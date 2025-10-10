Pastrňák, Zacha a Nečas asistovali, Chytil dvakrát pálil za Vancouver

Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
25:29 Lundell (Rodrigues, Petry)
42:19 Marchand (Kunin, Greer)
37:48 Cates (Foerster)
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Petry – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.
Vladař (Ersson) – Seeler, Sanheim (A), Ginning, Drysdale, Zamula, Juulsen – Dvorak, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Zegras, Konecny (A) – Foerster, Cates, Brink – Deslauriers, Abols, Hathaway.
Rozhodčí: McCauley, Nicholson – Fournier, MacPherson
Počet diváků: 19431
05:31 J. Skinner (Dellandrea, Muchamadullin)
26:59 Wennberg (Eklund, Klingberg)
42:59 Kurashev (Orlov, Muchamadullin)
08:09 Howden (Kolesar, Hutton)
34:22 Dorofejev (Stone, Eichel)
58:26 Eichel (Stone, Hertl)
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Leddy, Liljegren, Ferraro, Muchamadullin, Orlov – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Gaudette, Goodrow (A).
Schmid (Hill) – Theodore, McNabb, Whitecloud, Hutton, Korczak, Lauzon – Marner, Eichel (A), Barbašev – Dorofejev, Hertl, Saad – Stone (C), W. Karlsson (A), R. Smith – Kolesar, Sissons, Howden.
Rozhodčí: Rank, L'Ecuyer – Knorr, B. Gawryletz
15:54 Hartman (M. Johansson)
17:30 Boldy (Kaprizov, Rossi)
32:27 Eriksson Ek (Kaprizov, Boldy)
37:36 Hartman (Trenin)
47:26 Rossi (Kaprizov, Boldy)
Binnington (Hofer) – Fowler, Parayko, Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux – Bučněvič, R. Thomas, Snuggerud – Holloway, B. Schenn, Kyrou – Neighbours, Suter, M. Joseph – Toropčenko, Bjugstad, N. Walker.
Gustavsson (Wallstedt) – J. Middleton, Faber, Buium, Spurgeon, Bogosian, Jiříček – Kaprizov, Rossi, Boldy – M. Foligno, Eriksson Ek, Tarasenko – Trenin, Hartman, M. Johansson – Öhgren, Haight, Hinostroza.
Rozhodčí: Sandlak, MacDougall – Murchison, Baker
05:35 Bjorkstrand (Guentzel, Point)
07:00 Point (Guentzel, D. Raddysh)
14:45 Kučerov (Hedman, Point)
59:47 Kučerov (D. Raddysh, Hedman)
10:18 Cozens (B. Tkachuk, Sanderson)
20:42 Zub (B. Tkachuk, Stützle)
35:09 Pinto (Zub, B. Tkachuk)
58:13 Pinto (Sanderson)
59:12 Giroux (Pinto, Zub)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Crozier, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, Hagel – Bjorkstrand, Gourde, Chaffee – C. Geekie, Holmberg, Douglas.
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Matinpalo, Sebrango – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Amadio, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Greig – MacDermid, Eller, Cousins.
Rozhodčí: Sutherland, Blandina – Cherrey, Hughes
Počet diváků: 19092
02:21 Dunn (Larsson, Schwartz)
23:50 Marchment (Montour)
44:25 McCann (Beniers, Eberle)
04:11 Sennecke (McTavish)
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, S. Wright, Schwartz – Winterton, Stephenson, Marchment – Nyman, Gaudreau, Kartye.
Dostál (Mrázek) – Gudas (C), LaCombe, Trouba, Zellweger, Helleson, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Granlund, Vatrano – Colangelo, Poehling, R. Johnston.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Thomas John Luxmore. Čároví: Jesse Marquis, Ben O'Quinn
03:23 Malkin (Crosby, Rakell)
25:41 Brunicke (Hållander, Novak)
28:58 Crosby (Malkin, Rakell)
54:21 Brazeau (Malkin, Mantha)
12:02 Drouin (Schaefer)
24:04 Palmieri (Barzal, Mayfield)
39:19 Šabanov (Holmström)
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, C. Jones – Rakell, Crosby (C), Koivunen – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Hållander, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Tomasino.
Sorokin (Rittich) – DeAngelo, Romanov, Pulock, Pelech, Mayfield, Schaefer – Heineman, Horvat, Drouin – Palmieri, Barzal, Lee (C) – Holmström, Pageau, Šabanov – Cyplakov, Cizikas, Duclair.
Rozhodčí: G. Dwyer, M. Dunning – S. Barton, M. Cormier
Počet diváků: 16107
14:53 Sherwood (O'Connor)
42:54 Chytil
48:53 Chytil (Bains)
51:42 Lekkerimäki (E. Kane, Garland)
57:05 Boeser (Elias Pettersson, DeBrusk)
53:04 Frost (Šarangovič, Farabee)
Demko (Lankinen) – Q. Hughes, Hronek, M. Pettersson, T. Myers, Forbort, Elias Pettersson – DeBrusk, Elias Pettersson, Boeser – Bains, Chytil, Garland – E. Kane, Lekkerimäki, O'Connor – Räty, Sherwood.
Wolf (D. Cooley) – Hanley, Weegar, Bean, Andersson, Bahl, Pachal – Gridin, Kadri, Coronato – Farabee, Frost, Šarangovič – Zary, Backlund, Coleman – Lomberg, Kirkland, Klapka.
