Pastrňák, Zacha a Nečas asistovali, Chytil dvakrát pálil za Vancouver

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:18
Třetí hrací den nové sezony hokejové NHL nabídl hned čtrnáct zápasů. Boston i díky asistencím Davida Pastrňáka a Pavla Zachy zvítězil 4:3 po prodloužení nad Chicagem. Martin Nečas asistoval u vítězné akce Colorada na 2:1 proti Utahu a skvělý výkon předvádí Filip Chytil, jenž vstřelil dva góly Vancouveru proti Calgary. V akci se představili čtyři čeští gólmani, výhru však slavil jen Jakub Dobeš z Montrealu.

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks | foto: Bob FridReuters

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
10. 10. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly:
25:29 Lundell (Rodrigues, Petry)
42:19 Marchand (Kunin, Greer)
Góly:
37:48 Cates (Foerster)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Petry – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Seeler, Sanheim (A), Ginning, Drysdale, Zamula, Juulsen – Dvorak, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Zegras, Konecny (A) – Foerster, Cates, Brink – Deslauriers, Abols, Hathaway.

Rozhodčí: McCauley, Nicholson – Fournier, MacPherson

Počet diváků: 19431

NHL
10. 10. 2025 4:00
zápas probíhá
San Jose Sharks San Jose Sharks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:3 (1:1, 1:1, 1:1 - -:-)
Góly:
05:31 J. Skinner (Dellandrea, Muchamadullin)
26:59 Wennberg (Eklund, Klingberg)
42:59 Kurashev (Orlov, Muchamadullin)
Góly:
08:09 Howden (Kolesar, Hutton)
34:22 Dorofejev (Stone, Eichel)
58:26 Eichel (Stone, Hertl)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Leddy, Liljegren, Ferraro, Muchamadullin, Orlov – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Gaudette, Goodrow (A).
Sestavy:
Schmid (Hill) – Theodore, McNabb, Whitecloud, Hutton, Korczak, Lauzon – Marner, Eichel (A), Barbašev – Dorofejev, Hertl, Saad – Stone (C), W. Karlsson (A), R. Smith – Kolesar, Sissons, Howden.

Rozhodčí: Rank, L'Ecuyer – Knorr, B. Gawryletz

NHL
10. 10. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
15:54 Hartman (M. Johansson)
17:30 Boldy (Kaprizov, Rossi)
32:27 Eriksson Ek (Kaprizov, Boldy)
37:36 Hartman (Trenin)
47:26 Rossi (Kaprizov, Boldy)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Fowler, Parayko, Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux – Bučněvič, R. Thomas, Snuggerud – Holloway, B. Schenn, Kyrou – Neighbours, Suter, M. Joseph – Toropčenko, Bjugstad, N. Walker.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – J. Middleton, Faber, Buium, Spurgeon, Bogosian, Jiříček – Kaprizov, Rossi, Boldy – M. Foligno, Eriksson Ek, Tarasenko – Trenin, Hartman, M. Johansson – Öhgren, Haight, Hinostroza.

Rozhodčí: Sandlak, MacDougall – Murchison, Baker

NHL
10. 10. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
Góly:
05:35 Bjorkstrand (Guentzel, Point)
07:00 Point (Guentzel, D. Raddysh)
14:45 Kučerov (Hedman, Point)
59:47 Kučerov (D. Raddysh, Hedman)
Góly:
10:18 Cozens (B. Tkachuk, Sanderson)
20:42 Zub (B. Tkachuk, Stützle)
35:09 Pinto (Zub, B. Tkachuk)
58:13 Pinto (Sanderson)
59:12 Giroux (Pinto, Zub)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Crozier, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, Hagel – Bjorkstrand, Gourde, Chaffee – C. Geekie, Holmberg, Douglas.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson (A), Jensen, Chabot (A), Matinpalo, Sebrango – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Amadio, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Greig – MacDermid, Eller, Cousins.

