Ovečkin zachránil Washington, Edmonton sahal po velkém obratu. Colorado srovnalo

Aktualizujeme 7:16 , aktualizováno 7:38

Ve čtyřech pondělních zápasech play off hokejové NHL se zrodily čtyři domácí výhry. Washington díky dvěma gólům Alexe Ovečkina porazil 3:2 po prodloužení Montreal. Do nastaveného času došel i souboj Dallasu s Coloradem, v němž Stars srovnali sérii po výhře 4:3PP. To Winnipeg uspěl nad St. Louis i napodruhé, tentokrát po výsledku 2:1. Nejbohatší na góly byla konfrontace Los Angeles s Edmontonem. Domácí zvítězili 6:5 díky trefě Danaulta z 60. minuty.