Rozhodčí: Charron, Chmielewski – Toomey, Mahon
11:43 Lafrenière (Trocheck, Panarin)
54:45 Soucy (Borgen, J. Miller)
57:11 J. Miller (Schneider, Lafrenière)
57:25 Fox (Carrick)
Lyon (Ellis) – Byram, Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, R. Johnson, Bryson – Krebs, Norris, T. Thompson (A) – Zucker, Kulich, Tuch (A) – Quinn, McLeod, Doan – Geertsen, Danforth, Malenstyn.
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox, Soucy, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Panarin (A), Trocheck, Lafrenière – Cuylle, J. Miller (C), Zibanejad (A) – Sheary, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Rempe.
Rozhodčí: South, Hanson – Kovachik, Shewchyk
Počet diváků: 19070
03:50 Larkin (P. Kane, Seider)
10:14 Z. Bolduc (Gallagher, Matheson)
12:43 O. Kapanen (Newhook, Děmidov)
19:53 Matheson (Suzuki, Dobson)
25:19 A. Carrier (Xhekaj, Gallagher)
37:12 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
Gibson (38. Talbot) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, P. Kane – Copp, Compher, Brandsegg-Nygård – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Gallagher (A), K. Dach, Z. Bolduc – Josh Anderson, J. Evans, Laine.
Rozhodčí: Lee, Hiff – Tobias, Murray
Počet diváků: 19515
06:19 Connor (Scheifele, Vilardi)
49:53 M. Barron
51:09 Connor (Scheifele, DeMelo)
56:57 Connor (Scheifele, DeMelo)
03:15 Rantanen (Hintz, Steel)
15:24 Lundkvist (Rantanen, J. Robertson)
41:01 J. Robertson (Rantanen, Hintz)
41:37 Seguin (Duchene, Harley)
43:23 W. Johnston (Lundkvist, Harley)
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, H. Fleury, Pionk, L. Schenn, Stanley – Connor, Scheifele, Vilardi – Nyquist, J. Toews, Čibrikov – Niederreiter, Naměstnikov, Iafallo – Koepke, M. Barron, Pearson.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Harley, Lundkvist, Bichsel, Ljubuškin – Steel, Hintz, Rantanen – Blackwell, Duchene, Seguin – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Hryckowian, Faksa, Bastian.
Rozhodčí: Pochmara, Samuels-Thomas – Gibbons, Brisebois
03:53 Mittelstadt
29:10 Jeannot (Eyssimont, Jokiharju)
40:15 E. Lindholm (Zacha, Pastrňák)
62:12 Minten
08:19 Bedard (Burakovsky, C. Dach)
22:22 Crevier (Bedard, N. Foligno)
42:22 Burakovsky (Levšunov, Nazar)
Korpisalo (Swayman) – Lohrei, McAvoy (A), Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Mittelstadt, Zacha – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Chusnutdinov.
A. Söderblom (Knight) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Grzelcyk, Murphy (A), Crevier – Burakovsky, Bedard, C. Dach – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, Dickinson (A), Donato – Greene, N. Foligno (C).
Rozhodčí: Schlenker, Kea – Suchanek, Kelly
Počet diváků: 17850
06:43 Bunting (Haula)
42:41 O'Reilly (F. Forsberg, Josi)
16:01 Voronkov (Severson, Mateychuk)
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Skjei, Perbix, Stastney, J. Barron – F. Forsberg, O'Reilly, Stamkos – Svečkov, Kemell, Bunting – Haula, Marchessault, C. Smith – McCarron, Evangelista, Martin.
Greaves (Merzļikins) – Werenski, Fabbro, Provorov, Severson, Mateychuk, Gudbranson – Voronkov, Monahan, Marčenko – Jenner (C), Fantilli, C. Sillinger – K. Johnson, Coyle, Miles Wood – Aston-Reese, Lundeström, Olivier.
Rozhodčí: Brenk, Markovic – Flemington, Smith
10:57 Colton (Drury, Olofsson)
42:52 MacKinnon (Makar, Nečas)
37:48 Guenther (Keller, Schmaltz)
Wedgewood (Miner) – D. Toews, Makar (A), Girard, Burns, Malinski, Manson – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kiviranta, Kelly, Brindley.
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole, Simašev, Määttä – Keller (C), McBain, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), Stenlund, Yamamoto – B. Tanev, Agozzino.
Rozhodčí: Hebert, Skilliter – Jackson, Murray
Počet diváků: 18087
04:06 Hall (Gostisbehere, Nikišin)
29:23 K. Miller (W. Carrier)
50:21 K. Miller (Sebastian Aho, Blake)
57:17 Jarvis (Sebastian Aho, Gostisbehere)
59:05 Jarvis
59:47 Robinson (Hall, Kotkaniemi)
28:15 Hamilton (Bratt, J. Hughes)
33:54 Glass (L. Hughes)
51:38 Bratt (Pesce, L. Hughes)
Andersen (Bussi) – S. Walker, Slavin (A), Chatfield, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Ehlers – Blake, Stankoven, Svečnikov – W. Carrier, Staal (C), Martinook – Robinson, Kotkaniemi, Hall.
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Dadonov – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Glass, Palát (A) – Gricjuk, Glendening, Cotter.
Rozhodčí: Eric Furlatt, Corey Syvret. Čároví: Devin Berg, Kilian McNamara
Počet diváků: 18404