Rozhodčí: Sutherland, Blandina – Cherrey, Hughes

Počet diváků: 19092

NHL
10. 10. 2025 4:00
zápas probíhá
Seattle Kraken Seattle Kraken : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:1 (1:1, 1:0, -:-)
Góly:
02:21 Dunn (Larsson, Schwartz)
23:50 Marchment (Montour)
44:25 McCann (Beniers, Eberle)
Góly:
04:11 Sennecke (McTavish)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, S. Wright, Schwartz – Winterton, Stephenson, Marchment – Nyman, Gaudreau, Kartye.
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – Gudas (C), LaCombe, Trouba, Zellweger, Helleson, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Granlund, Vatrano – Colangelo, Poehling, R. Johnston.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Thomas John Luxmore. Čároví: Jesse Marquis, Ben O'Quinn

NHL
10. 10. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Islanders New York Islanders 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Góly:
03:23 Malkin (Crosby, Rakell)
25:41 Brunicke (Hållander, Novak)
28:58 Crosby (Malkin, Rakell)
54:21 Brazeau (Malkin, Mantha)
Góly:
12:02 Drouin (Schaefer)
24:04 Palmieri (Barzal, Mayfield)
39:19 Šabanov (Holmström)
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, C. Jones – Rakell, Crosby (C), Koivunen – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Hållander, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Tomasino.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – DeAngelo, Romanov, Pulock, Pelech, Mayfield, Schaefer – Heineman, Horvat, Drouin – Palmieri, Barzal, Lee (C) – Holmström, Pageau, Šabanov – Cyplakov, Cizikas, Duclair.

Rozhodčí: G. Dwyer, M. Dunning – S. Barton, M. Cormier

Počet diváků: 16107

NHL
10. 10. 2025 4:00
zápas probíhá
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Calgary Flames Calgary Flames 5:1 (1:0, 0:0, -:-)
Góly:
14:53 Sherwood (O'Connor)
42:54 Chytil
48:53 Chytil (Bains)
51:42 Lekkerimäki (E. Kane, Garland)
57:05 Boeser (Elias Pettersson, DeBrusk)
Góly:
53:04 Frost (Šarangovič, Farabee)
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Q. Hughes, Hronek, M. Pettersson, T. Myers, Forbort, Elias Pettersson – DeBrusk, Elias Pettersson, Boeser – Bains, Chytil, Garland – E. Kane, Lekkerimäki, O'Connor – Räty, Sherwood.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Hanley, Weegar, Bean, Andersson, Bahl, Pachal – Gridin, Kadri, Coronato – Farabee, Frost, Šarangovič – Zary, Backlund, Coleman – Lomberg, Kirkland, Klapka.

Rozhodčí: Charron, Chmielewski – Toomey, Mahon

NHL
10. 10. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : New York Rangers New York Rangers 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Góly:
Góly:
11:43 Lafrenière (Trocheck, Panarin)
54:45 Soucy (Borgen, J. Miller)
57:11 J. Miller (Schneider, Lafrenière)
57:25 Fox (Carrick)
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Byram, Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, R. Johnson, Bryson – Krebs, Norris, T. Thompson (A) – Zucker, Kulich, Tuch (A) – Quinn, McLeod, Doan – Geertsen, Danforth, Malenstyn.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Fox, Soucy, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Panarin (A), Trocheck, Lafrenière – Cuylle, J. Miller (C), Zibanejad (A) – Sheary, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Rempe.

Rozhodčí: South, Hanson – Kovachik, Shewchyk

Počet diváků: 19070

NHL
10. 10. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Góly:
03:50 Larkin (P. Kane, Seider)
Góly:
10:14 Z. Bolduc (Gallagher, Matheson)
12:43 O. Kapanen (Newhook, Děmidov)
19:53 Matheson (Suzuki, Dobson)
25:19 A. Carrier (Xhekaj, Gallagher)
37:12 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
Sestavy:
Gibson (38. Talbot) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, P. Kane – Copp, Compher, Brandsegg-Nygård – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Gallagher (A), K. Dach, Z. Bolduc – Josh Anderson, J. Evans, Laine.

