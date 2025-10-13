Nečas režíroval výhru Colorada, body sbírají také Zacha s Pastrňákem

Ve skvělé formě hrající Martin Nečas (18:27, 0+2, +2, 3 střely) dokázal bodovat i ve svém čtvrtém startu v nové sezoně NHL. Po dvou gólech proti Los Angeles, asistenci proti Utahu a třem zápisům (1+2) z duelu s Dallasem přidal v otevírací partii pondělního programu další dvě přihrávky. Colorado tak i díky němu zvítězilo 3:1 na ledě Buffala.
V obou případech byl po asistenci českého reprezentanta na konci akce hvězdný Nathan MacKinnon. Ve 4. minutě se chytře uvolnil a otevíral skóre bekhendem a podruhé slavil v 32. minutě poté, co si našel střeleckou pozici na levém kruhu. Oba borci Avalanche se tak zlepšili na průběžných osm bodů a kralují průběžné tabulce produktivity NHL. V dresu Buffala se čtyřikrát pokoušel střelecky prosadit Jiří Kulich (16:09, -2, 4 střely), svého prvního bodového zápisu sezony se ale ještě nedočkal.
Výsledky
32:11 Marchessault (Bunting, Haula)
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – B. Tkachuk (C), Stützle, Zetterlund – Perron, Cozens, Amadio – Greig, Pinto, Giroux (A) – Lycksell, Eller, Cousins.
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Skjei, Perbix, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Kemell – Stamkos, Svečkov, Evangelista – Bunting, Haula, Marchessault – C. Smith, McCarron, Jost.
Rozhodčí: Pochmara, Hiff – Barton, Brisebois
18:55 Larkin (DeBrincat, Raymond)
Stolarz (Primeau) – McCabe, C. Tanev, Rielly (A), Carlo, Benoit, Ekman-Larsson – Knies, Matthews (C), Cowan – Maccelli, Tavares (A), Nylander – N. Robertson, Domi, McMann – Joshua, N. Roy, Järnkrok.
Talbot (Gibson) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, P. Kane – Copp, Compher, Brandsegg-Nygård – J. van Riemsdyk, Rasmussen, Appleton.
Rozhodčí: Beach, Nicholson – Cherrey, Alphonso
21:09 Mittelstadt (Arvidsson, Zacha)
25:31 Harris (Pastrňák)
31:35 M. Geekie (Zacha)
01:09 Cirelli (Guentzel, Goncalves)
13:16 Cirelli (Guentzel, Goncalves)
20:39 Gourde (Holmberg, Moser)
23:37 Holmberg (Bjorkstrand, Crozier)
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Lohrei, Peeke, Harris, Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm (A), M. Geekie – Arvidsson, Mittelstadt, Zacha – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Chusnutdinov.
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Crozier, Moser – Kučerov (A), Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, Hagel – Bjorkstrand, Gourde, C. Geekie – Chaffee, Finley, Holmberg – Lilleberg.
Rozhodčí: Brenk, Halkidis – MacPherson, Hughes
16:32 T. Thompson (Tuch, Dahlin)
03:14 MacKinnon (Nečas, Burns)
24:32 Makar (Ničuškin)
31:59 MacKinnon (Nečas)
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Byram, Timmins, Bryson, Power, R. Johnson – T. Thompson (A), Kulich, Zucker – Tuch (A), McLeod, Quinn – Doan, Krebs, Danforth – Dunne, Kozak, Malenstyn.
Wedgewood (Miner) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Solovjov – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Kelly, Kiviranta.
Rozhodčí: Schradler, MacDougall – Tobias, Baker
22:05 Pageau (DeAngelo)
34:45 Heineman (Drouin, Schaefer)
07:35 M. Barron (Koepke, Pearson)
11:48 Niederreiter (Nyquist, J. Toews)
22:19 Stanley (Pearson, M. Barron)
32:39 Pearson (Niederreiter)
57:35 Scheifele (Connor)
Sorokin (Rittich) – Romanov, DeAngelo, Pelech, Pulock, Schaefer, Mayfield – Drouin, Horvat (A), Heineman – Duclair, Barzal, Palmieri (A) – Lee (C), Pageau, Šabanov – Holmström, Cizikas, Cyplakov.
Comrie (Hellebuyck) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk (A), C. Miller, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Iafallo, J. Toews, Čibrikov – Niederreiter, Naměstnikov, Nyquist – Koepke, M. Barron, Pearson.
Rozhodčí: Sutherland, Markovic – Suchánek, Kelly
Vladař (Ersson) – Seeler, Sanheim, Ginning, Drysdale, Andrae, Juulsen – Konecny, Couturier, Mičkov – Dvorak, Zegras, Tippett – Foerster, Cates, Brink – Grebjonkin, Luchanko, Hathaway.
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Verhaeghe, Bennett, Marchand – Luostarinen, Lundell, Reinhart – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.