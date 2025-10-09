Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:32aktualizováno  6:57
Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V dresu Edmontonu debutoval ve slavné soutěži reprezentant David Tomášek a hned si připsal bod za přihrávku, stejně jako Adam Klapka za hostující Calgary. Utkání se za stavu 3:3 prodlužuje.

Gólové oslavy Davida Pastrňáka. | foto: Gene J. PuskarAP

Washington měl v domácím zápase proti Bostonu střeleckou převahu 36:20, skvělé výkony brankáře Jeremyho Swaymana (kryl 35 střel) a útočníka Davida Pastrňáka (18:18, 1+2, +2, 2 střely) ovšem zařídily výsledek 1:3 pro hostující Bruins. První změna skóre přišla až v 33. minutě, kdy Pastrňák uspěl nezvykle nástřelem na bránu od modré čáry přes skrumáž hráčů.

Ve třetí třetině Capitals na chvíli vrátil do hry trefou na 1:1 silák Tom Wilson. Domácí fanoušci se ale nestačili ani doradovat a hosté si brali vedení zpět. O pouhých 38 vteřin později totiž využil přesilovou hru Elias Lindholm. Přihrávky brali jak zmiňovaný Pastrňák, tak i druhý český zástupce v útočných řadách hostí Pavel Zacha (16:54, 0+1, -1, 2 střely).

Konečnou podobu skóre pak ještě v 60. minutě zásahem do prázdné klece upravil Morgan Geekie, Pastrňák díky další přihrávce zapsal svůj třetí bod zápasu. Zámořští novináři jej zvolil druhou hvězdou večera, přednost dostal jen gólman Swayman. Domácí kapitán Alex Ovečkin byl na ledě u jednoho obdrženého gólu a v sezonní premiéře se ze tří střel neprosadil.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
9. 10. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly:
01:00 McMann (Nylander, Tavares)
25:40 Järnkrok (Rielly, Lorentz)
49:02 Rielly (Knies, Maccelli)
58:28 Matthews (Nylander)
59:46 Nylander (Lorentz, Tavares)
Góly:
05:39 O. Kapanen
21:30 Z. Bolduc (Gallagher, K. Dach)
Sestavy:
Stolarz (Primeau) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Benoit, Ekman-Larsson – Maccelli, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), McMann – N. Robertson, Domi, Joshua – Järnkrok, N. Roy, Lorentz.
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Gallagher (A), K. Dach, Z. Bolduc – Josh Anderson, J. Evans, Laine.

Rozhodčí: South, Hanson – Tobias, Shewchyk

Počet diváků: 19037

NHL
9. 10. 2025 4:00
zápas probíhá
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Calgary Flames Calgary Flames 3:3 (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0)
Góly:
09:53 Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid)
16:11 Mangiapane (McDavid, Nugent-Hopkins)
28:32 Draisaitl (Tomášek, Nugent-Hopkins)
Góly:
32:40 Gridin (Kadri, Coronato)
34:47 Zary (Klapka)
40:40 Coleman
65:00
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Regula, Kulak, Emberson – Draisaitl (A), McDavid (C), Frederic – Mangiapane, Nugent-Hopkins (A), Savoie – Podkolzin, Philp, K. Kapanen – Howard, Henrique, Tomášek.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson (A), Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Farabee, Kadri, Klapka – Gridin, Frost, Coronato – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Lomberg, Kirkland, Šarangovič.

Rozhodčí: Charron, Pochmara – Gibbons, Brisebois

NHL
9. 10. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 5:6N (0:2, 3:1, 2:2 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
22:10 Dorofejev
37:32 Dorofejev (Stone, Eichel)
39:14 Dorofejev (Stone, Eichel)
45:06 Eichel (Marner, Barbašev)
48:43 Barbašev (Eichel, Marner)
Góly:
04:41 Kuzmenko (Kopitar, Fiala)
11:57 Byfield
33:41 Armia (Turcotte, Malott)
51:39 T. Moore
54:00 B. Clarke (Byfield, Kuzmenko)
T. Moore
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel, Marner – Saad, Hertl, Dorofejev – R. Smith, W. Karlsson, Stone – Howden, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Kuzmenko, Kopitar, Kempe – Fiala, Byfield, Laferriere – Foegele, Danault, T. Moore – Malott, Armia, Turcotte.

Rozhodčí: Hebert, Rank, Murray, Gawryletz

NHL
9. 10. 2025 1:30
Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly:
47:03 Wilson (Chychrun, Protas)
Góly:
32:07 Pastrňák (Zadorov, M. Geekie)
47:41 E. Lindholm (Pastrňák, Zacha)
59:02 M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Protas – Wilson (A), Dubois, McMichael – Leonard, Lapierre, Beauvillier – Sourdif, Dowd, Duhaime.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Lohrei, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Mittelstadt, Zacha – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Chusnutdinov.

