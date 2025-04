Vrána dal rozdílový gól Nashvillu, Montreal je posledním postupujícím

Předposlední hrací den základní části hokejové NHL rozhodl o posledním volném postupovém místě do play off. Radovat se můžou fanoušci Montrealu, který si boje o Stanley Cup zajistil výhrou 4:2 nad...

Bitva dvou extraligových velikánů Sparty s Pardubicemi, která by přilákala spoustu pozornosti, se sice nekoná, ovšem i titulový souboj hokejistů Dynama s Kometou nabízí řadu zajímavých zápletek. Jaké...

V baráži proti extraligovému celku navázal tam, kde zakončil prvoligové play off. A přestože byl kvůli viróze na kapačkách, aby vůbec do zápasu mohl zasáhnout, gólman hokejové Jihlavy Adam Beran v...

Čtvrtfinále s milostnou zápletkou. Na MS žen proti sobě nastoupí snoubenky

Vyřazovací část hokejového mistrovství světa často otřese psychikou, rozhodí sebevědomí zúčastněných, že by ale narušila partnerské vztahy? To se snad neděje. A snad to nebude platit ani po...