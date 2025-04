Druhému hracímu dni play off hokejové NHL dominovaly domácí celky. Carolina si poradila 4:1 s New Jersey, Toronto nedalo šanci Ottawě a zvítězilo 6:2. Tým Vegas porazil 4:2 Minnesotu i díky...

Hokejové mistrovství světa žen zavítalo do Českých Budějovic. Odstartovalo 9. dubna, skončilo 20. dubna 2025. Všechny zápasy přivítala Budvar Aréna s kapacitou pro 5870 diváků. České hokejistky po...

V půlce zápasu vedly o tři góly. Od světového bronzu byly 93 sekund. Ani to českým hokejistkám doma v Českých Budějovicích nestačilo. V prodloužení padly s Finskem a skončily na domácím šampionátu...

České hokejistky po prohraném semifinále neproměnily ani sen o domácí medaili v utkání o bronz. S Finkami až do závěru druhé třetiny vedly 3:0, ve třetí třetině ale umožnily soupeřkám vyrovnat a...

Hokejisté Colorada vyhráli v úvodním utkání 1. kola play off NHL i díky asistenci Martina Nečase 5:1 v Dallasu. Nejlepším hráčem zápasu se stal Nathan MacKinnon, který vstřelil dva góly a na jeden...

Hokejisté Dukly Jihlava prohrávají po úvodních dvou barážových zápasech s Olomoucí 0:2 na zápasy. To bývalý útočník Roman Hlouch zažil před 21 lety v červenožlutém dresu daleko povedenější vstup do...

Rulík vyřadil z přípravy na MS deset hráčů. Posily nabral u Sparty a v Davosu

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík pozval do týmu před další fází přípravy na mistrovství světa nově gólmana Josefa Kořenáře a pět dalších hráčů Sparty. Do kádru pro květnový šampionát by se měl...