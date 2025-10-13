Premium

Washington urval hubenou výhru na ledě Rangers, rozhodl Beauvillier

Martin Korbáš
  7:12aktualizováno  7:28
Po sobotních šestnácti zápasech v neděli hokejová NHL nabídla jediný duel. Rangers na domácím ledě podlehli fotbalovým výsledkem 0:1 Washingtonu, za který se v 34. minutě prosadil útočník Beauvillier. Hlavní hvězdou byl gólman vítězů Charlie Lindgren, jenž na čisté konto potřeboval 35 zákroků.
Radost hokejistů Washingtonu z branky. | foto: AP

Hokejisté Rangers měli v domácí partii proti Washingtonu střeleckou převahu 35:21, výhru si však odvezli hosté. Rozhodla o tom akce z 34. minuty, kdy křídlo třetí formace Anthony Beauvillier tečoval nad rameno veterána Jonathana Quicka pobídku kapitána Alexe Ovečkina.

Ten ve své 21. sezoně kariéry, do níž vstupuje s 897 góly jako nejlepší střelec historie, potřebuje ještě šest dalších startů a stane se teprve osmým hráčem všech dob s patnácti stovkami odehraných duelů NHL v dresu jediného celku. 40letý forvard v zámoří působil jen v barvách Capitals.

Výsledek

NHL
13. 10. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Washington Capitals Washington Capitals 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Góly:
Góly:
33:47 Beauvillier (Ovečkin, Chisholm)
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Vaakanainen, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Panarin (A) – Sheary, J. Miller (C), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Brodzinski – Rempe, Carrick, Edström.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, Chisholm – Milano, D. Strome, Ovečkin (C) – Protas, Dubois, Wilson (A) – Beauvillier, McMichael, Leonard – Duhaime, Dowd, Sourdif.

Rozhodčí: Syvret, Lee – Grillo, Apperson

Počet diváků: 17479

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Washington urval hubenou výhru na ledě Rangers, rozhodl Beauvillier

Po sobotních šestnácti zápasech v neděli hokejová NHL nabídla jediný duel. Rangers na domácím ledě podlehli fotbalovým výsledkem 0:1 Washingtonu, za který se v 34. minutě prosadil útočník...

13. října 2025  7:12,  aktualizováno  7:28

Odplata za potupu, hradubické derby rozhodl Pour: Tak se chceme prezentovat

Že by opravdu přicházely chvíle, které právě před rokem nastartovaly hradecký Mountfield k cestě až ke druhému místu v základní části? „Tohle je Hradec, jakým se chceme prezentovat,“ řekl po...

12. října 2025  22:32

Flek bez skvrny: hattrick proti Litvínovu, pět bodů a gól v oslabení jako déjà vu

Výkon bez skvrny. Jakub Flek, hokejový mistr světa, v neděli na litvínovském ledě řádil jako utržený ze řetězu. Obhájce titulu Kometa otočila extraligový zápas na 5:2 a její kapitán měl prsty ve...

12. října 2025  21:47

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

12. října 2025  15:45,  aktualizováno  21:09

Teplý konečně nastoupil v Plzni. V hlavě mám ještě trochu obavy, říká po zranění

Po více než měsíční pauze vynucené zraněním se útočník Michal Teplý dočkal premiérového ligového startu v dresu Plzně. Při jeho prvním startu v sezoně však Západočeši na domácím ledě nedokázali...

12. října 2025  21:08

Domácí měsíc sucha je u konce. Snad už jsme si to vyžrali, doufá Sparta po výhře

Přesně jeden měsíc. 30 dní. Takovou dobu sparťanští hokejisté nevyhráli v domácím prostředí. Ve 14. extraligovém kole proti Českým Budějovicím (4:2) se dočkali teprve druhého triumfu před vlastními...

12. října 2025  19:56

Štamprle pro kouče, pozor na lobíky. Rivalové už řeší nevšední Winter Classic

V sobotu pod litoměřickou střechou, poslední lednový den pod širým nebem. První severočeské derby sezony katapultovalo kališníky po výhře nad Chomutovem 6:2 zpátky do čela první ligy, nejsledovanější...

12. října 2025  12:34

Ropákova cyklistická mise. Kotelník projel Evropu a podpořil Litvínov: Polákům je fuk

Premium

Vyhýbal se monstrózním jakům, dotěrní severští komáři mu lezli do nosu i uší, lekal ho štěkot toulavých psů ze tmy. Dalibor Frýba, upovídaný bubeník z litvínovského hokejového kotle, svoje letní...

12. října 2025

Tři body skvělého Nečase Coloradu nestačily, Zacha se trefil při výhře Bostonu

Po pátečním volnu bylo v NHL v akci všech 32 týmů. A znovu se pořádně blýskl Martin Nečas z Colorada. V utkání proti Dallasu si připsal tři body za gól a dvě asistence, jeho tým však padl 4:5 po...

11. října 2025  22:15,  aktualizováno  12.10 7:03

Jde to i bez Nedvěda. Litoměřice uspěly po třech porážkách a opět vedou první ligu

Litoměřice v první hokejové lize po třech porážkách v řadě zvítězily doma 6:2 nad Chomutovem a vrátily se do čela tabulky. Filip Kuťák pomohl k výhře gólem a dvěma asistencemi. Stadion vede o bod...

11. října 2025  20:23

Klíma útočí na svůj rekord a Rytíři se rozjíždí: Všichni už znají svoje místo

Za celou minulou sezonu dal v Liberci 5 gólů, po letním příchodu do Kladna jich hokejový útočník Kelly Klíma nasázel za 13 zápasů už šest. I díky svátečnímu střelci se Rytíři v extralize rozjíždí,...

11. října 2025  13:18

První Češi v NHL: Dobrý večer, pane Nedomanský! zdravil Lanz před premiérou

Premium

Nelze ho považovat za typického žáka české hokejové školy. Richard Lanz s rodiči opustil rodnou zemi v tragických dnech její okupace v srpnu 1968 už jako sedmiletý kluk. Citové pouto k ní ovšem nikdy...

11. října 2025

