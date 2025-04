Carolina jako první postupuje, Edmonton třetí výhrou otočil vývoj

Série mezi Carolinou a New Jersey skončila jasně 4:1 na zápasy pro Hurricanes, kteří k postupu dokráčeli po výsledcích 4:1, 3:1, 2:3PP, 5:2 a naposledy 5:4PP. Postupový gól trefil v přesilové hře na začátku druhého nastavení Sebastian Aho. Díky akci z 85. minuty tak celkově v zápase posbíral tři zápisy (2+1) a byl vyhlášen první hvězdou.

Vstup do pátého duelu série přitom lépe vyšel hostujícím Devils, kteří si v zahajovacím dějství vypracovali třígólový trhák. Prosadili se Dawson Mercer, Timo Meier a Stefan Noesen. Carolina s náhradníkem Pjotrem Kočetkovem v bráně však ve druhé třetině zabrala a ztrátu dorovnala. Postarali se o to Taylor Hall, Jackson Blake a Andrej Svečnikov. Čtvrtou trefu New Jersey z hole Nico Hischiera následně navíc vymazal hrdina večera Sebastian Aho.

Pro českého útočníka Devils Ondřeje Paláta (24:33, +2, 2 střely) tak sezona NHL skončila, Carolina se ve druhém kole utká s lepším z dvojice Washington - Montreal (aktuální stav je 3:1 na zápasy).

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) Góly:

Góly:

23:46 Chabot (B. Tkachuk, Stützle)

48:24 Cozens (Gaudette)

57:09 Stützle (Giroux, B. Tkachuk)

59:13 B. Tkachuk (Stützle) Sestavy:

Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Marner, Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), Holmberg – Pacioretty, Domi, McMann – Järnkrok, Laughton, Lorentz. Sestavy:

Ullmark (A. Forsberg) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Greig – Zetterlund, Gaudette, Cousins. Rozhodčí: Dan O'Rourke, Frederick L'Ecuyer. Čároví: Scott Cherrey, Libor Suchánek Počet diváků: 19 438 Stav série: 3:2

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:2P (2:1, 0:0, 0:1 - 1:0) Góly:

08:25 W. Karlsson (Eichel)

13:24 Stone (Eichel)

64:05 Howden (Pearson, Hague) Góly:

08:38 Kaprizov (Zuccarello, Eriksson Ek)

43:31 Boldy (Eriksson Ek, J. Middleton) Sestavy:

Hill (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Pietrangelo (A), Hague, Whitecloud – W. Karlsson (A), Eichel, Dorofejev – Saad, Hertl, Stone (C) – Barbašev, N. Roy, R. Smith – Pearson, Howden, Kolesar. Sestavy:

Gustavsson (41. M. Fleury) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Bogosian, Merrill – Kaprizov (A), Eriksson Ek, Boldy – M. Johansson, Hartman, Zuccarello – M. Foligno (A), Gaudreau, Nyquist – Trenin, Rossi, Brazeau. Rozhodčí: Furlatt, Luxmore – Murchison, Murray Počet diváků: 18 441 Stav série: 3:2

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:4P (0:3, 4:1, 0:0 - 0:0, 1:0) Góly:

21:46 Hall (Stankoven, Slavin)

24:01 Blake (Jankowski)

25:40 Svečnikov (Orlov, Sebastian Aho)

31:27 Sebastian Aho (Jarvis, Gostisbehere)

84:17 Sebastian Aho (Gostisbehere, Jarvis) Góly:

03:46 Mercer (Pesce)

05:31 Meier (Pesce)

09:55 Noesen (Nemec, Hamilton)

27:26 Hischier (Cotter, Noesen) Sestavy:

Kočetkov (S. Martin) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Blake, Sebastian Aho (A), Svečnikov – W. Carrier, Kotkaniemi, Hall – Jarvis, Staal (C), Martinook – Stankoven, Jankowski, Robinson. Sestavy:

Markström (Allen) – Pesce, Dumoulin, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Casey – Meier, Hischier (C), Palát (A) – Bratt (A), Mercer, Haula – Noesen, Glass, Cotter – Bastian, Dowling, Tatar. Rozhodčí: Dwyer, Lambert – Baker, Gibbons Počet diváků: 18 933 Stav série: 4:1