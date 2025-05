Nosek asistoval u první výhry Floridy, Winnipeg srovnal proti Dallasu

Rozjetí hokejisté Toronta po dvou domácích výhrách drželi na ledě Floridy i díky dvěma trefám veterána Johna Tavarese nadějný stav 0:2 a 1:3, přesto nakonec odcházeli ve 2. kole play off poprvé poraženi. Panthers ve druhé dvacetiminutovce sérií tří branek vývoj otočili na 4:3, když se prosadil Sam Reinhart, Carter Verhaeghe a člen přestavené čtvrté formace domácích Jonah Gadjovich.

V 36. minutě mu asistoval český centr Tomáš Nosek (11:44, 0+1, +1, 1 střela), jenž debutoval v letošním play off po sedmi duelech v roli nehrajícího náhradníka. 32letý rodák z Pardubic zavezl puk do útočného pásma, našel si prostor na střelu a puk zaplachtil do sítě po mírné teči od Gadjoviche.

Toronto se ale nevzdalo a ve třetí třetině si šťastným gólem obránce Morgana Riellyho, jenž těžil z odrazu puku od bránícího Setha Jonese, vynutilo prodloužení. Stav 4:4 nakonec rozsoudil až v 76. minutě zkušený Brad Marchand, jenž zakončoval z vrcholu levého kruhu přes skrumáž hráčů.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Dallas Stars Dallas Stars 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Góly:

03:35 Vilardi (Ehlers, Morrissey)

07:07 Ehlers (H. Fleury, Scheifele)

31:02 Lowry (DeMelo, Niederreiter)

56:20 Ehlers (DeMelo) Góly:

Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – Iafallo, M. Barron, B. Tanev. Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Ljubuškin, Harley, Ceci, Lindell, Petrovic, Bichsel – Rantanen, Hintz (A), Granlund – Seguin, Duchene, Benn (C) – Marchment, W. Johnston (A), J. Robertson – Dadonov, Steel, Bäck. Rozhodčí: K. Sutherland, E. Furlatt – B. Mills, D. Berg Počet diváků: 15 225 Stav série: 1:1