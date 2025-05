Edmonton postupuje gólem z prodloužení, Florida roznesla Toronto

Po nezdaru z úvodních dvou partií (4:5 a 3:4) dokázali obhájci Stanley Cupu z Floridy porazit Toronto už potřetí v řadě. Na výsledky 5:4 z prodloužení a 2:0 ve středu navázali jednoznačným triumfem 6:1. Brankáře kandadského celku Josepha Wolla postupně vyhnali na střídačku Aaron Ekblad, Dmitrij Kulikov, Jesper Boqvist, Niko Mikkola a A.J. Greer. Střídajícího Matta Murrayho ve třetí třetině překonal ještě Sam Bennett.

Toronto vzalo nulu jinak bezchybnému Sergeji Bobrovskému až v samém závěru. Kosmetickou úpravu skóre zařídil v 59. minutě Nicholas Robertson.

„V první třetině nás jasně přebruslili. Měli častěji puk, vyhrávali souboje. My jsme byli pomalí, soupeř naopak rychlejší a hladovější. To pak událo tón celému zápasu. Těžko se to vysvětluje. Všichni včetně mě musíme být lepší, takto vstoupit do zápasu si nemůžeme dovolit,“ hodnotil výsledek zklamaný kouč Maple Leafs Craig Berube.

Poprvé v play off se dostal do sestavy Toronta český centr David Kämpf (12:37, -2, 1 střela), šťastnější ale odcházel do kabin hostující Tomáš Nosek (12:34, +1, 2 střely).

Připravujeme podrobnosti.

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:1P (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1) Góly:

Góly:

67:19 K. Kapanen (Draisaitl, Nurse) Sestavy:

Hill (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Pietrangelo (A), Hague, Whitecloud – Howden, Eichel (A), Olofsson – Dorofejev, Hertl, N. Roy – Barbašev, W. Karlsson (A), R. Smith – Pearson, Schwindt, Kolesar. Sestavy:

S. Skinner (Rodrigue) – Kulak, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Walman, Klingberg – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – E. Kane, Henrique, C. Brown – Frederic, Janmark, Perry. Rozhodčí: O'Rourke, StLaurent – Berg, Mills Počet diváků: 18 288 Stav série: 1:4