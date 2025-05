Vegas slaví po gólu z poslední sekundy, Carolina přejela Washington

Hlavní postavou sobotní partie mezi Carolinou a Washingtonem byl domácí brankář Frederik Andersen, jenž pochytal všech 21 střel soupeře a položil základ k výhře 4:0. Vedení 2:1 na zápasy v sérii výrazně podpořil také útočník Jack Roslovic (1+1). Kromě něj za Hurricanes, kteří v základní části vévodili lize s 31 domácími výhrami a v play off mají před svými fanoušky zatím bilanci 4:0, pálili Andrej Svečnikov, Eric Robinson a Jackson Blake.

Kapitán Washingtonu Alex Ovečkin ve třech startech proti Carolině zatím ani jednou nebodoval. V úvodním kole proti Montrealu naopak z pěti startů vytěžil stejný počet pěti bodů (4+1).

Rozjetý Edmonton slavil v play off šest výher za sebou poté, co otočil úvodní sérii proti Los Angeles z 0:2 na 4:2 na zápasy a následně dvakrát dobyl led Vegas. Do prvního duelu série 2. kola na domácím ledě Oilers vstoupili ve stejném duchu. Rychle totiž odskočili do dvoubrankového vedení, v obou případech se radoval veterán Corey Perry.

Poprvé do kabin se ale odcházelo za smírného stavu, když se v rozmezí pouhých 54 vteřin v 16. a 17. minutě prosadili Nicolas Roy a Reilly Smith. Jediným střelcem druhé hrací části byl navíc hostující William Karlsson a Golden Knights tak šli i do vedení. S tím ale nesouhlasil hvězdný Connor McDavid, jenž v 57. minutě srovnal na 3:3. Radost fanoušků v Rogers Place ovšem neměla dlouhého trvání poté, co prodloužení odmítl v čase 59:59 podruhé skórující Reilly Smith.

Hrdina zápasu nejprve naznačil střelu v mezikruží, čímž oklamal dvojici bránících hráčů a následně dlouhou kličkou obhodil i brankáře Stuarta Skinnera. Zakončením z ostrého úhlu pak o hokejku Leona Draisaitla se štěstím dostal puk 0,4 sekundy před koncem do sítě. Snížil tak stav série na 1:2 na zápasy, komplikací pro Vegas v dalším průběhu play off je zranění kapitána Marka Stonea. Zkušený forvard odstoupil v první třetině třetího duelu. Český centr Tomáš Hertl (16:06, +/-: 0, 6 střel) se i přes velkou aktivitu bodově neprosadil.

Výsledky

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) Góly:

07:19 Perry (McDavid, Draisaitl)

11:12 Perry (Bouchard, Nugent-Hopkins)

56:58 McDavid (Bouchard, Draisaitl) Góly:

15:17 N. Roy (Hague, Kolesar)

16:11 R. Smith (Eichel, Whitecloud)

37:05 W. Karlsson (Hanifin, Pietrangelo)

59:59 R. Smith (W. Karlsson, McNabb) Sestavy:

S. Skinner (Rodrigue) – Bouchard, Nurse (A), Klingberg, Walman, Emberson, Kulak – Perry, McDavid (C), Draisaitl (A) – Hyman, Nugent-Hopkins, E. Kane – C. Brown, Henrique, Frederic – Arvidsson, Janmark, Podkolzin. Sestavy:

Hill (Schmid) – Pietrangelo (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hague, McNabb – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – Dorofejev, Hertl, Olofsson – R. Smith, W. Karlsson, Howden – Kolesar, N. Roy, Pearson. Rozhodčí: Garrett Rank, Jean Hebert. Čároví: Bevan Mills, Matt MacPherson Počet diváků: 18 347 Stav série: 2:1