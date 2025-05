Faksa asistoval u výhry St. Louis, o postupu rozhodne až sedmý zápas

Z osmi sérií úvodního kola play off NHL 2025 jen dvě dospěly do sedmého duelu. Shodou okolností právě oba vítězové na sebe narazí v dalších bojích. Jedná se o lepší celky z dvojice Dallas - Colorado a Winnipeg - St. Louis. Posledně jmenovaná série do sedmé partie dospěla po pátečním vítězství St. Louis 5:2.

Blues tak už potřetí dokázali vyhnat nejlepšího gólmana soutěže Connora Hellebuycka předčasně na střídačku. Naposledy tomu bylo po čtyřgólové sérii ze druhé třetiny. Střídající Eric Comrie již ve zbytku duelu neinkasoval. Skóre duelu otevíral v 7. minutě obránce domácích Philip Broberg. Winnipeg dokázal srovnat v 26. minutě využitou přesilovkou Colea Perfettiho.

Následně ale přišla zmiňovaná čtyřgólová smršť Blues. Hellebuycka postupně překonali Nathan Walker, Brayden Schenn, Cam Fowler a Alex Toropčenko. Dvě asistence u daných akcí posbíral český centr čtvrté formace St. Louis Radek Faksa (14:24, 0+2, +3), jenž se tak v letošních vyřazovacích bojích zlepšil už na čtyři zápisy (0+4) z šesti startů. Ve třetí třetině již Jets dokázali jen kosmeticky upravit skóre, když se z další početní výhody zapsal do statistik Nino Niederreiter. Gólman vítězů Jordan Binnington utkání zakončil s bilancí 21 zákroků proti 23 střelám soupeře.

Výsledek