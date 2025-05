Hokejisté St. Louis drželi v sedmé partii proti domácímu Winnipegu nadějné trháky 0:2 a 1:3. V pořadí třetím střelcem Blues byl po Jordanu Kyrouovi a Matheieu Josephovi, kteří slavili už ve 2. a 8. minutě, český centr Radek Faksa (22:51, 1+0, +1, 1 střela). Svého pátého bodu v sedmém startu v letošním play off (1+4) dosáhl v 40. minutě střelou z levého kruhu nad lapačku gólmana Connora Hellebuycka.

Dvougólový náskok hosté ubránili až do samého závěru řádné hrací doby. Naději kanadskému celku hrajícímu s odvolaným brankářem trefil až v čase 58:04 Vladislav Naměstnikov, jehož pokus z pravého kruhu nechtěně tečoval za záda Jordana Binningtona bránící Ryan Suter. Klíčové vyrovnání pak v pokračující hře s šesti hráči v poli zařídil jen tři vteřiny před vypršením řádné hrací doby Cole Perfetti poté, co před bránou změnil směr střílené přihrávky Kyla Connora.

Za stavu 3:3 se tak šlo do prodloužení. To jako první mohl rozhodnout domácí Nikolaj Ehlers. Samostatný únik ale proti Binningtonovi neproměnil. Čekání na rozhodující akci nakonec rozsoudil až závěr druhého nastavení. Hrdinou se v 97. minutě stal kapitán Winnipegu Adam Lowry. Zkušený centr před brankářem St. Louis tečoval pokus obránce Neala Pionka. Jets tak slavili postup do druhého kola, ve kterém je čeká souboj s hokejisty Dallasu.

Výsledek