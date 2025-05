Z hattricku se finský útočník Mikael Granlund ve své dosavadní kariéře v NHL radoval již potřetí. Naposledy ovšem v roce 2017 a v play off takto zazářil vůbec poprvé. Jeho gólová show z úterní partie Dallasu proti Winnipegu odstartovala využitou přesilovkou z 9. minuty.

Na startu druhého dějství za hosty srovnal Dán Nikolaj Ehlers. Více toho ale brankář Stars Jake Oettinger kanadskému soupeři nepovolil. Celkově pochytal 31 z 32 střel a přes délku kluziště sledoval další vydařené akce parťáka Granlunda. Napodruhé poslal své barvy do vedení ještě před druhým odchodem do kabin. Běžela 38. minuta, když po přihrávce lídra bodování play off Mikko Rantanena proměnil přečíslení 2 na 1.

Hattrick Granlund završil v 48. minutě poté, co trestal další vyloučení soupeře. Asistenci si připsal i obránce Miro Heiskanen, jenž doléčil zraněné koleno a nastoupil poprvé od 28. ledna.

