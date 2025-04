Hertl se znova trefil za Vegas, Carolina s Torontem slaví druhou výhru

Aktualizujeme 7:12 , aktualizováno 7:26

Hokejisté Caroliny a Toronta jsou na půl cesty od postupu z úvodního kola play off. Druhé výhry v sérii uhráli díky výsledkům 3:1 nad New Jersey a v kanadském souboji 3:2 po prodloužení nad Ottawou. Dominantní vstup do vyřazovacích bojů předvedli obhájci Stanley Cupu z Floridy po výhře 6:2 na ledě celku Tampa Bay. Z Čechů se opět prosadil centr Vegas Tomáš Hertl, jeho tým ale ve stále probíhajícím duelu ztrácí s Minnesotou 2:4.