Rozhodčí: Lee, Hiff – Tobias, Murray

Počet diváků: 19515

NHL
10. 10. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Dallas Stars Dallas Stars 4:5 (1:2, 0:0, 3:3)
Góly:
06:19 Connor (Scheifele, Vilardi)
49:53 M. Barron
51:09 Connor (Scheifele, DeMelo)
56:57 Connor (Scheifele, DeMelo)
Góly:
03:15 Rantanen (Hintz, Steel)
15:24 Lundkvist (Rantanen, J. Robertson)
41:01 J. Robertson (Rantanen, Hintz)
41:37 Seguin (Duchene, Harley)
43:23 W. Johnston (Lundkvist, Harley)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, H. Fleury, Pionk, L. Schenn, Stanley – Connor, Scheifele, Vilardi – Nyquist, J. Toews, Čibrikov – Niederreiter, Naměstnikov, Iafallo – Koepke, M. Barron, Pearson.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Harley, Lundkvist, Bichsel, Ljubuškin – Steel, Hintz, Rantanen – Blackwell, Duchene, Seguin – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Hryckowian, Faksa, Bastian.

Rozhodčí: Pochmara, Samuels-Thomas – Gibbons, Brisebois

NHL
10. 10. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:3P (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Góly:
03:53 Mittelstadt
29:10 Jeannot (Eyssimont, Jokiharju)
40:15 E. Lindholm (Zacha, Pastrňák)
62:12 Minten
Góly:
08:19 Bedard (Burakovsky, C. Dach)
22:22 Crevier (Bedard, N. Foligno)
42:22 Burakovsky (Levšunov, Nazar)
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Lohrei, McAvoy (A), Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Mittelstadt, Zacha – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Chusnutdinov.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Grzelcyk, Murphy (A), Crevier – Burakovsky, Bedard, C. Dach – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, Dickinson (A), Donato – Greene, N. Foligno (C).

Rozhodčí: Schlenker, Kea – Suchanek, Kelly

Počet diváků: 17850

NHL
10. 10. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly:
06:43 Bunting (Haula)
42:41 O'Reilly (F. Forsberg, Josi)
Góly:
16:01 Voronkov (Severson, Mateychuk)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Skjei, Perbix, Stastney, J. Barron – F. Forsberg, O'Reilly, Stamkos – Svečkov, Kemell, Bunting – Haula, Marchessault, C. Smith – McCarron, Evangelista, Martin.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski, Fabbro, Provorov, Severson, Mateychuk, Gudbranson – Voronkov, Monahan, Marčenko – Jenner (C), Fantilli, C. Sillinger – K. Johnson, Coyle, Miles Wood – Aston-Reese, Lundeström, Olivier.

Rozhodčí: Brenk, Markovic – Flemington, Smith

NHL
10. 10. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly:
10:57 Colton (Drury, Olofsson)
42:52 MacKinnon (Makar, Nečas)
Góly:
37:48 Guenther (Keller, Schmaltz)
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – D. Toews, Makar (A), Girard, Burns, Malinski, Manson – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kiviranta, Kelly, Brindley.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole, Simašev, Määttä – Keller (C), McBain, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), Stenlund, Yamamoto – B. Tanev, Agozzino.

Rozhodčí: Hebert, Skilliter – Jackson, Murray

Počet diváků: 18087

NHL
10. 10. 2025 1:30
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New Jersey Devils New Jersey Devils 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Góly:
04:06 Hall (Gostisbehere, Nikišin)
29:23 K. Miller (W. Carrier)
50:21 K. Miller (Sebastian Aho, Blake)
57:17 Jarvis (Sebastian Aho, Gostisbehere)
59:05 Jarvis
59:47 Robinson (Hall, Kotkaniemi)
Góly:
28:15 Hamilton (Bratt, J. Hughes)
33:54 Glass (L. Hughes)
51:38 Bratt (Pesce, L. Hughes)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – S. Walker, Slavin (A), Chatfield, K. Miller, Gostisbehere, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Ehlers – Blake, Stankoven, Svečnikov – W. Carrier, Staal (C), Martinook – Robinson, Kotkaniemi, Hall.
Sestavy:
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Dadonov – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Glass, Palát (A) – Gricjuk, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: Eric Furlatt, Corey Syvret. Čároví: Devin Berg, Kilian McNamara

Počet diváků: 18404

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

Pastrňák, Zacha a Nečas asistovali, Chytil dvakrát pálil za Vancouver

Aktualizujeme

Třetí hrací den nové sezony hokejové NHL nabídl hned čtrnáct zápasů. Boston i díky asistencím Davida Pastrňáka a Pavla Zachy zvítězil 4:3 po prodloužení nad Chicagem. Martin Nečas asistoval u vítězné...

