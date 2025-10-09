Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Washington měl v domácím zápase proti Bostonu střeleckou převahu 36:20, skvělé výkony brankáře Jeremyho Swaymana (kryl 35 střel) a útočníka Davida Pastrňáka (18:18, 1+2, +2, 2 střely) ovšem zařídily výsledek 1:3 pro hostující Bruins. První změna skóre přišla až v 33. minutě, kdy Pastrňák uspěl nezvykle nástřelem na bránu od modré čáry přes skrumáž hráčů.
Ve třetí třetině Capitals na chvíli vrátil do hry trefou na 1:1 silák Tom Wilson. Domácí fanoušci se ale nestačili ani doradovat a hosté si brali vedení zpět. O pouhých 38 vteřin později totiž využil přesilovou hru Elias Lindholm. Přihrávky brali jak zmiňovaný Pastrňák, tak i druhý český zástupce v útočných řadách hostí Pavel Zacha (16:54, 0+1, -1, 2 střely).
Konečnou podobu skóre pak ještě v 60. minutě zásahem do prázdné klece upravil Morgan Geekie, Pastrňák díky další přihrávce zapsal svůj třetí bod zápasu. Zámořští novináři jej zvolil druhou hvězdou večera, přednost dostal jen gólman Swayman. Domácí kapitán Alex Ovečkin byl na ledě u jednoho obdrženého gólu a v sezonní premiéře se ze tří střel neprosadil.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
01:00 McMann (Nylander, Tavares)
25:40 Järnkrok (Rielly, Lorentz)
49:02 Rielly (Knies, Maccelli)
58:28 Matthews (Nylander)
59:46 Nylander (Lorentz, Tavares)
05:39 O. Kapanen
21:30 Z. Bolduc (Gallagher, K. Dach)
Stolarz (Primeau) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Benoit, Ekman-Larsson – Maccelli, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), McMann – N. Robertson, Domi, Joshua – Järnkrok, N. Roy, Lorentz.
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Gallagher (A), K. Dach, Z. Bolduc – Josh Anderson, J. Evans, Laine.
Rozhodčí: South, Hanson – Tobias, Shewchyk
Počet diváků: 19037
09:53 Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid)
16:11 Mangiapane (McDavid, Nugent-Hopkins)
28:32 Draisaitl (Tomášek, Nugent-Hopkins)
32:40 Gridin (Kadri, Coronato)
34:47 Zary (Klapka)
40:40 Coleman
65:00
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Regula, Kulak, Emberson – Draisaitl (A), McDavid (C), Frederic – Mangiapane, Nugent-Hopkins (A), Savoie – Podkolzin, Philp, K. Kapanen – Howard, Henrique, Tomášek.
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson (A), Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Farabee, Kadri, Klapka – Gridin, Frost, Coronato – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Lomberg, Kirkland, Šarangovič.
Rozhodčí: Charron, Pochmara – Gibbons, Brisebois
22:10 Dorofejev
37:32 Dorofejev (Stone, Eichel)
39:14 Dorofejev (Stone, Eichel)
45:06 Eichel (Marner, Barbašev)
48:43 Barbašev (Eichel, Marner)
04:41 Kuzmenko (Kopitar, Fiala)
11:57 Byfield
33:41 Armia (Turcotte, Malott)
51:39 T. Moore
54:00 B. Clarke (Byfield, Kuzmenko)
T. Moore
Hill (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Barbašev, Eichel, Marner – Saad, Hertl, Dorofejev – R. Smith, W. Karlsson, Stone – Howden, Sissons, Kolesar.
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Kuzmenko, Kopitar, Kempe – Fiala, Byfield, Laferriere – Foegele, Danault, T. Moore – Malott, Armia, Turcotte.
Rozhodčí: Hebert, Rank, Murray, Gawryletz
47:03 Wilson (Chychrun, Protas)
32:07 Pastrňák (Zadorov, M. Geekie)
47:41 E. Lindholm (Pastrňák, Zacha)
59:02 M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm)
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Protas – Wilson (A), Dubois, McMichael – Leonard, Lapierre, Beauvillier – Sourdif, Dowd, Duhaime.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Lohrei, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Mittelstadt, Zacha – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Chusnutdinov.
Rozhodčí: Dwyer, Dunning – Berg, McNamara
Počet diváků: 18347