashville Predators Nashville Predators 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Góly:
08:42 McCabe (Joshua, Tavares)
13:34 Ekman-Larsson (Nylander, Benoit)
28:49 Tavares (Nylander, Ekman-Larsson)
36:24 McMann (N. Robertson, Ekman-Larsson)
50:42 Matthews (Knies, Cowan)
56:50 Matthews (Tavares, Knies)
59:36 Nylander (Knies)
Góly:
23:21 McCarron (Skjei, Perbix)
24:05 Haula (Wiesblatt)
56:06 Josi (Wilsby, Marchessault)
58:49 Perbix (Wilsby, Wiesblatt)
Sestavy:
Primeau (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Benoit, Ekman-Larsson – Cowan, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – McMann, Domi, N. Robertson – Järnkrok, N. Roy, Joshua.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi (C), Wilsby, Perbix, Skjei, J. Barron, Stastney – Wiesblatt, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Evangelista, Svečkov, Stamkos – Marchessault, Haula, Bunting – Jost, McCarron, C. Smith.

Rozhodčí: Dunning, MacDougall – Smith, Kovachik

Počet diváků: 18124

NHL
15. 10. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Góly:
24:38 Eklund (Toffoli, Leddy)
Góly:
21:24 S. Walker (Sebastian Aho, Jarvis)
34:14 W. Carrier (Nikišin, Martinook)
38:39 Robinson (Reilly)
41:52 Gostisbehere (Stankoven, Hall)
47:25 Blake (Chatfield, Stankoven)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Orlov, Ferraro, Liljegren, Leddy, Klingberg, S. Dickinson – Toffoli (A), Celebrini (A), Eklund – W. Smith, Wennberg, J. Skinner – Dellandrea, Misa, Kurashev – Reaves, Gaudette, Goodrow (A).
Sestavy:
Bussi (Andersen) – S. Walker, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin, Chatfield, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Ehlers – Blake, Stankoven, Svečnikov – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – Mahon, Toomey

Počet diváků: 12786

NHL
15. 10. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:2P (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly:
37:38 Protas (McMichael, Wilson)
44:56 Wilson (D. Strome, Carlson)
61:19 Chychrun (Wilson, D. Strome)
Góly:
07:06 Guentzel (McDonagh, Cirelli)
41:23 Point (Hedman, Kučerov)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin, M. Roy – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, McMichael, Wilson (A) – Milano, Lapierre, Leonard – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, Crozier – Hagel, Point, Kučerov (A) – Guentzel, Cirelli, Goncalves – Holmberg, Gourde, Bjorkstrand – Chaffee, C. Geekie, Douglas.

Rozhodčí: Charron, Markovic – Suchánek, Kelly

Počet diváků: 16948

NHL
15. 10. 2025 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Góly:
07:32 Backlund (Weegar)
12:10 Coleman
Góly:
30:00 Eichel (Stone)
44:09 Korczak (Hertl, Marner)
46:38 Eichel (Barbašev, Lauzon)
59:54 Hertl (Marner, W. Karlsson)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Weegar (A), Miromanov, Hanley, Parekh – Gridin, Kadri (A), Coronato – Farabee, Frost, Šarangovič – Honzek, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Klapka, Zary.
Sestavy:
Hill (21. Schmid) – McNabb, Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Marner – W. Karlsson (A), Saad, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: Lambert, Skilliter – Shewchyk, Deschamps

Počet diváků: 16553

NHL
15. 10. 2025 4:30
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Góly:
09:42 Kreider (Leo Carlsson, Granlund)
19:25 C. Gauthier (Minťukov, Sennecke)
29:48 Helleson (Kreider)
58:33 Kreider (Terry, Leo Carlsson)
Góly:
01:03 Brazeau (Shea, Malkin)
07:01 Rakell (Shea, Crosby)
37:01 Mantha (Crosby, Rust)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Gudas (C), Zellweger, Trouba, Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson, Killorn – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Granlund, Terry – Nesterenko, Poehling, R. Johnston.
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Dumba, Clifton – Rakell, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Brazeau – Novak, Kindel, Tomasino – Dewar, Lizotte, Hållander.

Rozhodčí: Hanson, Dwyer – Gibbons, Gawryletz

Počet diváků: 17622

NHL
15. 10. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:4P (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0)
Góly:
04:37 Newhook (Děmidov, A. Carrier)
27:12 Caufield
41:12 K. Dach (Dobson, Matheson)
57:19 Děmidov (Laine, Gallagher)
63:25 Caufield (L. Hutson, Suzuki)
Góly:
23:33 Schwartz (S. Wright, Dunn)
37:52 Nyman (Kartye, Gaudreau)
44:48 Oleksiak (McCann, Mahura)
47:56 McCann (Montour, R. Lindgren)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Guhle, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Laine, J. Evans, Josh Anderson – O. Kapanen, Newhook, Děmidov.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Mahura, Oleksiak – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, S. Wright, Tolvanen – Marchment, Stephenson, Winterton – Kartye, Gaudreau, Nyman.

Rozhodčí: Beach, Pochmara – Alphonso, Berg

Počet diváků: 20962

NHL
15. 10. 2025 3:30
Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Góly:
05:37 Lindell (Hintz)
16:18 W. Johnston (Rantanen, Hintz)
21:31 Duchene (Bourque, Harley)
58:18 Faksa (J. Robertson, Seguin)
59:50 Hintz (W. Johnston, Lindell)
Góly:
43:50 Boldy (Buium, Kaprizov)
53:04 Kaprizov (Buium, Tarasenko)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Petrovic – Steel, Hintz, Rantanen – Hryckowian, Duchene, Seguin (A) – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Blackwell, Faksa, Bastian.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, Buium, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Rossi, Boldy – M. Johansson, Eriksson Ek, Tarasenko – Trenin, Hartman, M. Foligno (A) – Öhgren, Jurov, Hinostroza.

Rozhodčí: Syvret, Hebert – Mills, Gawryletz

Počet diváků: 18532

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