10. října 2025  6:18

Po odchodu Nedvěda hledají Litoměřice trenéra. Opět ve spolupráci se Spartou

Sparta v hlavní roli. Z hokejových Litoměřic, svého partnerského klubu v první lize, si po odvolání Pavla Grosse stáhla trenéra Jaroslava Nedvěda, a teď spolu oba oddíly řeší jeho nástupce. Kališníci...

9. října 2025  15:55

Kouč Pešán sršel vtipem na setkání s fanoušky: Praváček by se mi hodil

Trenér hokejového Dynama Filip Pešán si nejspíš definitivně získal pardubické fanoušky. Na středečním diskuzním setkání s nimi ze sebe nezvykle sypal jeden vtip za druhým a sklízel potlesk. S vážnou...

9. října 2025  13:40

Taková drzost! Tomášek při debutu pomohl hvězdě k milníku, trenér měl jedinou výtku

Dočkal se. V devětadvaceti letech si splnil velký hokejový sen. Konečně si zahrál ve slovutné NHL, navíc se hned zapsal do statistik. Povedenou, efektní, lehce přidrzlou asistencí. Ač to dlouho...

9. října 2025  13:01

Zranění se objevují. A tak Kometa doplní útok o Kanaďana O'Donnella

Hokejovou Kometu posílí kanadský útočník Brendan O’Donnell, který naposledy působil v německé lize v Düsseldorfu. Třiatřicetiletý hráč v Česku nastupoval již v sezoně 2019/20, kdy hájil barvy Kladna...

9. října 2025  10:48

To je prostě on! Pastrňák rychle okouzlil nového kouče: Soupeři to s ním mají těžké

Vítězný start nechtěl přeceňovat, ale chválu si přeci jen neodpustil. „Když to srovnám s jarem, jako tým jsme byli mnohem lepší. Naším stylem hry jsme je trochu štvali,“ okomentoval David Pastrňák...

9. října 2025  10:22

Doma bída, co postup v Lize mistrů? Stále o něj hrajeme, zní z Hradce

Už je to jisté! Pokud se hokejistům hradeckého Mountfieldu podaří v letošním ročníku Ligy mistrů postoupit do vyřazovací části, zápasy na domácím ledě si k tomu moc nepomohli. Před posledním kolem...

9. října 2025  10:02

V NHL se i nadále rozdávají miliardy. Slaví také Hertlův spoluhráč, hned se odvděčil

Týmy v NHL na startu sezony využívají zvedajícího se platového stropu a podepisují své největší hvězdy. Další štědrý kontrakt se ve středu zrodil ve Vegas, hvězdný útočník Jack Eichel se domluvil na...

9. října 2025  9:03

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

9. října 2025  6:32,  aktualizováno  7:40

Sázka na neokoukaného srdcaře, který šel od píky. Jak chce Nedvěd probudit Spartu?

Kdyby chtěl, v extralize mohl už měsíc koučovat. Není tajemstvím, že o něj v létě stál Litvínov. Zájem ho potěšil, mluvil o poctě i velké výzvě. I tak Jaroslav Nedvěd řekl: Nezlobte se, nemůžu to...

9. října 2025  6:36

První hokejovou ligu vede Slavia, Nedvěd s Litoměřicemi vítěznou rozlučku neprožil

Litoměřice v první hokejové lize při derniéře trenéra Jaroslava Nedvěda nestačily na domácí Přerov, prohrály 0:2 a přišly o vedení v tabulce, kde je s dvoubodovým náskokem vystřídala Slavia. Kouč...

8. října 2025  22:38

Kučeřík s finskými juniory přehrál českého mistra. Brněnští fanoušci mi chyběli, říkal

Kometa Brno si postup do další fáze hokejové Ligy mistrů nezajistila, místo toho se smiřovala s druhou prohru v této soutěži v řadě. Z velké části juniory obsazený Ilves Tampere s Radkem Kučeříkem v...

8. října 2025  22:33

