Toronto vyrovnalo sérii s Floridou, o postupu rozhodne sedmý zápas

Hokejisté Toronta ve složité situaci napoprvé obstáli. Po třech porážkách s Floridou v řadě, z nichž vynikala hlavně prohra 1:6 z odevzdané páté partie série, čelili hráči kanadského klubu velké kritice. Hrozbu vyřazení navíc museli odvracet na ledě soupeře.

Obhájci Stanley Cupu Panthers však za vedení v sérii 3:2 na zápasy před svými fanoušky postup nedotáhli, když v pátek nenašli recept na bezchybného brankáře Josepha Wolla. Ten zastavil všech 22 puků domácích. Nulu si dlouho držel i Sergej Bobrovskij, překonat jej ale dokázal v 47. minutě kapitán Toronta Auston Matthews a v 55. minutě přidal pojistku veterán Max Pacioretty.

Po dvou startech za Maple Leafs se tentokrát do sestavy opět nedostal centr David Kämpf, jenž by po případném vyřazení z play off mohl posílit český národní tým na šampionátu v Dánsku. V dresu Floridy nechyběl bojovník ze čtvrté formace Tomáš Nosek (9:02, +/-: 0).

Výsledek