Rozhodčí: Dwyer, Dunning – Berg, McNamara

Počet diváků: 18347

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Edmonton vs. CalgaryHokej - - 9. 10. 2025:Edmonton vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • 40.00
  • 1.10
  • 7.80
Carolina vs. New JerseyHokej - - 10. 10. 2025:Carolina vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
10. 10. 01:00
  • 2.05
  • 4.01
  • 3.09
Pittsburgh vs. NY IslandersHokej - - 10. 10. 2025:Pittsburgh vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
10. 10. 01:00
  • 2.78
  • 4.00
  • 2.22
Florida vs. PhiladelphiaHokej - - 10. 10. 2025:Florida vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
10. 10. 01:00
  • 1.84
  • 4.16
  • 3.59
Tampa vs. OttawaHokej - - 10. 10. 2025:Tampa vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
10. 10. 01:00
  • 1.95
  • 4.14
  • 3.25
Detroit vs. MontrealHokej - - 10. 10. 2025:Detroit vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
10. 10. 01:00
  • 2.22
  • 4.01
  • 2.77
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Aktualizujeme

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

9. října 2025  6:32,  aktualizováno  6:57

Sázka na neokoukaného srdcaře, který šel od píky. Jak chce Nedvěd probudit Spartu?

Kdyby chtěl, v extralize mohl už měsíc koučovat. Není tajemstvím, že o něj v létě stál Litvínov. Zájem ho potěšil, mluvil o poctě i velké výzvě. I tak Jaroslav Nedvěd řekl: Nezlobte se, nemůžu to...

9. října 2025  6:36

První hokejovou ligu vede Slavia, Nedvěd s Litoměřicemi vítěznou rozlučku neprožil

Litoměřice v první hokejové lize při derniéře trenéra Jaroslava Nedvěda nestačily na domácí Přerov, prohrály 0:2 a přišly o vedení v tabulce, kde je s dvoubodovým náskokem vystřídala Slavia. Kouč...

8. října 2025  22:38

Kučeřík s finskými juniory přehrál českého mistra. Brněnští fanoušci mi chyběli, říkal

Kometa Brno si postup do další fáze hokejové Ligy mistrů nezajistila, místo toho se smiřovala s druhou prohru v této soutěži v řadě. Z velké části juniory obsazený Ilves Tampere s Radkem Kučeříkem v...

8. října 2025  22:33

Kometa na vedoucí tým Ligy mistrů nestačila. Od Ilvesu schytala pět gólů

Kometa se po měsíční pauze vrátila do koloběhu hokejové Ligy mistrů, před domácími fanoušky si však představovala lepší zápas. Vítěz extraligy se proti finskému týmu Ilves Tampere zvládl bránit pouze...

8. října 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Plzeň - Mladá Boleslav 2:0. Malík udržel nulu a domácí jdou do čela tabulky

Dohrávka 12. kola hokejové extraligy nabídla zápas Plzně s Mladou Boleslaví. Po bezgólové první třetině se v úvodu té druhé dostali do vedení domácí díky Mikku Petmanovi, následně zvýšil Petr...

8. října 2025  17:15,  aktualizováno  20:01

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

8. října 2025  17:15

Skvělý Nečas dal dva góly a trenér hlásil: Dřív se podřizoval, ale vidím v něm střelce

Přesně o takovém vstupu do sezony mohl celé léto snít. Povedený týmový i individuální výkon, dva body do tabulky, dva vstřelené góly. „První zápasy jsou vždycky těžké, ale od druhé třetiny už jsme...

8. října 2025  12:16

Útočník Tomášek je zpět na soupisce Edmontonu, může debutovat v NHL

Útočník David Tomášek se zařadil zpět do kádru hokejistů Edmontonu a může v noci na čtvrtek středoevropského času v domácím utkání proti Calgary debutovat v NHL. Devětadvacetiletý mistr světa z...

8. října 2025  11:09

Nejlepší tým v Evropě. Rostl tu i Matthews, superstar NHL. Jak Curych posouvá talenty

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jsou pravými šampiony poslední sezony. Ovládli domácí soutěž i Ligu mistrů. V Curychu ale hokejově vynikají stabilně. Slovem organizace, které se užívá v zámoří, lze s klidem netradičně označit také...

8. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mrzí mě, jak jsme hráli, smutnil Hrubec. Po letech šel proti Čechům, přiznal i nervozitu

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když naposledy čelil českému týmu, psal se duben 2019. Gólman Šimon Hrubec chytal v šestém extraligovém finále proti Liberci a oslavoval titul. Čekání na další souboj s krajany se od té doby protáhlo...

8. října 2025  10:10

Nečas vlétl do nové sezony NHL, výhru řídil dvěma góly. Na úvod slaví i obhájci

Novou sezonu hokejové NHL otevřely tři úterní zápasy. Obhájci Stanley Cupu z Floridy porazili 3:2 Chicago. Rangers na domácím ledě nečekaně podlehli 0:3 Pittsburghu a své fanoušky nepotěšilo rovněž...

8. října 2025  7:16,  aktualizováno  7:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.