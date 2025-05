Nečas dvěma body pomohl vynutit sedmý zápas, další tři celky postupují

Góly:

03:04 Henrique (C. Brown, Frederic)

05:55 Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman)

12:49 Hyman (Nurse, Nugent-Hopkins)

34:59 Nurse (Podkolzin, Janmark)

36:35 Frederic (C. Brown, Kulak)

59:59 C. Brown

Góly:

01:19 Byfield (Fiala, Laferriere)

03:37 Clarke (Danault)

38:01 Spence (Fiala, Helenius)

59:06 Kopitar (Doughty, Laferriere)